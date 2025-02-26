快訊

台新投信董座外遇人妻 傳私處照「我們是色色情侶」判賠25萬

郭富城愛妻米蘭遭搶緊急求救！一下飛機「證件＋卡全被搶」

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

聽新聞
0:00 / 0:00

韓星都在穿的SATUR海外首店 進駐台北風格街區赤峰街

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SATUR海外首店位在台北赤峰街49巷23號1樓。圖／SATUR提供
SATUR海外首店位在台北赤峰街49巷23號1樓。圖／SATUR提供

隨著K-POP文化受年輕世代喜愛，帶動韓國服飾品牌接連被引進台灣。由韓國新生代人演員朴圭瑛代言的韓國設計師品牌「SATUR」，就如其名，品牌來自英文的SATURDAY，提供屬於星期六充滿悠閒感的穿搭選擇，以舒適的休閒時尚為招牌特色，展現不刻意卻引人注目的時尚態度。海外首店進駐年輕族群聚集的台北捷運中山站商圈，為喜愛韓系休閒時髦風的消費者帶來新選擇。

「SATUR」由創意總監孫浩哲於2020年在首爾創立的服飾品牌，主打全天皆可穿戴的舒適面料，雖然訴求舒適休閒卻在細節設計有小巧思。2024年開始由演出電視劇「雖然是精神病但沒關係」、「Sweet Home」、「絕世網紅」、「魷魚遊戲2」的新生代演員朴圭瑛作為代言人，此外，「SATUR」也是不少日韓明星私著愛用單品，包括aespa的Karina、SEVENTEEN的THE 8、人氣男星柳演錫、LE SSERAFIM的宮脇咲良等。

SATUR海外首店位在台北赤峰街，全系列以日常穿搭為靈感，呈現多樣的T恤、老帽、運動外套、運動褲、針織外套、帽T等單品，無性別化的設計，每件服飾都能輕鬆跨越性別界線。

因為設計靈感為日常穿搭，SATUR擅長將T恤融入多元風格，慶祝海外首店開幕，品牌更特別推出台灣限定芒果圖騰T恤，售價2,630元。此外，包括老帽、口袋帽T、運動套裝，都是受歡迎的人氣單品。開幕期間加入會員並在Instagram打卡標記，就送品牌經典帆布包並享有多重優惠。

韓國設計師品牌SATUR，代言人為韓國新生代人氣演員朴圭瑛。圖／SATUR提供
韓國設計師品牌SATUR，代言人為韓國新生代人氣演員朴圭瑛。圖／SATUR提供
車銀優在「犬系戀人」的SATUR穿搭。圖／SATUR提供
車銀優在「犬系戀人」的SATUR穿搭。圖／SATUR提供
韓國設計師品牌SATUR，代言人為韓國新生代人氣演員朴圭瑛。圖／SATUR提供
韓國設計師品牌SATUR，代言人為韓國新生代人氣演員朴圭瑛。圖／SATUR提供
柳演錫在「現在撥打的電話」穿著SATUR運動外套。圖／SATUR提供
柳演錫在「現在撥打的電話」穿著SATUR運動外套。圖／SATUR提供
韓國女團IVE成員Liz穿著SATUR外套作為私服穿搭。圖／品牌提供
韓國女團IVE成員Liz穿著SATUR外套作為私服穿搭。圖／品牌提供
韓國設計師品牌SATUR，代言人為韓國新生代人氣演員朴圭瑛。圖／SATUR提供
韓國設計師品牌SATUR，代言人為韓國新生代人氣演員朴圭瑛。圖／SATUR提供
韓國設計師品牌SATUR，代言人為韓國新生代人氣演員朴圭瑛。圖／SATUR提供
韓國設計師品牌SATUR，代言人為韓國新生代人氣演員朴圭瑛。圖／SATUR提供

品牌 穿搭 設計師

延伸閱讀

這位43歲的媽媽會不會美得太誇張！孫藝真「0濾鏡0修圖」狀態絕佳 自帶女神光到哪都閃耀

40+韓國男神魅力爆棚！《我的完美秘書》李浚赫、柳演錫、朱智勛領軍，10位「大人系歐巴」，帥氣指數狂飆！

夢回IZ*ONE！LE SSERAFIM宫脇咲良新髮型美出圈 挖肩小露鎖骨太犯規

「完美秘書」要來了！李浚赫下周登寶島「行程全曝光」

相關新聞

日系輕奢珠寶迎春 捕捉大自然細緻之美

迎接春天，日系珠寶的大自然美學有別於歐美，以清新脫俗的手法捕捉大自然的細微之美。

台北松山機場貴賓室新選擇 環亞機場貴賓室試營運啟動

全球最大獨立機場貴賓室經營業者環亞機場服務管理集團（Plaza Premium Group），近日於台北松山機場開設台灣...

寫實的草本主義！Boucheron高級珠寶 重拾法式田野風情

高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）今日正式發表了2025年Histoire de Style高級珠寶Untamed...

IKEA「絕版品出清」來囉！近200項商品限時5折起

隨著春天悄然到來，以繽紛色彩點亮居家、增添活力，是春日生活的儀式感。IKEA即日起至3月12日推出絕版品出清，近200項...

韓星都在穿的SATUR海外首店 進駐台北風格街區赤峰街

隨著K-POP文化受年輕世代喜愛，帶動韓國服飾品牌接連被引進台灣。由韓國新生代人演員朴圭瑛代言的韓國設計師品牌「SATU...

凍飲、調酒都超讚！德國傳奇利口酒野格新代理登場

德國第一大利口酒品牌野格利口酒 （Jägermeister）在台灣地區的獨家代理權，自2025年起由薪禾貿易與喜寶國際取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。