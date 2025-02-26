快訊

台新投信董座外遇人妻 傳私處照「我們是色色情侶」判賠25萬

郭富城愛妻米蘭遭搶緊急求救！一下飛機「證件＋卡全被搶」

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

台北松山機場貴賓室新選擇 環亞機場貴賓室試營運啟動

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台北松山機場的環亞機場貴賓室設有時尚且寬敞的休憩空間，為旅客提供一個理想的放鬆場所。圖／環亞機場貴賓室提供
台北松山機場的環亞機場貴賓室設有時尚且寬敞的休憩空間，為旅客提供一個理想的放鬆場所。圖／環亞機場貴賓室提供

全球最大獨立機場貴賓室經營業者環亞機場服務管理集團（Plaza Premium Group），近日於台北松山機場開設台灣地區第五家環亞機場貴賓室(Plaza Premium Lounge) 並正式展開試營運，營業時間為每天清晨5時30分至晚上8時30分，旅客可選擇付費或使用指定信用卡免費進入，貴賓室內也有專門為銀行貴賓卡友及需保持個人隱私的旅客準備了專屬VIP區域。

環亞集團表示，自2016年進軍台灣以來，已在台北桃園機場營運四家貴賓室，為全球旅客提供高端、舒適的休憩體驗。此次在松山機場開設的獨立貴賓室內，提供一系列新鮮現做、道地且豐富的台灣風味美食，其中「沙茶牛肉麵」是來自潮汕的經典融合菜，以嫩牛肉、Q彈麵條以及鮮美沙茶醬完美結合，成為台灣飲食文化中的必嚐佳餚。

除了台灣經典美食牛肉麵，另一道經典佳餚「梅干扣肉飯」則選用嫩滑多汁的五花肉與渾然天成的醇厚醬汁，搭配清爽梅干與醃菜，口感層次豐富，每一口都帶來無比的滿足感。傳統台灣美食「大腸包小腸」以糯米腸包裹炭烤豬肉香腸，創造出令人難忘的口感。貴賓室內也準備了部落美食「竹筒飯」，以新鮮竹筒為容器，蒸煮出獨特竹香風味的米飯。同時，素食者也能享受到多樣化的美味佳餚，讓每位旅客都能在此品嚐台灣獨特經典的飲食文化。

除了精緻的餐飲，貴賓室也攜手台灣知名藝術家吳逸萱展出多項獲獎作品，吳逸萱還為此次合作特別創作了代表台灣景點元素的網美藝術牆，讓旅客在欣賞藝術的同時，也能拍照打卡，留下難忘的文化體驗。

貴賓室攜手台灣知名藝術家吳逸萱，創作代表台灣景點元素的網美藝術牆。圖／環亞機場貴賓室提供
貴賓室攜手台灣知名藝術家吳逸萱，創作代表台灣景點元素的網美藝術牆。圖／環亞機場貴賓室提供
環亞機場貴賓室於台北松山機場正式展開試營運，旅客可選擇付費或使用指定信用卡免費進入。圖／環亞機場貴賓室提供
環亞機場貴賓室於台北松山機場正式展開試營運，旅客可選擇付費或使用指定信用卡免費進入。圖／環亞機場貴賓室提供
台北松山機場內的環亞貴賓室，提供一系列新鮮現做、道地且豐富的台灣風味美食。圖／環亞機場貴賓室提供
台北松山機場內的環亞貴賓室，提供一系列新鮮現做、道地且豐富的台灣風味美食。圖／環亞機場貴賓室提供

松山機場 貴賓

延伸閱讀

台灣第5家環亞機場貴賓室落腳松機 道地台灣美食吃得到

星宇航空「台中GALACTIC Lounge」貴賓室正式啟用！聯名7-11、酷聖石推冰淇淋

橘子松山機場推行李箱、手牽手照片曝光 辯護人都可調閱電子卷證

倉木麻衣「親切到爆」！抵台走向粉絲 做這件事好暖心

相關新聞

日系輕奢珠寶迎春 捕捉大自然細緻之美

迎接春天，日系珠寶的大自然美學有別於歐美，以清新脫俗的手法捕捉大自然的細微之美。

台北松山機場貴賓室新選擇 環亞機場貴賓室試營運啟動

全球最大獨立機場貴賓室經營業者環亞機場服務管理集團（Plaza Premium Group），近日於台北松山機場開設台灣...

寫實的草本主義！Boucheron高級珠寶 重拾法式田野風情

高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）今日正式發表了2025年Histoire de Style高級珠寶Untamed...

IKEA「絕版品出清」來囉！近200項商品限時5折起

隨著春天悄然到來，以繽紛色彩點亮居家、增添活力，是春日生活的儀式感。IKEA即日起至3月12日推出絕版品出清，近200項...

韓星都在穿的SATUR海外首店 進駐台北風格街區赤峰街

隨著K-POP文化受年輕世代喜愛，帶動韓國服飾品牌接連被引進台灣。由韓國新生代人演員朴圭瑛代言的韓國設計師品牌「SATU...

凍飲、調酒都超讚！德國傳奇利口酒野格新代理登場

德國第一大利口酒品牌野格利口酒 （Jägermeister）在台灣地區的獨家代理權，自2025年起由薪禾貿易與喜寶國際取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。