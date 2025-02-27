聽新聞
0:00 / 0:00
無預警加碼！Swatch X OMEGA致敬1965傳奇 四店限定
Swatch與同集團高價位品牌歐米茄（OMEGA）聯名的「MOONSWATCH」系列過去數年叫好又叫座，陸續推出了太陽系星球主題、月相、地相等話題表款，成為品牌重要支柱。今日Swatch再度發表該系列新品，向曾在1965年獲得NASA太空飛行資格的Speedmaster表款致敬、帶來新款「MOONSWATCH 1965」表款。
嚴格來說，曾登上太空的表款並非僅有OMEGA的Speedmaster超霸表款，但在1965年OMEGA Speedmaster超霸則是唯一通過美國太空總署（NASA）測試的品牌（與款式），等同獲得NASA官方認證。
由於NASA在當年以政府機關機構之姿發出招標公告，並有多個品牌提交提案書與表款，OMEGA則以一只1964年生產、型號為ST105.003的Speedmaster超霸表屏雀入選，並獲得「具有卓越的精確度、可靠、易讀並易於使用」的評價，而今日Swatch的全新MOONSWATCH 1965腕表，則正是在設計風格上向60年前的經典致敬。
延續Swatch過往運用的生物陶瓷表殼、略為下沉式的次表盤、12點鐘方向的OMEGA X Swatch字樣，表圈上可快速進行複雜運算的Tachymètre測速儀，潔白色澤的表面，則是向2024年所推出、當代的OMEGA Speedmaster Moonwatch Professional腕表（型號：310.30.42.50.04.001）致意；表款訂價8,700元，並僅在Swatch的西門形象店、台北101門市、新店誠品的裕隆城門市，以及高雄夢時代門市，四店限定販售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言