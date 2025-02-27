無預警加碼！Swatch X OMEGA致敬1965傳奇 四店限定

Swatch與同集團高價位品牌歐米茄（OMEGA）聯名的「MOONSWATCH」系列過去數年叫好又叫座，陸續推出了太陽系星球主題、月相、地相等話題表款，成為品牌重要支柱。今日Swatch再度發表該系列新品，向曾在1965年獲得NASA太空飛行資格的Speedmaster表款致敬、帶來新款「MOONSWATCH 1965」表款。

嚴格來說，曾登上太空的表款並非僅有OMEGA的Speedmaster超霸表款，但在1965年OMEGA Speedmaster超霸則是唯一通過美國太空總署（NASA）測試的品牌（與款式），等同獲得NASA官方認證。

由於NASA在當年以政府機關機構之姿發出招標公告，並有多個品牌提交提案書與表款，OMEGA則以一只1964年生產、型號為ST105.003的Speedmaster超霸表屏雀入選，並獲得「具有卓越的精確度、可靠、易讀並易於使用」的評價，而今日Swatch的全新MOONSWATCH 1965腕表，則正是在設計風格上向60年前的經典致敬。