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無預警加碼！Swatch X OMEGA致敬1965傳奇 四店限定

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA MOONSWATCH 1965腕表，向1965年通過NASA認證、型號ST105.003的Speedmaster超霸表致敬。圖／OMEGA提供
OMEGA MOONSWATCH 1965腕表，向1965年通過NASA認證、型號ST105.003的Speedmaster超霸表致敬。圖／OMEGA提供

Swatch與同集團高價位品牌歐米茄（OMEGA）聯名的「MOONSWATCH」系列過去數年叫好又叫座，陸續推出了太陽系星球主題、月相、地相等話題表款，成為品牌重要支柱。今日Swatch再度發表該系列新品，向曾在1965年獲得NASA太空飛行資格的Speedmaster表款致敬、帶來新款「MOONSWATCH 1965」表款。

嚴格來說，曾登上太空的表款並非僅有OMEGA的Speedmaster超霸表款，但在1965年OMEGA Speedmaster超霸則是唯一通過美國太空總署（NASA）測試的品牌（與款式），等同獲得NASA官方認證。

由於NASA在當年以政府機關機構之姿發出招標公告，並有多個品牌提交提案書與表款，OMEGA則以一只1964年生產、型號為ST105.003的Speedmaster超霸表屏雀入選，並獲得「具有卓越的精確度、可靠、易讀並易於使用」的評價，而今日Swatch的全新MOONSWATCH 1965腕表，則正是在設計風格上向60年前的經典致敬。

延續Swatch過往運用的生物陶瓷表殼、略為下沉式的次表盤、12點鐘方向的OMEGA X Swatch字樣，表圈上可快速進行複雜運算的Tachymètre測速儀，潔白色澤的表面，則是向2024年所推出、當代的OMEGA Speedmaster Moonwatch Professional腕表（型號：310.30.42.50.04.001）致意；表款訂價8,700元，並僅在Swatch的西門形象店、台北101門市、新店誠品的裕隆城門市，以及高雄夢時代門市，四店限定販售。

OMEGA MOONSWATCH 1965腕表的灰色表殼與尼龍表帶，也像是月球隕石表面的色澤。圖／OMEGA提供
OMEGA MOONSWATCH 1965腕表的灰色表殼與尼龍表帶，也像是月球隕石表面的色澤。圖／OMEGA提供
由於使用兩種夜光塗料，讓低光源、夜間環境都能清楚讀取辨識時間資訊。圖／OMEGA提供
由於使用兩種夜光塗料，讓低光源、夜間環境都能清楚讀取辨識時間資訊。圖／OMEGA提供
Swatch為品牌近年熱銷的MOONSWATCH再度發表新作，讓人輕鬆入手設計經典風格。圖／OMEGA提供
Swatch為品牌近年熱銷的MOONSWATCH再度發表新作，讓人輕鬆入手設計經典風格。圖／OMEGA提供
OMEGA MOONSWATCH 1965腕表，生物陶瓷表殼、石英機芯、時間顯示、計時碼表，8,700元。圖／OMEGA提供
OMEGA MOONSWATCH 1965腕表，生物陶瓷表殼、石英機芯、時間顯示、計時碼表，8,700元。圖／OMEGA提供

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