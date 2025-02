「50 Best Discovery」公布全球最新榜單 台北A餐廳、Zea入列

由「50 Best」所創建的數位指南「50 Best Discovery」公布最新榜單,全球共有240 多家餐廳、100 家酒吧及 170 家酒店新進榜,遍及 260 多座城市與城鎮。亞洲地區共新增43 間餐廳、21 家酒吧與 49 家酒店;來自台北的Fine Dining餐廳「Restaurant A」與「Zea」,也名列本次新進榜餐廳。

「Restaurant A」於2023年9月16日正式開幕,以名廚黃以倫 (Alain Huang)的英文名首字命名,也是他自立門戶後的個人代表作。純白空間搭配木質桌椅與藝術家畫作,讓饕客猶如置身藝術展演空間。黃以倫擁有完整的法式料理訓練底蘊,結合自身熟悉的亞洲風味,和多年在世界各地工作的經驗,創作出細膩優雅的「A」版本法式料理。餐廳設有「Alcoholiday 香檳吧」,窖藏上百款頂級香檳以及葡萄酒,同時供應無酒精飲品、咖啡、花草茶與延續「A」正式套餐風味的數款「香檳吧小食」。

拉丁美洲Fine dining餐廳「Zea」開幕於2022年,阿根廷主廚Joaquin Elizondo以拉丁語的「玉米」為餐廳命名,因為「玉米」是拉丁美洲和台灣飲食文化的共通元素,也是拉丁美洲飲食脈絡的關鍵食材。「ZEA」提供拉丁美洲無菜單料理套餐,由主廚嚴選季節食材,帶給饕客最完整、純粹的拉丁美洲風味。

在其他亞洲城市方面,東京新增 12 家場館,其中 6 家為新入選酒店。香港新增「The Savory Project 」及「 Bar Leone」(亞洲 50 大酒吧 2024 排行榜冠軍)2 家酒吧。澳門新增「Chef Tam's Seasons」(永利皇宮)、「Don Alfonso 」和「 Palace Garden」3 家餐廳。中國杭州則新增 1 家餐廳「Ru Yuan」。