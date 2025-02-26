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百貨228連假搶人潮 遠百快閃加碼春妝春裝滿3500送250

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
板橋大遠百Dior迪奧親吻香膏限量外殼愛戀粉，推薦價1,200元。圖／遠百提供
板橋大遠百Dior迪奧親吻香膏限量外殼愛戀粉，推薦價1,200元。圖／遠百提供

迎接228連假，百貨出動優惠搶人潮。遠東百貨推出228快閃加碼滿千送百，京站則有冬季出清優惠，多家日系流行品牌下殺5折。

遠百228快閃加碼，即起至3月5日化妝品內睡衣、服裝女鞋配件單筆滿3,500元送250元，同時段還有高消費加碼禮，百貨服飾當日累計每滿30,000元加送800元，選購春季新品還可趁機享優惠。另外，HAPPY GO卡友還有點數好康，HAPPY GO點數50點可兌換200元紅利券1張，贈送券在百貨服飾單筆消費滿1,000元時抵用。

此外，知名公仔品牌Funko登陸台中，即起至3月4日在台中大遠百11樓主題廣場打造 「FUNKO台灣官方第一場限定店」，帶來驚喜商品與限定優惠。遠百花蓮再推出遠百APP會員獨享，2月27日至3月2日憑出發地或目的地為花蓮站的台鐵車票即可兌換200元電子抵用金一份。

銀行信用卡刷卡好禮同步登場，全檔期持8大銀行信用卡遠百信義A13、板橋大遠百、遠百竹北1樓國際精名品單筆刷滿10,000元且分6期送800元十足抵用券。台中大遠百單筆刷滿10,000元且分6期送500元十足抵用券。持7大銀行信用卡全台全館當日單筆刷滿10,000元且分6期送400元十足抵用券。遠東商銀獨家加碼百貨服飾當日單筆刷5,000元且分6期送500元十足抵用券。

京站時尚廣場作為日系服飾品牌大本營，3月3日前推出日系風格品牌「niko and...」、「JEANASIS」、「repipi armario」以及「LOWRYS FARM」全面推出5折起優惠，用半價就可入手日系風格單品。另外還有，NIKE精選商品也有8折起、ALDO全面5折起活動。

高雄夢時代迎接228，B1F集結「OASIS 馬琳糖」、「萬益」、「和菓子」、「Mr. HOKTO」等期間限定人氣快閃品牌。8樓時代會館現正展出「超人力霸王雅克及SUNRISEPOP ANI-FEST限定店」，近300坪的空間規劃四大主題打卡區及六大知名動漫主題拍照區，現場販售多款首次曝光的公仔。

遠百竹北YSL時尚四色眼影盤，推薦價3,100元。圖／遠百提供
遠百竹北YSL時尚四色眼影盤，推薦價3,100元。圖／遠百提供
台中大遠百即起至3月4日在1樓主題廣場打造 「FUNKO台灣官方第一場限定店」。圖／遠百提供
台中大遠百即起至3月4日在1樓主題廣場打造 「FUNKO台灣官方第一場限定店」。圖／遠百提供
4米高的初代超人力霸王巨像坐鎮夢時代1樓戶外水池廣場。圖／夢時代提供
4米高的初代超人力霸王巨像坐鎮夢時代1樓戶外水池廣場。圖／夢時代提供
夢時代SUNRISEPOP ANI-FEST限定店，台灣首度曝光的「膽大黨」高速婆婆3米高氣球。圖／夢時代提供
夢時代SUNRISEPOP ANI-FEST限定店，台灣首度曝光的「膽大黨」高速婆婆3米高氣球。圖／夢時代提供

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