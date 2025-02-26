LINE Pay 3月旅遊、美妝優惠加碼 星宇航空滿額5%回饋 海洋拉娜最高享14%

迎接3月購物節，LINE Pay搶先預告購物與旅遊優惠全攻略，購物前先領優惠券，再加上使用指定信用卡，最高可享14%點數回饋！

3月30日前，每週一上午10點，LINE Pay用戶可搶領KKday百元優惠券，消費滿2,000元即可使用，相當於5%折扣。無論是國內外交通票券、景點門票、行程體驗，還是旅宿訂房，通通適用。買機票也有優惠，3月10日至3月16日，於星宇航空官網或App消費，LINE Pay結帳單筆滿15,000元，即享最高LINE POINTS 5%回饋。

LINE Pay週週領券活動持續進行中，3月底前，提供7大主題優惠券，每週數量有限。每週可以領取價值150元的「風格時尚優惠券」，適用於全台超過160家精選商店，包括UR LIVING、AIR SPACE、QUEEN SHOP、MANGO、D+AF、L'OCCITANE歐舒丹等知名品牌和美甲、髮廊，單筆滿2,000元即可折抵，相當於7.5%折扣。而「百貨購物」優惠券則提供滿2,500元可折抵100元，適用店家包括全台Global Mall環球購物中心、南紡購物中心、統一時代百貨台北店/高雄店、漢神巨蛋購物廣場、美麗華百樂園等，購物前別忘了打開LINE Pay好康地圖，領取優惠券。

此外，運動服飾和美妝保養也都有優惠，3月3日到3月16日在adidas官網消費，並以LINE Pay結帳，單筆滿3,200元即贈LINE POINTS 200點回饋。3月20日至3月23日於La Mer海洋拉娜官網用LINE Pay結帳，筆筆回饋LINE POINTS 8%，綁定中信LINE Pay卡再加碼，最高可享14%點數回饋。每週三前往寶雅消費也能獲得超值回饋，3月26日前只要單筆消費滿600元並使用LINE Pay結帳，即可享LINE POINTS 3%回饋。若綁定富邦J卡付款，還能額外獲得3%點數回饋，總回饋高達6%。