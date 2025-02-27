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《命中註定那頭鵝》3月14日上映 詹懷雲水中吻林奕嵐「快憋不住了」

聯合新聞網／ 聯合數位文創
納豆飾演《命中註定那頭鵝》裡的釣蝦場老闆、也是詹懷雲的舅舅，是他病癒復出後拍的第一部片。圖＼台北双喜電影提供
納豆飾演《命中註定那頭鵝》裡的釣蝦場老闆、也是詹懷雲的舅舅，是他病癒復出後拍的第一部片。圖＼台北双喜電影提供

新銳導演楊宥瑜執導的電影《命中註定那頭鵝》，由彼此影業製作、聯合數位文創投資，將在3月14日白色情人節上映，由新科男神詹懷雲、金鐘新人林奕嵐、金馬男配角納豆和北影影后陽靚主演；用企鵝「一生只愛一頭鵝」的感情觀，探討愛情是命中註定還是該勇敢追求的議題。詹懷雲和林奕嵐有一場水中吻戲，他笑說：「那場心跳特別快，因為我吸不到空氣，快憋不住了！」

詹懷雲和林奕嵐二度合作，提到對方的魅力，詹懷雲說：「她很勇敢真誠、活潑、開朗、陽光，還有⋯⋯牙齒白。」林奕嵐表示：「有一場戲他穿企鵝裝，我覺得有點心動，滿可愛的。」那場戲是拍詹懷雲特寫，鏡頭從後面拍她的背，沒想到演著演著，林奕嵐竟然情緒滿到哭出來，最後還補了特寫。

詹懷雲和林奕嵐二度合作，水中吻戲讓兩人印象深刻。圖＼台北双喜電影提供
詹懷雲和林奕嵐二度合作，水中吻戲讓兩人印象深刻。圖＼台北双喜電影提供

不過，詹懷雲在電影中有著浪子性格，並非「一片只吻一個女生」，他和李雪有一場在遊艇中的吻戲，是他認為最有挑戰的一場：「我們第一次見面就要接吻，我很緊張，壓力有點大，導演說『你要大力一點』！」

《命中註定那頭鵝》從2021年的短片發展到長片，中年轉職的導演的楊宥瑜坦言內心有過無數次的自我懷疑，但冷靜下來思考後她想起身邊有一群很棒的工作夥會接住自己，讓她充滿感激，並且在塑造林奕嵐飾演的「月鵝」這個角色時，因為「月鵝」充滿勇氣，也讓她意外地從中獲得了許多力量：「讓我能堅定地走下去，也希望大家可以從《命中註定那頭鵝》獲得勇氣，不論是完成生活中的小目標，或是追求遠大的理想，能夠無畏他人眼光，朝著自己認定的理想前進。」

《命中註定那頭鵝》電影講述身為「阿德利企鵝」頭號粉絲的月鵝，夢想前往南極研究企鵝，並相信愛情的純粹如同企鵝的婚姻價值。某天，她在路上遇見了身著企鵝裝的何德利，這位看似冷酷自適的大男孩，帶著與阿德利企鵝相同的氣味，讓她鼓起勇氣展開追求。隨著兩人關係的發展，月鵝開始在愛情與夢想之間掙扎，面臨出國留學與守護愛情的兩難選擇。3月14日白色情人節全台上映。

企鵝 愛情 白色情人節

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