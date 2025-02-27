看好赴日旅客增、亞洲往返北美需求 全日空再訂購77架客機

因應赴日旅客持續增加及看好未來航空需求成長，ANA控股股份有限公司近日召開董事會決議訂購77架客機，包含此次新購及先前下訂的訂單，ANA集團預計2030年機隊將達320架，其中波音787系列將達約120架，屆時低油耗機型的比例將提升至91%。

ANA表示，看好亞洲往返北美的客貨需求，並配合成田機場擴建，訂購18架波音 787-9客機，預計2030年的國際線可售機位公里（ASK）將比2023年增加約1.5倍。在日本國內線方面，因應市場環境變化，訂購20架（15架確認訂單及5架選擇權）百人座的巴西航空工業E190-E2客機，預計2028年起交機，E190-E2不僅實現低油耗及低噪音，還能有效控制營運成本。

另外，ANA表示，此次也增訂 14架空中巴士A321neo及12架（8架確認訂單及4架選擇權）波音737-8，用於汰換現有的客機。

ANA指出，此次訂購的77 架飛機當中，包含提供集團旗下樂桃航空使用的10架空中巴士A321neo客機及3架A321XLR客機，透過擁有更佳油耗表現，及更遠航程的新機型更新現有機隊。此外，此次也將2020年2月25日公布的5架波音787-9選擇權及2019年1月29日公布的10 架波音737-8選擇權，皆轉為確認訂單。

ANA表示，透過這次的購機，同時關注擴增國際線航班規模，及靈活調整國內線航班供給。在堅持飛安的前提下，持續以旅客的角度提升服務品質，並透過提高盈利能力以回應股東的期待。ANA控股總經理芝田浩二表示，期待透過此次訂購的客機，提升國內線航班的收益性，並擴增國際線航班的規模，實現持續成長。