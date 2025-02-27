看好赴日旅客需求增 ANA 決議訂購77架客機

因應赴日旅客持續增加及看好未來航空需求成長，ANA 控股股份有限公司於 2025 年 2 月 25 日召開董事會決議訂購 77 架客機。ANA 集團預計於 2030 年度機隊將達 320 架，其中波音 787 系列將達約 120 架，屆時低油耗機型的比例將提升至 91%。

ANA 看好亞洲往返北美的客貨需求並配合成田機場擴建，訂購 18 架波音 787-9 客機 (搭載奇異引擎)，積極引進新機回應持續增長的市場需求，預計 2030 年度的國際線可售機位公里 (ASK) 將比 2023 年度增加約 1.5 倍。

在日本國內線方面，因應可能的市場環境變化，ANA 訂購了 20 架 (15 架確認訂單及 5 架選擇權) 百人座的巴西航空工業 E190-E2 客機，ANA 亦是首間訂購該型客機的日籍航空公司，該機型預計於 2028 年度開始交機。E190-E2 採用先進的引擎及技術，不僅實現低油耗及低噪音，還能有效控制營運成本。期望在中、遠期的未來，投入日本國內線靈活調度使用。ANA 亦增訂 14 架空中巴士A321neo 及 12 架 (8 架確認訂單及4 架選擇權) 波音737-8，用於汰換現有的客機。

本次 ANA 控股訂購的 77 架飛機當中，包含提供集團旗下樂桃航空使用的 10 架空中巴士 A321neo 客機及 3 架 A321XLR 客機，透過擁有更佳油耗表現及更遠航程的新機型更新現有機隊，幫助 ANA 集團能更加成長茁壯。

此外，本次亦將 2020 年 2 月 25 日公布的 5 架波音 787-9選擇權及 2019 年 1 月 29 公布的 10 架波音 737-8 選擇權，皆轉為確認訂單。透過這次的購機，ANA 集團同時關注擴增國際線航班規模及靈活調整國內線航班供給兩個方面。在堅持飛安的前提下，持續以旅客的角度提升服務品質，並透過提高盈利能力以回應股東的期待，藉此提升 ANA 集團的企業價值。

ANA 控股總經理芝田浩二表示，期待透過本次訂購的客機，提升國內線航班的收益性，並擴增國際線航班的規模，致力成為全球領先的航空集團，實現持續成長。