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有行旅／當茶王座上賓 品味靜謐之旅

聯合報／ 本報訊

隱身靜謐丘陵間的寶元紀三義茶文化園區，由設計大師季裕棠與半畝塘環境永續團隊精心打造，旅程從Magical World of Tea世界茶文化展覽開啟，解鎖茶王逾半世紀上億藏茶，探索茶文化奧祕。

綠林池畔，元茶師精湛演繹雅致茶席；午宴由五星飯店主廚打造，品味客家風味餐與獨家藏茶義式冰淇淋，並體驗百年漆藝「蓬萊塗」描金畫漆，帶給旅人一場結合茶文化、藝術、美饌交織的靜謐之旅。

有行旅《當茶王座上賓 11公頃園林獨家包園》旅程3月20日成行，一對一旅程說明會請洽02-8643-3543、8643-3517，或瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/DK00Le

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