超浮誇！摩斯漢堡「奶油萵苣大花束」 收到還能當沙拉
摩斯漢堡賣「花」了！適逢34週年慶，摩斯漢堡自3月1日至3月8日限時限量推出「奶油萵苣大花束」，使用7顆新鮮的摩斯漢堡奶油萵苣組合而成，不僅能夠傳達滿滿心意，也可做成沙拉品嚐。
萵苣的花語為「讓我們一起保持最初的真誠」。以此概念出發，摩斯漢堡本次推出「奶油萵苣大花束」，使用7顆新鮮的摩斯漢堡奶油萵苣，搭配柔和中性的粉紫色調包裝，襯托花束的優雅內斂與自然清新。同時奶油萵苣由安心智慧農場採用先進智慧農業科技技術種植而成，入口有著淡淡香甜風味，適合搭配肉品食用，或單獨作為沙拉享用。
即日起至3月8日期間，至指定的16間門市預定「奶油萵苣大花束」，即可在3月14日至3月16日期間，至原預定門市取貨，每束599元，每店限量5份。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言