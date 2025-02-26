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IKEA「絕版品出清」來囉！近200項商品限時5折起
隨著春天悄然到來，以繽紛色彩點亮居家、增添活力，是春日生活的儀式感。IKEA即日起至3月12日推出絕版品出清，近200項商品限時5折起，快把握機會花小錢打造春季舒適氛圍。
IKEA精選5款居家用品，為空間注入明亮氛圍，輕鬆營造舒適春意，包括充滿朝氣的橘色調「LÖVBACKEN邊桌」，擺放於客廳、床邊或角落，都能成為亮眼點綴；「BRUKSVARA吊衣桿」以溫暖黃色調呈現清新春意，搭配「VESSLA附輪腳收納盒」的柔和淺粉色，不僅增添層次感，更提供靈活的收納解決方案；「SKARPÖ戶外扶手椅」採用塑膠材質，適合放於戶外，在春日午後悠然享受陽光。
●附註：詳細優惠活動與實際貨況以IKEA各店公告為主。
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