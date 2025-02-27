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「50 Best Discovery」公布全球最新榜單 台北A餐廳、Zea入列

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「Restaurant A」讓饕客猶如置身藝術展演空間。圖／50 Best Discovery提供
「Restaurant A」讓饕客猶如置身藝術展演空間。圖／50 Best Discovery提供

由「50 Best」所創建的數位指南「50 Best Discovery」公布最新榜單，全球共有240 多家餐廳、100 家酒吧及 170 家酒店新進榜，遍及 260 多座城市與城鎮。亞洲地區共新增43 間餐廳、21 家酒吧與 49 家酒店；來自台北的Fine Dining餐廳「Restaurant A」與「Zea」，也名列本次新進榜餐廳。

「Restaurant A」於2023年9月16日正式開幕，以名廚黃以倫 （Alain Huang）的英文名首字命名，也是他自立門戶後的個人代表作。純白空間搭配木質桌椅與藝術家畫作，讓饕客猶如置身藝術展演空間。黃以倫擁有完整的法式料理訓練底蘊，結合自身熟悉的亞洲風味，和多年在世界各地工作的經驗，創作出細膩優雅的「A」版本法式料理。餐廳設有「Alcoholiday 香檳吧」，窖藏上百款頂級香檳以及葡萄酒，同時供應無酒精飲品、咖啡、花草茶與延續「A」正式套餐風味的數款「香檳吧小食」。

拉丁美洲Fine dining餐廳「Zea」開幕於2022年，阿根廷主廚Joaquin Elizondo以拉丁語的「玉米」為餐廳命名，因為「玉米」是拉丁美洲和台灣飲食文化的共通元素，也是拉丁美洲飲食脈絡的關鍵食材。「ZEA」提供拉丁美洲無菜單料理套餐，由主廚嚴選季節食材，帶給饕客最完整、純粹的拉丁美洲風味。

在其他亞洲城市方面，東京新增 12 家場館，其中 6 家為新入選酒店。香港新增「The Savory Project 」及「 Bar Leone」（亞洲 50 大酒吧 2024 排行榜冠軍）2 家酒吧。澳門新增「Chef Tam's Seasons」（永利皇宮）、「Don Alfonso 」和「 Palace Garden」3 家餐廳。中國杭州則新增 1 家餐廳「Ru Yuan」。

「50 Best Discovery」目前已收錄已收錄全球超過 3,700 家餐廳、酒吧與酒店，由超過3,000名來自全球的專家評審投票選出，每一位都是當地餐廳、酒吧與酒店業界的意見領袖，這些評審同時負責制定「50 Best」全球及地區排名。

「Zea」帶給饕客最完整、純粹的拉丁美洲風味。圖／50 Best Discovery提供
「Zea」帶給饕客最完整、純粹的拉丁美洲風味。圖／50 Best Discovery提供
「Zea」餐廳設有板前用餐區。圖／50 Best Discovery提供
「Zea」餐廳設有板前用餐區。圖／50 Best Discovery提供
「Restaurant A」供應細膩優雅的「A」版本法式料理。圖／50 Best Discovery提供
「Restaurant A」供應細膩優雅的「A」版本法式料理。圖／50 Best Discovery提供

法式料理 酒店 餐廳

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