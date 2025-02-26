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寫實的草本主義！Boucheron高級珠寶 重拾法式田野風情

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
翻騰、卷曲、柔韌或繁盛......Boucheron透過Untamed Nature高級珠寶系列，帶來了療癒與喜悅。圖／Boucheron提供
翻騰、卷曲、柔韌或繁盛......Boucheron透過Untamed Nature高級珠寶系列，帶來了療癒與喜悅。圖／Boucheron提供

高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）今日正式發表了2025年Histoire de Style高級珠寶Untamed Nature「不羈自然」系列，並於台北展出。該系列借鏡大自然的萬千生態，以植物與昆蟲為兩大主題，並將昆蟲的羽翅，植物翻折、卷曲、垂墜的面向生動還原，完成一幅現實也浪漫的生態寫真，全數作品28件全數來台展出，最高單價上看1億，總價約6億，也是巴黎發表之後，全球的首站曝光。

非傳統的真實日常 Boucheron視角的法式田園美

本次展出珠寶共陳列七大主題區域，以及自法國Boucheron總部典藏資料庫空運來台的16櫃靜態陳列，包含骨董珠寶、靜態草稿，以及多媒體影音。全系列高級珠寶可視之為一種寫實的「草本主義」，28款Untamed Nature「不羈自然」系列頂級珠寶雖概分為花卉與昆蟲，但草本植物多過花卉，展現了Boucheron的視角：一種非傳統的真實之美，並透過工藝的支持與品牌創意總監Claire Choisne的巧思，將翻飛的蘆葦、田野間的麥穗、葉片的轉折，這些真實肉眼所見的現象（亦是法國鄉間的普及風景）予以捕捉。Claire Choisne便表示，小時候常在田野中隨手折下了蘆葦、假想成珠寶配戴在頭上，因而促成今日她創作的靈感泉源。

此種寫實主義也帶有普及性與「日常」的洞見，珠寶胸針（或戒指）所具現的生物不限於常見的瓢蟲、鍬形蟲、金龜甲蟲、鍬形蟲......甚至生活中的蒼蠅（fly）也成為創作主題。對Boucheron創意總監Claire Choisne而言，存有的本身即是意義，因此跳脫以人為本位、更全面性的觀點，將月桂、麥穗、薊草、寬葉香蒲、仙客來、錦葵、常春藤，這些植物中的多變樣態，全數在繁複工藝與工時下呈現；像是寬葉香蒲胸針、吊鐘花胸針、節毛飛廉胸針、野胡蘿蔔胸針便全數花費530至900小時工序，多重配戴的燕麥頭飾更長達1,160小時，曠日廢時。

白鑽水晶珍珠母貝成就單一色階 高雅芳潔

更因為系列珠寶悉數使用了白鑽、水晶、珍珠母貝、白金，因此創造出珠寶（也是Boucheron常見的）「單一色階」調性，亦讓珠寶帶有高雅芳潔的印象，無論黑白色系或鮮豔色彩的服裝造型都能輕易融入。昆蟲更是本系列的點睛之作，像是犀角金龜甲蟲Scarabée rhinoceros主題的犀角金龜胸針上，便以金屬和黑漆強化了深度和視覺的對比，鹿角鍬形蟲Lucane主題歐洲深山鍬形蟲戒指則像一枚停在指尖的「小力士」，帶給配戴者守護的力量，並從細微與內心處、湧現自信。

資深珠寶評論家黃尹青便曾行文表示，高級珠寶的特色之一在於「工不厭精」，以此為觀點延伸，像是Airelles主題的越橘項鍊是本次展出最高單價作品，其84片白金葉片以雪花式鑲嵌鑽石共計3,600小時工時；此外本次28件作品中唯一不從檔案資料中得到靈感、全新創作的野胡蘿蔔胸針則使用了三種鑲嵌技法，以立體層次堆疊、呈現出輕湛的靈動姿態。

當Boucheron的Untamed Nature「不羈自然」高級珠寶上身，宛如將倒掛金鐘、常春藤、夜蛾、犀角金龜、節毛飛廉（菊科飛廉屬）披戴上身，年少時的田野之夢今日終得願一償，你是天、也是地，你是風、也是光，你即是萬象森羅的一份子、和光同塵。

