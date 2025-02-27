彩妝竟擠不進前三？3月8日女王節10大人氣禮物清單

每年的3月8日的「國際婦女節」，又稱為女王節或女神節。日前《網路溫度計DailyView》曾撰寫過婦女節懶人包一文，裡頭整理出這個節日的由來及各國的慶祝方式，讓大家對於該背景有更多的認識與了解。38婦女節不僅是象徵女性平權的日子，更成為全球女性表達自我、關愛自己、享受生活的時刻，因此購物需求逐漸提高，許多品牌也趁勢推出特別的促銷活動，吸引更多女性消費者購物以寵愛自己。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出十大女王節人氣購物清單，3C產品排第九、女裝排第四，而彩妝卻意外掉出前三，究竟哪類產品最受女性消費者的青睞呢？

No.10 包包

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包包不只是日常生活中的實用配件，更是個人風格和品味的重要代表。尤其對女性而言，不論是時尚大方的肩揹包還是小巧精緻的斜揹包，都能讓整體造型起到畫龍點睛之妙。許多愛包如癡的女性，至少都擁有好幾個包包，可以用來搭配不同的穿搭，而隨著一年一度38婦女節的到來，眾多品牌紛紛祭出折扣，包包也成了不少人的購物清單之一，網友表示「趁有折扣時買一波包包很可以」、「38購物節當然是先買包包」、「之前看中的包包終於可以入手了。」

No.9 3C產品

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隨著科技日新月異，不論是手機、平板、智能手錶，還是其他各式各樣的電子配件，3C產品逐漸成為現代人生活中最不可或缺的一部分。尤其是對於喜歡自拍的愛美女性來說，擁有一支強大功能、高畫質的手機更是極為重要。然而，3C產品往往價格比較高昂，不少人在平日裡捨不得下手，因此會趁著女王節所推出的限時促銷活動怒買一波，連帶提升3C買氣。網友分享「很多電商都會瘋狂打折，趁這時買手機很划算」、「我個人比較想要新平板，在床上追劇很好用」、「終於可以將購物車裡放很久的3C清單給結掉了。」

No.8 香水

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香水是女性展現自我風格的重要一環，同時也是增強自信與魅力的加分利器。每年的女王節，香水作為最受歡迎的禮物選擇之一，總是受到廣大女性消費者的青睞。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，香水在本次排行榜名列第八名外，還在情人節禮物清單裡高居冠軍，兩次禮物清單都有入選前十名，顯示其人氣之高。尤其在女王節，許多香水品牌也提供不少優惠活動，吸引了大量女性消費者爭相搶購，讓香水在這個特別的日子裡成了表達愛自己、犒賞自己的最佳方式之一。「絕對是香水，女王節就是要香氣逼人」、「剛好看到網路香水有在打折欸 不買對不起自己」、「趁有優惠可以一次囤個兩三瓶起來，反正天天都要噴。」

No.7 家用電器

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現今生活品質不斷提升，有越來越多女性將家用電器視為自我犒賞的一部分，尤其是高效能、智能化的家用設備，能為日常生活帶來更多的便利性。像是洗碗機、掃地機器人、或是電子衣櫥等，這些智能家電除了能幫助女性更輕鬆地打理家務外，還能增添居家生活的舒適感。不過，昂貴的價格也常讓人望之卻步，只有在女王節的促銷活動時才能有機會以優惠價格購入，因此成了許多女網友心中最愛的購物清單之一。許多網友也留言表示「可以趁女王節買洗碗機給老婆，這樣就不用為了誰洗碗而吵架了XD」，「去年買了洗碗機，今年想買掃地機器人」、「電子衣櫥也好讓人心動啊」。

No.6 居家香氛

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大多數女性都相當注重生活中的儀式感，而香氛可說是營造居家舒適氛圍的必備元素。無論是香氛蠟燭、香氛精油，還是擴香機，還是香氛噴霧，這些充滿宜人香氣的香氛產品，都能讓人感受到療癒度滿點。一整天的工作辛勞，當你踏進家門，聞到室內芳香這一刻，疲憊彷彿一掃而空。隨著女性消費者對於生活儀式感的需求逐年增加，這也使得居家香氛在女王節人氣產品中占有一席之地，網友討論「聞到家裡或臥室香香的就特別療癒」、「香氛產品也有推出買一送一的活動，常常不小心手滑一堆」、「香氛也很好買，家裡很需要。」

