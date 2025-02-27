美廉社也有店內座位區了！全新概念店3月3日開幕

三商家購（2945）旗下美廉社27日宣布，街頭巷弄的好鄰居「美廉社」3月3日將於台北市中山區建國北路上開幕首家新概念店，將是全台第一家提供設置店內座位區的門市。美廉社表示，看好建國北路周邊辦公大樓林立的商務需求，決定在台北市中心成立新概念店，並結合公司展店各項策略，提供消費者更多元化的商品。

美廉社進一步指出，評估位於商業區求新求變的市場特性，除了設置座位區外，導入展店策略規劃「進口店型」，將較一般店型約多一成自辦進口的商品，除了消費者喜愛的日、韓系列外，還引進東南亞多國的休閒零食等，再結合「寵物」、「巷口酒窖」等專區貨架，力拼新概念店營收。

3月3日中山建國北店開幕當天推出APP會員只要出示會員條碼，並自備環保杯，即可免費兌換中杯美式咖啡乙杯(市價35元/杯)，當日限定100名，3月3日-3月7日大杯經典美式同步促銷只要19元/杯(市價45元/杯)。美廉社表示，2024年全門市皆有提供現煮咖啡服務，今年繼續衝刺黑金營收，精選新幾內亞、巴西、台灣搭配的黃金比例咖啡豆，強調雲林古坑在地烘焙，口感濃郁，平衡酸味及醇度，引出獨特的咖啡香氣，拿鐵更使用 100% 心樸鮮乳，口感如雲霧般綿密、滑順。美廉社指出，咖啡豆引進台灣後，全程採在地烘焙，能在最佳賞味期內，品嚐新鮮的咖啡風味。

美廉社進一步指出，中山建國北店開幕前三天3月3日-3月5日會員消費滿300元，贈送購物袋乙個(單筆不累贈)，每日數量有限送完為止。其他還有多項商品於開幕期間會員享買一送一優惠，最低只要10元起，Simple Life純水柔濕巾增量包80+20張、Simple Life濃縮洗衣精環保補充包2L，均特價69元/包，買一送一平均一件34.5元；舒跑運動飲料590ml，特價28元/瓶，買一送一平均一件14元；樂事洋芋片(九州延燒海苔/美國經典原味/瑞士香濃起司)，特價20元/包，買一送一平均一件只要10元。

美廉社這次開幕的新概念店中，全新引進日本全國農協食品nippon-yell，15個督道府縣的水果軟糖一次擁有，包含北海道哈密瓜風味、岡山白桃風味、廣島八朔橘及檸檬風味、沖繩鳳梨風味、兵庫葡萄風味、鹿耳島百香果風味、愛知蜜柑風味、和歌山南高梅風味、山形櫻桃風味、静岡葡萄柚風味、宮崎芒果風味、福岡草莓風味、長野白葡萄風味、熊本西瓜風味、高知柚子風味等15款，選用日本當地特色水果製作，釋放甘甜，層次豐富，入口衝擊味蕾，均一價57元/包，搶先上架。還有韓國品牌Homeplus一系列休閒零食，炸海苔風味酥、大蒜麵包餅乾酥、焦糖風味爆米花、無油炸蝦片、炸魚片等，喜愛日韓商品的消費者不要錯過。