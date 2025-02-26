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凍飲、調酒都超讚！德國傳奇利口酒野格新代理登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
野格利口酒可搭配多種飲品，調製成各式調酒。圖／喜寶國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
野格利口酒可搭配多種飲品，調製成各式調酒。圖／喜寶國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

德國第一大利口酒品牌野格利口酒 （Jägermeister）在台灣地區的獨家代理權，自2025年起由薪禾貿易與喜寶國際取得，攜手共創市場新篇章。

野格利口酒是來自德國的草本利口酒，由56種精選草本、香料和植物精心調配，以70度酒精浸泡，帶出馥郁的草本香氣與滑順口感，酒精濃度為35%，除了可以凍飲，也可以搭配果汁、薑汁汽水、啤酒、牛奶…等飲品，調製成各式各樣的調酒。

薪禾貿易以及喜寶國際自成立以來，致力於將全球頂級品牌引入台灣市場，並通過專業的品牌與銷售策略和深厚的在地合作夥伴關係，提升品牌價值。此次與野格的合作，不僅讓台灣消費者有機會更深入體驗其獨特風味，也為雙方在臺灣市場的長期發展奠定堅實基礎。

作為業界領先的酒類代理商，薪禾貿易與喜寶國際表示：「我們很榮幸成為野格利口酒在台灣的總代理，這是一個具有豐富歷史與國際聲望的品牌。」他們期待將野格利口酒的精緻品質和創新精神，分享給更多的台灣消費者，「並透過一系列市場行銷活動，進一步鞏固品牌形象。讓年輕人重新認識野格這個世界級的利口酒。」

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

凍飲野格利口酒，可以帶來多層次的品飲體驗。圖／喜寶國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
凍飲野格利口酒，可以帶來多層次的品飲體驗。圖／喜寶國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
德國第一大利口酒品牌野格利口酒，由56種精選草本、香料和植物精心調配。圖／喜寶國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
德國第一大利口酒品牌野格利口酒，由56種精選草本、香料和植物精心調配。圖／喜寶國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 消費者 酒精

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