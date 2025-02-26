韓星都在穿的SATUR海外首店 進駐台北風格街區赤峰街

隨著K-POP文化受年輕世代喜愛，帶動韓國服飾品牌接連被引進台灣。由韓國新生代人演員朴圭瑛代言的韓國設計師品牌「SATUR」，就如其名，品牌來自英文的SATURDAY，提供屬於星期六充滿悠閒感的穿搭選擇，以舒適的休閒時尚為招牌特色，展現不刻意卻引人注目的時尚態度。海外首店進駐年輕族群聚集的台北捷運中山站商圈，為喜愛韓系休閒時髦風的消費者帶來新選擇。

「SATUR」由創意總監孫浩哲於2020年在首爾創立的服飾品牌，主打全天皆可穿戴的舒適面料，雖然訴求舒適休閒卻在細節設計有小巧思。2024年開始由演出電視劇「雖然是精神病但沒關係」、「Sweet Home」、「絕世網紅」、「魷魚遊戲2」的新生代演員朴圭瑛作為代言人，此外，「SATUR」也是不少日韓明星私著愛用單品，包括aespa的Karina、SEVENTEEN的THE 8、人氣男星柳演錫、LE SSERAFIM的宮脇咲良等。

SATUR海外首店位在台北赤峰街，全系列以日常穿搭為靈感，呈現多樣的T恤、老帽、運動外套、運動褲、針織外套、帽T等單品，無性別化的設計，每件服飾都能輕鬆跨越性別界線。