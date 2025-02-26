台北松山機場貴賓室新選擇 環亞機場貴賓室試營運啟動

全球最大獨立機場貴賓室經營業者環亞機場服務管理集團（Plaza Premium Group），近日於台北松山機場開設台灣地區第五家環亞機場貴賓室(Plaza Premium Lounge) 並正式展開試營運，營業時間為每天清晨5時30分至晚上8時30分，旅客可選擇付費或使用指定信用卡免費進入，貴賓室內也有專門為銀行貴賓卡友及需保持個人隱私的旅客準備了專屬VIP區域。

環亞集團表示，自2016年進軍台灣以來，已在台北桃園機場營運四家貴賓室，為全球旅客提供高端、舒適的休憩體驗。此次在松山機場開設的獨立貴賓室內，提供一系列新鮮現做、道地且豐富的台灣風味美食，其中「沙茶牛肉麵」是來自潮汕的經典融合菜，以嫩牛肉、Q彈麵條以及鮮美沙茶醬完美結合，成為台灣飲食文化中的必嚐佳餚。

除了台灣經典美食牛肉麵，另一道經典佳餚「梅干扣肉飯」則選用嫩滑多汁的五花肉與渾然天成的醇厚醬汁，搭配清爽梅干與醃菜，口感層次豐富，每一口都帶來無比的滿足感。傳統台灣美食「大腸包小腸」以糯米腸包裹炭烤豬肉香腸，創造出令人難忘的口感。貴賓室內也準備了部落美食「竹筒飯」，以新鮮竹筒為容器，蒸煮出獨特竹香風味的米飯。同時，素食者也能享受到多樣化的美味佳餚，讓每位旅客都能在此品嚐台灣獨特經典的飲食文化。

除了精緻的餐飲，貴賓室也攜手台灣知名藝術家吳逸萱展出多項獲獎作品，吳逸萱還為此次合作特別創作了代表台灣景點元素的網美藝術牆，讓旅客在欣賞藝術的同時，也能拍照打卡，留下難忘的文化體驗。