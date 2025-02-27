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有行旅／悠遊秘魯 訪馬丘比丘
秘魯的壯麗高地與神祕遺跡令人嚮往，卻因崎嶇地形與交通挑戰使許多旅人卻步。有行旅安排LVMH精品集團旗下「貝爾蒙安地斯探險家列車」與「海勒姆賓厄姆號列車」，以世界級奢華火車穿越壯闊的安地斯山脈，探訪神祕的UNESCO文化和自然雙重遺產「馬丘比丘」，安排入住LVMH所屬的貝爾蒙集團旗下三大頂級酒店，悠遊秘魯首都利馬與世遺之城庫斯科。
有行旅「秘魯高地之旅 貝爾蒙安地斯探險家列車」十四天十三夜旅程，八月十四日至八月廿七日。只剩一席，報名請洽02-8643-3517、8643-3926，或瀏覽有行旅官網https://reurl.cc/G51LY3
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