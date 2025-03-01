快訊

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

繼MSN之後…Skype也掰了！微軟宣布5月5日停用 未來改用這軟體

在白宮與川普吵架、憤怒離場！澤倫斯基：感謝美國、尊重川普

聽新聞
0:00 / 0:00

好想再去滑雪！日本TOP6夢幻滑雪勝地 「這裡」讓人每年都想衝一波

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
好想再去滑雪！日本TOP6夢幻滑雪勝地，「這裡」讓人每年都想衝一波 圖片來源/unsplash
好想再去滑雪！日本TOP6夢幻滑雪勝地，「這裡」讓人每年都想衝一波 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「日本熱門滑雪城市」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議六大日本滑雪城市有哪些。

位於熱帶與副熱帶交界的台灣，降雪機會極為稀少，因此鄰近且擁有豐富降雪量的日本，自然而然成為國人滑雪的首選目的地。其中，北海道與東北地區因雪質優良、雪場多元，深受滑雪愛好者青睞，並且滑雪季會從11月一路持續至隔年3月，其中1、2月雪況最穩定，也是滑雪人潮最為集中的高峰期。現在就讓我們一起來看看，網友們熱議的日本熱門滑雪城市有哪些吧！

「北海道」多元雪道滿足各級愛好者 「山形縣」夢幻纜車俯瞰絕美樹冰

▲ 網友熱議TOP6日本熱門滑雪城市 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6日本熱門滑雪城市 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「日本熱門滑雪城市」的討論，發現「北海道」受到最多滑雪愛好者的熱論。擁有「粉雪聖地」美譽的北海道，以其細緻輕盈的雪質聞名，能提供極佳的滑行體驗。有網友笑稱：「雪特別鬆軟，摔起來特別舒服」，認為即使跌倒也不會太過疼痛，對新手來說更加友善。

此外，北海道的滑雪場不僅擁有完善的設施與多元的雪道選擇，更有適合不同程度滑雪者的環境。就有網友推薦北海道作為滑雪入門首選，提到「有適合新手的緩坡道，可以慢慢練習」、「雪場內飯店與接駁車一應俱全，交通便利，不用擔心舟車勞頓」，讓初學者也能輕鬆享受滑雪樂趣。

位於東京近郊，擁有「日本的屋脊」之稱的長野縣，也是不少愛好者心中的滑雪天堂，有網友分享自己看到不少youtuber在長野的滑雪影片「各種心癢」後，機票買了就出發。

另外長野縣也因舉辦過 1998 年冬季奧運會，而擁有眾多專業級的雪道，場地之遼闊，讓網友直呼「怎麼感覺滑都滑不完」。除了挑戰型雪道，首次嘗試滑雪運動的新手也無須擔心，有熱心網友分享「新手我會推薦選白馬村」，同時長野縣志賀高原、輕井澤與野澤溫泉周邊的滑雪場，也都是網友間常提及的滑雪勝地。

座落於日本東北地區的「山形縣」，則以壯觀的藏王樹冰奇景聞名，每年冬季都吸引無數嚮往冰雪世界的遊客前往，網友們紛紛表示「冬天正是藏王魅力的精髓」、「藏王的雪、霧、樹冰、溫泉和仙氣，真的讓我印象非常深刻」。

且藏王溫泉滑雪場地形多變，擁有多條長達8,000公尺的雪道，適合各種程度的滑雪者，有網友分享「我是初學者覺得太棒了，上到最高點，有好多好多路線」，滑行在放眼望去數不清的巨大樹冰之中，密佈聳立的場景，震撼之餘也極具魅力，如同置身童話世界。

日本得天獨厚的氣候優勢，孕育出眾多滑雪愛好者的必訪勝地，你最心動的是哪裡呢？想像自己滑行在細緻柔軟的粉雪上，無論是初次嘗試的新手，還是尋求挑戰的滑雪高手，都能在這片銀白世界中找到最適合自己的雪場，盡情享受純粹的滑雪時光。

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「日本熱門滑雪城市」相關討論則數。

觀測期間：2024/02/01~2025/02/10，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、問答網站（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

日本 社群

Social Lab社群實驗室

追蹤

延伸閱讀

盧秀燕訪日第二天參觀札幌巨蛋 驚嘆棒球、足球、滑雪多功能

曾是冰上曲棍球國手 許孟哲考取滑雪教練證

2025冬季關西滑雪好去處！ 日本「六甲山滑雪場」帶您輕鬆暢享滑雪戲雪新樂趣

大S效應！滑雪女教練赴日發燒衝大醫院噴掉8000…還回台就診

相關新聞

好想再去滑雪！日本TOP6夢幻滑雪勝地 「這裡」讓人每年都想衝一波

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「日本熱門滑雪城市」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議六大日本滑雪城市有哪些。

連續4年蟬聯米其林1星 「T+T」本季端出什麼神作？

人為什麼要吃Fine Dining？在自2021年起、連續4年蟬聯《米其林指南》一星肯定的「T+T」最新一季菜單中，我找...

停車費1小時200元？南港LaLaport挨轟 公司緊急說明

三井不動產大型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport 」全台第二家店「南港LaLaport...

盤點手搖飲春季新品！芭樂、草莓、頑皮豹變主角

粉嫩春季一掃冬日陰霾，手搖飲也陸續推出各種新調飲，季節水果芭樂、草莓、柳丁入列之外，就連卡通人物頑皮豹也來插一腳。

只有4天！「東方快車」精彩美食登台 傳奇主廚親臨客座

充滿傳奇色彩「東方快車」的首位日籍主廚曽村讓司受邀來台客座，只有3天！大倉久和大飯店攜手東京知名法式餐廳A ta gue...

2025亞洲最佳女主廚 將曼谷老宅變身2星餐廳Baan Tepa

「亞洲50最佳餐廳（The Asia's Best Restaurant）」將2025年度「亞洲最佳女主廚」頭銜，頒發給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。