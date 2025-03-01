好想再去滑雪！日本TOP6夢幻滑雪勝地 「這裡」讓人每年都想衝一波



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「日本熱門滑雪城市」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議六大日本滑雪城市有哪些。

位於熱帶與副熱帶交界的台灣，降雪機會極為稀少，因此鄰近且擁有豐富降雪量的日本，自然而然成為國人滑雪的首選目的地。其中，北海道與東北地區因雪質優良、雪場多元，深受滑雪愛好者青睞，並且滑雪季會從11月一路持續至隔年3月，其中1、2月雪況最穩定，也是滑雪人潮最為集中的高峰期。現在就讓我們一起來看看，網友們熱議的日本熱門滑雪城市有哪些吧！

「北海道」多元雪道滿足各級愛好者 「山形縣」夢幻纜車俯瞰絕美樹冰

▲ 網友熱議TOP6日本熱門滑雪城市 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「日本熱門滑雪城市」的討論，發現「北海道」受到最多滑雪愛好者的熱論。擁有「粉雪聖地」美譽的北海道，以其細緻輕盈的雪質聞名，能提供極佳的滑行體驗。有網友笑稱：「雪特別鬆軟，摔起來特別舒服」，認為即使跌倒也不會太過疼痛，對新手來說更加友善。

此外，北海道的滑雪場不僅擁有完善的設施與多元的雪道選擇，更有適合不同程度滑雪者的環境。就有網友推薦北海道作為滑雪入門首選，提到「有適合新手的緩坡道，可以慢慢練習」、「雪場內飯店與接駁車一應俱全，交通便利，不用擔心舟車勞頓」，讓初學者也能輕鬆享受滑雪樂趣。

位於東京近郊，擁有「日本的屋脊」之稱的長野縣，也是不少愛好者心中的滑雪天堂，有網友分享自己看到不少youtuber在長野的滑雪影片「各種心癢」後，機票買了就出發。

另外長野縣也因舉辦過 1998 年冬季奧運會，而擁有眾多專業級的雪道，場地之遼闊，讓網友直呼「怎麼感覺滑都滑不完」。除了挑戰型雪道，首次嘗試滑雪運動的新手也無須擔心，有熱心網友分享「新手我會推薦選白馬村」，同時長野縣志賀高原、輕井澤與野澤溫泉周邊的滑雪場，也都是網友間常提及的滑雪勝地。

座落於日本東北地區的「山形縣」，則以壯觀的藏王樹冰奇景聞名，每年冬季都吸引無數嚮往冰雪世界的遊客前往，網友們紛紛表示「冬天正是藏王魅力的精髓」、「藏王的雪、霧、樹冰、溫泉和仙氣，真的讓我印象非常深刻」。

且藏王溫泉滑雪場地形多變，擁有多條長達8,000公尺的雪道，適合各種程度的滑雪者，有網友分享「我是初學者覺得太棒了，上到最高點，有好多好多路線」，滑行在放眼望去數不清的巨大樹冰之中，密佈聳立的場景，震撼之餘也極具魅力，如同置身童話世界。

日本得天獨厚的氣候優勢，孕育出眾多滑雪愛好者的必訪勝地，你最心動的是哪裡呢？想像自己滑行在細緻柔軟的粉雪上，無論是初次嘗試的新手，還是尋求挑戰的滑雪高手，都能在這片銀白世界中找到最適合自己的雪場，盡情享受純粹的滑雪時光。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「日本熱門滑雪城市」相關討論則數。

觀測期間：2024/02/01~2025/02/10，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、問答網站（排除抽獎文）

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