夜蛾Papillon de nuit主題的幾何蛾胸針，靈感源自Boucheron典藏的一只1890年代胸針，使用白與灰色珍珠母製作翅膀，再經手工雕刻賦予紋路、栩栩如生。記者釋俊哲／攝影
夜蛾Papillon de nuit主題的幾何蛾胸針，靈感源自Boucheron典藏的一只1890年代胸針，使用白與灰色珍珠母製作翅膀，再經手工雕刻賦予紋路、栩栩如生。記者釋俊哲／攝影
Boucheron Untamed Nature高級珠寶系列Avoine燕麥穗珠寶，靈感源自品牌一頂1906年的 鑽石麥穗冠冕。圖／Boucheron提供
Boucheron Untamed Nature高級珠寶系列Avoine燕麥穗珠寶，靈感源自品牌一頂1906年的 鑽石麥穗冠冕。圖／Boucheron提供
1940至1962年份的骨董珠寶，主題涵蓋蕨類、豆莢、丁香花、映山紅，更看得到Boucheron精湛的黃金精雕工藝細節。現場陳列的
1940至1962年份的骨董珠寶，主題涵蓋蕨類、豆莢、丁香花、映山紅，更看得到Boucheron精湛的黃金精雕工藝細節。現場陳列的
除了28款頂級珠寶全數來台展出，現場並重現了16個靜態展櫃，展示骨董珠寶與珍貴的工藝影像。圖／Boucheron提供
除了28款頂級珠寶全數來台展出，現場並重現了16個靜態展櫃，展示骨董珠寶與珍貴的工藝影像。圖／Boucheron提供
Chardon主題的節毛飛廉（Charduus acanthoides）胸針，經過精細的3D電腦輔助，呈現了薊草自我保護、帶有強悍風格的荊棘，但兼具配戴的舒適性；胸針並可拆解，成為大衣領片上的胸針，剛烈也華美。圖／Boucheron提供
Chardon主題的節毛飛廉（Charduus acanthoides）胸針，經過精細的3D電腦輔助，呈現了薊草自我保護、帶有強悍風格的荊棘，但兼具配戴的舒適性；胸針並可拆解，成為大衣領片上的胸針，剛烈也華美。圖／Boucheron提供
植物的存在不止形塑了靜謐的美，Boucheron並以精密的珠寶精工，完成一次對於法式田園風格的美好捕捉。圖／Boucheron提供
植物的存在不止形塑了靜謐的美，Boucheron並以精密的珠寶精工，完成一次對於法式田園風格的美好捕捉。圖／Boucheron提供
Chardon主題的節毛飛廉（Charduus acanthoides）胸針，經過精細的3D電腦輔助，呈現了薊草自我保護、帶有強悍風格的荊棘，但兼具配戴的舒適性；胸針並可拆解，成為大衣領片上的胸針，剛烈也華美。圖／Boucheron提供
Chardon主題的節毛飛廉（Charduus acanthoides）胸針，經過精細的3D電腦輔助，呈現了薊草自我保護、帶有強悍風格的荊棘，但兼具配戴的舒適性；胸針並可拆解，成為大衣領片上的胸針，剛烈也華美。圖／Boucheron提供
Boucheron高級珠寶Fleur de Carotte胡蘿蔔花鑲鑽胸針，除運用三種鑲嵌技巧，鑽石飽滿「盛放」的火光，更是迷人之所在。圖／Boucheron提供
Boucheron高級珠寶Fleur de Carotte胡蘿蔔花鑲鑽胸針，除運用三種鑲嵌技巧，鑽石飽滿「盛放」的火光，更是迷人之所在。圖／Boucheron提供
Boucheron今日於台灣正式發表2025年Histoire de Style高級珠寶Untamed Nature「不羈自然」系列。圖／Boucheron提供
Boucheron今日於台灣正式發表2025年Histoire de Style高級珠寶Untamed Nature「不羈自然」系列。圖／Boucheron提供
現場陳列1960至1988年左右的骨董胸針，已然可見到透過金工打造的高擬真珠寶葉片，以及花苞上的琺瑯工藝與鑽石鑲嵌。記者釋俊哲／攝影
現場陳列1960至1988年左右的骨董胸針，已然可見到透過金工打造的高擬真珠寶葉片，以及花苞上的琺瑯工藝與鑽石鑲嵌。記者釋俊哲／攝影
三蟲奏Trio of insects主題的胸針與耳夾，其中連（右）飛蠅也成為胸針主題，是一種對自然萬物一視同仁的全觀視野。圖／Boucheron提供
三蟲奏Trio of insects主題的胸針與耳夾，其中連（右）飛蠅也成為胸針主題，是一種對自然萬物一視同仁的全觀視野。圖／Boucheron提供
Boucheron高級珠寶系列Airelles越橘項鍊與Roseau胸針，一如Boucheron強調珠寶的無性別風格主張。圖／Boucheron提供
Boucheron高級珠寶系列Airelles越橘項鍊與Roseau胸針，一如Boucheron強調珠寶的無性別風格主張。圖／Boucheron提供

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