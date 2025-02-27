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麗星郵輪品牌回歸！旗下探索星號3月28日搶先回台

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
名勝世界郵輪的船隊將進行品牌升級至麗星郵輪和星夢郵輪。圖/名勝世界郵輪提供
名勝世界郵輪的船隊將進行品牌升級至麗星郵輪和星夢郵輪。圖/名勝世界郵輪提供

亞洲市場最熟悉的郵輪品牌「麗星郵輪(StarCruises)」回來了！名勝世界郵輪正式宣布，亞洲郵輪市場兩大領導品牌麗星郵輪(StarCruises)和星夢郵輪 (Dream Cruises) 將以不同品牌名稱服務不同需求的客群，其中原名「名勝世界壹號」的郵輪也更名為「探索星號」， 提前於3月28日回到基隆港為母港，提供每周往返日本及韓國，18種不同航程，航程長達8個月，帶旅客賞春櫻、碧海與秋楓，透過郵輪體驗四季變換。

麗星郵輪品牌在亞洲市場紮根30年，是亞洲郵輪客最熟悉的郵輪品牌，受疫情影響被迫離場。市場回溫後，以名勝世界郵輪公司之名回到台灣，目前已購回品牌智財權，讓麗星郵輪與星夢郵輪名稱得以回到旅客的生活中。

名勝世界郵輪表示，2022年6月重啟以來，已成功接待近200萬名乘客。此次品牌升級後，名勝世界壹號 Resorts World One將再更名為探索星號 Star Navigator，與領航星號 Star Voyager共同隸屬麗星郵輪 (StarCruises) 船隊；雲頂夢號 Genting Dream將延續其奢華體驗以星夢郵輪品牌服務旅客。

探索星號 Star Navigator3月7日從新加坡啟航展開四個4晚航次至喀比及檳城，隨後3月28日起於台灣展開長達八個月的專屬航季，提供每周往返日本及韓國共13種航程，當中提供41趟3天航程，前往石垣島、宮古島、那霸等地，或享受周末公海之旅；8趟4天航程前往那霸及石垣島或宮古島；以及25趟6天航程前往日本及韓國多個地點。

領航星號 Star Voyager3月26日啟航，於新加坡、雅加達、馬六甲、曼谷及胡志明市等多元航點間執航，未來將拓展至更多熱門城市。星夢郵輪品牌旗下的雲頂夢號將全年以新加坡為母港，提供前往馬來西亞與泰國的精選航線。

品牌 郵輪 馬來西亞

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