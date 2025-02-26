馬銜鍊強勢出擊！GUCCI 2025秋冬大秀 展現「完美中的不完美」

GUCCI今日凌晨台北時間發表了2025秋冬大秀。由於前任創意總監離任，本次大秀世由品牌設計工作室通力合作，展現一種「完美中的不完美」風格主張，並帶來GUCCI經典的Interlocking G、馬銜鍊等設計元素，大秀中並邀請來全世界的品牌大使、好友，包含台灣明星林柏宏、韓團BTS成員Jin、女星Daisy Edgar、甜美女神潔西卡崔絲坦、人氣泰星Billkin、職業網球明星Jannik Sinner，皆成為了現場GUCCI服裝的超強星光點綴。

潔西卡崔絲坦、李政宰成觀秀VIP 帥秀GUCCI氣場

其中義大利網球明星也是GUCCI品牌大使的Jannik Sinner，選擇了翻領夾克、灰色長褲與白色球鞋，愜意、輕快，展現一如網球場的活力；港星容祖兒則身披一款毛料翻領外套，內搭白色圓領上衣與格紋長褲，搭配手上咖啡色的包款，懷舊摩登；近日演出《魷魚遊戲2》的南韓影帝李政宰雖已淡定入坐場邊，但全身咖啡色格紋西裝搭配身咖啡色樂福鞋，舉手投足散發的自信，是GUCCI男子的典型風範；同時持有金像獎、金球獎「雙金影后」的潔西卡崔絲坦（Jessica Chastain）身穿一款長版、反射閃光的黑色天鵝絨西裝外套，手拿Bamboo 1947竹節包並腳踩長靴，一身黑卻更顯長腿與潔白皮膚，是屬於GUCCI的落落大方與性感迷人。

GUCCI本季以「sprezzatura」這個義大利字詞為核心，意思是「完美中的不完美」，也可解讀成「精心雕琢的隨性」，貫穿全系列設計。這種「完美中的不完美」、精心造型後的隨性感，正是GUCCI 2025秋冬的美學神髓。而一旦踏入秀場，深綠色的GUCCI經典元素：Interlocking G字母成為了大秀伸展台主視覺：高掛在秀場的天花板展現了二元、陰與陽、男性與女性、正式與愜意的多重意念，像是男裝常用的材質便融入女裝世界，現場再加以鏡像投射，因而帶有無限、宛如DNA的雙螺旋延伸聯想。

極簡與極繁並存 堅毅也灑落

綜觀GUCCI 2025秋冬60套男女裝，整體輪廓展現了一種跨時態的全面性觀點，從GUCCI服裝誕生的1960年代末至今，涵蓋1990年代的簡約風格，以至近代2015年以降、由前任創意總監Alessandro Michele一手掀起的極繁浪潮，再度回應了秀場Interlocking G元素的二元並存；具俐落剪裁的西裝結合了若隱若現的皮膚，以及雀躍色彩與衝突感強的絲綢、經典的英式男裝粗花呢，讓剛強與柔美得以調和，也讓GUCCI女子懷抱著自信堅毅、而男士則添增了幾分灑落柔和。

秀場音樂由兩度獲得奧斯卡Oscar Award小金人肯定的作曲家兼指揮家Justin Hurwitz創作，再由現場樂團進行演奏；Justin Hurwitz此前曾以電影《越來越愛你》獲得奧斯卡最佳原創音樂、奧斯卡最佳原創歌曲，以及電影《登月先鋒》金球獎最佳原創配樂。「GUCCI宇宙」中相當具有辨識度的Horsebit馬銜鍊、以及今年適逢70周年的Horsebit 1955包款則成為本季的C位主打星：多樣化的尺寸從oversize、medium、nano......每一個人都可以找到自己的Horsebit 1955包款。

值得一提的是：早在大秀發表前，GUCCI便已在官方Instagram帳號發表了一段馬銜鍊的短影片，果然成為本季重要元素，並散見於服裝、珠寶、皮革製品，讓「馬銜鍊」成為了一種語言。經典的Horsebit 1955包款被以柔軟的結構重新訴說了一種剛中帶柔的語調，又像是半馬銜鍊的扣合成為新款Gucci Siena包的重要結構，甚或生活感鮮明的拖鞋也看得到馬銜鍊的細節點綴。2025年秋冬，或跟著GUCCI與馬銜鍊，恣意快活、無畏奔馳！