日系輕奢珠寶迎春 捕捉大自然細緻之美

迎接春天，日系珠寶的大自然美學有別於歐美，以清新脫俗的手法捕捉大自然的細微之美。

日本時尚珠寶品牌AHKAH，以18K黃金與璀璨鑽石和精巧可愛的設計捕捉春天的氣息。人氣系列papillon brillant（耀眼的蝴蝶）以密釘鑲鑽的方式刻畫3D立體蝴蝶；fleur brillant（燦爛的花朵），則勾勒大小花朵間巧妙錯落的鑽石，fleur blanche（小白花）以柔美的立體花瓣象徵新季節浪漫，petit soleil（小太陽）則以向日葵為靈感；不同的花卉與蝴蝶可自由搭配，組成個人專屬的夢幻花園。

同樣來自日本的輕奢珠寶品牌agete，今年歡慶品牌成立35週年，新品特地重新詮釋創立時所推出的四個元素： 沙（Sand） 、海（Sea） 、天空（Celestial） 、祈禱（Pray），將每一個元素分別融入四季的設計裡，回顧35年來的時光歷程。主題為「沙」的春季作品，以純銀和無彩色的寶石如碧玉、貝殼、以及各式珍珠等素材來展現沙的色澤與質感；粉絲爭相收藏的海外限定珠寶則以10K金質結合各種寶石，包括靈感來自於「鏡子」的牛奶石英石系列、白蝶貝寶石耳環、以及色調沉穩迷人的琥珀。