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IKEA「絕版品出清」來囉！近200項商品限時5折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
SKARPÖ戶外扶手椅（深藍色），原價3,499元，即日起至3月12日特價2,999元。圖／IKEA提供
SKARPÖ戶外扶手椅（深藍色），原價3,499元，即日起至3月12日特價2,999元。圖／IKEA提供

隨著春天悄然到來，以繽紛色彩點亮居家、增添活力，是春日生活的儀式感。IKEA即日起至3月12日推出絕版品出清，近200項商品限時5折起，快把握機會花小錢打造春季舒適氛圍。

IKEA精選5款居家用品，為空間注入明亮氛圍，輕鬆營造舒適春意，包括充滿朝氣的橘色調「LÖVBACKEN邊桌」，擺放於客廳、床邊或角落，都能成為亮眼點綴；「BRUKSVARA吊衣桿」以溫暖黃色調呈現清新春意，搭配「VESSLA附輪腳收納盒」的柔和淺粉色，不僅增添層次感，更提供靈活的收納解決方案；「SKARPÖ戶外扶手椅」採用塑膠材質，適合放於戶外，在春日午後悠然享受陽光。

●附註：詳細優惠活動與實際貨況以IKEA各店公告為主。

JÄTTELIK填充玩具－恐龍劍龍，原價299元，即日起至3月12日特價199元。圖／IKEA提供
JÄTTELIK填充玩具－恐龍劍龍，原價299元，即日起至3月12日特價199元。圖／IKEA提供
LÖVBACKEN邊桌（橘色），原價1,999元，即日起至3月12日特價799元。圖／IKEA提供
LÖVBACKEN邊桌（橘色），原價1,999元，即日起至3月12日特價799元。圖／IKEA提供
BRUKSVARA吊衣桿（黃色），原價499元，即日起至3月12日特價329元。圖／IKEA提供
BRUKSVARA吊衣桿（黃色），原價499元，即日起至3月12日特價329元。圖／IKEA提供
VESSLA附輪腳收納盒（淺粉紅色），原價199元，即日起至3月12日特價149元。圖／IKEA提供
VESSLA附輪腳收納盒（淺粉紅色），原價199元，即日起至3月12日特價149元。圖／IKEA提供

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