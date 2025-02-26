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超浮誇！摩斯漢堡「奶油萵苣大花束」 收到還能當沙拉

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
摩斯漢堡限時限量推出「奶油萵苣大花束」。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡限時限量推出「奶油萵苣大花束」。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡賣「花」了！適逢34週年慶，摩斯漢堡自3月1日至3月8日限時限量推出「奶油萵苣大花束」，使用7顆新鮮的摩斯漢堡奶油萵苣組合而成，不僅能夠傳達滿滿心意，也可做成沙拉品嚐。

萵苣的花語為「讓我們一起保持最初的真誠」。以此概念出發，摩斯漢堡本次推出「奶油萵苣大花束」，使用7顆新鮮的摩斯漢堡奶油萵苣，搭配柔和中性的粉紫色調包裝，襯托花束的優雅內斂與自然清新。同時奶油萵苣由安心智慧農場採用先進智慧農業科技技術種植而成，入口有著淡淡香甜風味，適合搭配肉品食用，或單獨作為沙拉享用。

即日起至3月8日期間，至指定的16間門市預定「奶油萵苣大花束」，即可在3月14日至3月16日期間，至原預定門市取貨，每束599元，每店限量5份。

取貨 摩斯漢堡

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