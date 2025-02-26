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日系輕奢珠寶迎春 捕捉大自然細緻之美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
AHKAH blooming系列，16,600元起。圖／AHKAH提供
AHKAH blooming系列，16,600元起。圖／AHKAH提供

迎接春天，日系珠寶的大自然美學有別於歐美，以清新脫俗的手法捕捉大自然的細微之美。

日本時尚珠寶品牌AHKAH，以18K黃金與璀璨鑽石和精巧可愛的設計捕捉春天的氣息。人氣系列papillon brillant（耀眼的蝴蝶）以密釘鑲鑽的方式刻畫3D立體蝴蝶；fleur brillant（燦爛的花朵），則勾勒大小花朵間巧妙錯落的鑽石，fleur blanche（小白花）以柔美的立體花瓣象徵新季節浪漫，petit soleil（小太陽）則以向日葵為靈感；不同的花卉與蝴蝶可自由搭配，組成個人專屬的夢幻花園。

同樣來自日本的輕奢珠寶品牌agete，今年歡慶品牌成立35週年，新品特地重新詮釋創立時所推出的四個元素： 沙（Sand） 、海（Sea） 、天空（Celestial） 、祈禱（Pray），將每一個元素分別融入四季的設計裡，回顧35年來的時光歷程。主題為「沙」的春季作品，以純銀和無彩色的寶石如碧玉、貝殼、以及各式珍珠等素材來展現沙的色澤與質感；粉絲爭相收藏的海外限定珠寶則以10K金質結合各種寶石，包括靈感來自於「鏡子」的牛奶石英石系列、白蝶貝寶石耳環、以及色調沉穩迷人的琥珀。

AHKAH papillon brillant 18K黃金鑽石戒指，44,300元。圖／AHKAH提供
AHKAH papillon brillant 18K黃金鑽石戒指，44,300元。圖／AHKAH提供
agete海洋泡沫珍珠項鍊，32,800元。圖／惇聚國際提供
agete海洋泡沫珍珠項鍊，32,800元。圖／惇聚國際提供
AHKAH blooming系列，30,500元起。圖／AHKAH提供
AHKAH blooming系列，30,500元起。圖／AHKAH提供
AHKAH fleur blanche 18K黃金鑽石項鍊，74,800元。圖／AHKAH提供
AHKAH fleur blanche 18K黃金鑽石項鍊，74,800元。圖／AHKAH提供
agete三部曲鍍金珍珠戒指，SV(鍍金)與淡水珍珠，15,100元。圖／惇聚國際提供
agete三部曲鍍金珍珠戒指，SV(鍍金)與淡水珍珠，15,100元。圖／惇聚國際提供
agete做舊質感銀幣手鍊，21,900元。圖／惇聚國際提供
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agete磨砂質感雙指戒指，VS、K5、鑽石0.05克拉，19,000元。圖／惇聚國際提供
agete磨砂質感雙指戒指，VS、K5、鑽石0.05克拉，19,000元。圖／惇聚國際提供
海外限定agete K10牛奶石英戒指，K10、乳白色石英，19,000元。圖／惇聚國際提供
海外限定agete K10牛奶石英戒指，K10、乳白色石英，19,000元。圖／惇聚國際提供
AHKAH blooming系列，7,700元起。圖／AHKAH提供
AHKAH blooming系列，7,700元起。圖／AHKAH提供
AHKAH fleur blanche 18K黃金鑽石單邊耳環，68,100元。圖／AHKAH提供
AHKAH fleur blanche 18K黃金鑽石單邊耳環，68,100元。圖／AHKAH提供
AHKAH papillon brillant 18K黃金鑽石單邊耳環，12,400元。圖／AHKAH提供
AHKAH papillon brillant 18K黃金鑽石單邊耳環，12,400元。圖／AHKAH提供
AHKAH blooming系列，19,500元起。圖／AHKAH提供
AHKAH blooming系列，19,500元起。圖／AHKAH提供
agete綠苔瑪瑙鑽石銀墜，12,400元。圖／惇聚國際提供
agete綠苔瑪瑙鑽石銀墜，12,400元。圖／惇聚國際提供
AHKAH petit soleil 18K黃金鑽石項鍊，31,200元。圖／AHKAH提供
AHKAH petit soleil 18K黃金鑽石項鍊，31,200元。圖／AHKAH提供
agete沙之樹戒指，SV、白蝶貝、灰色月光石、碧玉，39,300元。圖／惇聚國際提供
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