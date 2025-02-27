麗星「探索星號」3月回歸、「迪士尼探險號」年底首航

台灣人熟悉的麗星郵輪旗下「探索星號」即將回歸，3月28日至11月14日開往日本及韓國，首兩個航次將以日本的櫻花季為主題，包括免費的賞櫻岸上遊，以及無限暢飲的清酒和小吃。此外，近期最受矚目、迪士尼遊輪首度以亞洲為母港打造全新「迪士尼探險號」也開賣。

●探索星號回歸！賞櫻與追楓航次出爐

前身為「名勝世界壹號」，即起回復更名為「探索星號」，擁有超過30年歷史的「麗星郵輪」再現，並開啟全新篇章。「探索星號」將以基隆為母港，近8個月的航程、期間每周往返日本及韓國，共計13種行程，包括41個趟次的3天航程，前往石垣島、宮古島、那霸等地，或享受周末公海之旅；8趟4天航程前往那霸及石垣島或宮古島；以及25趟6天航程前往日本及韓國多個地點。

其中，有兩趟獨家的春櫻航次，包括日本最美城堡之一的熊本城、擁有3萬棵櫻花樹的鹿兒島吉野山，以及長崎的立山公園。旅客還可獲免費賞櫻岸上遊，與當地人一起在數千棵櫻花樹下野餐，無限暢飲的清酒和小吃，參與各種慶祝活動。在結束基隆的航季前，另有兩趟特別的「秋季楓葉航程」，帶領旅客展開難忘的韓國及日本之旅。【未成年請飲酒，酒後勿開車】

相關資訊或預訂可洽麗星郵輪銷售聯盟：大登、上順、永信、永業、良友、東南、捷利、統一、翔順、新進、鳳凰等旅行社及AsiaYo。

●迪士尼探險號12/15首航 掀搶購風潮

迪士尼遊輪首度以亞洲為母港打造全新「迪士尼探險號」，船上規劃Disney Imagination Garden、Disney Discovery Reef、San Fransokyo Street、 Marvel Landing、Toy Story Place、Town Square、Wayfinder Bay等7大主題區，以及眾多特色主題餐廳、分齡兒童與青少年主題俱樂部等，充滿奇幻與想像的旅程，一開賣就掀起搶購風潮。