No.5 彩妝

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彩妝產品向來是女性追求美麗的必備利器，化妝不只可以放大自己的優點，也能掩蓋自己所在意的小瑕疵，讓自己無論在外貌或心情上都變得更加自信與滿足。在這個專屬於女性的節日裡，各大彩妝品牌當然也不會放過這個商機，紛紛祭出超多優惠與折扣。從基礎必備的粉底液、粉餅、蜜粉，再到顏色多到讓人有選擇障礙的口紅、眼影等，無一不成為大家購物清單中的熱門項目，網友表示「平時沒捨得買的唇膏今天終於可以入手」，「我要清空我的彩妝購物車，有折扣就買爆」、「買彩妝就是犒賞自己的最好方式，把自己化美美的心情就會好。」

No.4 女裝

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女生的衣櫃裡永遠都少一件衣服！不只化妝能增強自信，連穿搭都是提升女性氣場、表達自我品味的一種重要方式。尤其在女王節這個特別的日子裡，許多人會選擇購買新衣來犒賞自己，給自己一個全新的造型。而女王節的折扣促銷也讓這些時尚單品變得更加吸引人，許多女性趁著這個機會更新自己的衣櫥，挑選幾件符合自己風格的服裝以迎接春天的到來。網友們也紛紛留言分享自己在女王節期間的選購經驗，「38婦女節又多了一個買新衣服的藉口了」、「買衣服就是讓人心情好，趁有折扣買爆」、「女王節就是要買女王的衣服，誰敢嘴」。

No.3 女性配件

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對於注重打扮的愛美女性而言，配件絕對是提升整體造型的重要關鍵，從精美的項鍊、耳環到時尚的太陽眼鏡、手錶，每一項配件都能讓女性在日常穿搭中更顯出彩，無論是搭配正式場合的服裝還是約會出遊的裝扮，都能增添無限魅力。隨著女王節的到來，眾多配件品牌也推出各種優惠活動，吸引女性消費者買好買滿。許多女性也趁著這個節日，為自己選擇一款別緻的配件，不僅是為造型增添美感，也是對自己平日辛勞付出的犒賞。「去年女王節買項鍊送老婆，他很喜歡」、「最近剛好缺了一支錶，是時候下單了」、「太陽眼鏡+1，春天出遊剛好可以戴。」

No.2 保健品

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近年來在養生風潮的帶動下，大家對於保健品的需求逐年攀升，尤其隨著年齡的增長，越來越多人開始重視身體的保養，並透過各種保健品來補充營養、改善身體狀況。本次調查區間，保健品以網路聲量4,586筆位居第二，與第一名僅有七百筆之差，顯見大家對於維持健康狀態的重視度有多高。從魚油、膠原蛋白到葉黃素，不管是針對眼睛保養，還是整體免疫力的提升，這些保健品都成了女性們最熱門的購物清單之一，網友也留言表示，「電商優惠很多欸，趁這時可以大買一波膠原蛋白」「最近上班忙碌，眼睛莫名乾澀，好像該買魚油了」、「益生菌、葉黃素、B群我全買了，錢要賺，身體也要顧才行。」

No.1 保養品

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身處在這個容貌焦慮的時代，越來越多女性會在維持外貌這件事上做足功夫，開始將投資自身外貌視為自我關愛的重要一環。市面上的保養品琳瑯滿目，從保濕抗老的精華液、解決眼周問題的眼霜，再到掃除暗沉與乾燥的身體乳，這些從頭到腳的保養品都是現代女性生活中最不可或缺的項目。

保養不只可以維持凍齡狀態，還能提升自信、增強愉悅感，這種自我寵愛的方式也帶動了保養品的銷售量，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，在這次女王節購物清單的人氣清單裡，保養品以5,232筆網路聲量高居第一，聲量高峰落在2024年3月6日，網紅在IG分享醫美保養品牌，使得單日聲量突破1,500筆，網友紛紛在貼文底下留言表示「我也趁女王節來好好買一波」、「好精緻的包裝喔，他們家的很好用」、「我這次也有在momo下單～買得很開心。」

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年02月20日至2025年02月18日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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《網路溫度計dailyview》

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