慶中華隊勝戰！228連假持比賽票根 六福村入園半價

六福村為歡慶中華隊拿下WBC世界棒球經典賽門票，即日起至6月30日，凡持2024至2025年間職棒或職籃比賽票根，立即享有半價699元購票優惠（原價1400）。適逢228連假，變裝魷魚遊戲角色或持發票對中玩家編號也可享購票優惠。

六福村表示，適逢228連假，2月28日至3月2日推出首波韓劇雙玩法，玩法一「六福發票魷點樂」，凡持今年第一季發票對中韓劇玩家編號，入場購票享499元優惠；玩法二「數字魷樂園」變裝劇中玩家角色入場享599元優惠。

六福村3月推出女性專屬優惠，3月3日至3月31日，女孩們雙人同行，現場出示身分證相關證件購買「閨蜜雙人套票」，即可用1388元暢玩，探索非洲部落的可愛動物、挑戰南太平洋超高人氣的大怒神、體驗美國大西部速度最快的笑傲飛鷹、以及搭乘擁有最浪漫旋轉木馬的阿拉伯皇宮等四大主題村，體驗遊樂園與動物園的雙重樂趣，輕鬆玩樂無負擔。

即日起至4月30日，六福村再推「花現女神出遊」專案，雙人入住剛果藍天或剛果原野房型，含早餐、六福村門票雙人份，還有非洲探險遊戲島體驗與淺山農場生態導覽，且周五、日免加價。

指定選擇旺／假日入住再加碼送2025全新推出大地活動－淺山窯烤DIY體驗行程（需提前預約），雙人入住中有一位女性，立即享有3人同行免加價的超級好康，2人同行只要6338元+10%，就可拍美照、享美食還可以與可愛動物親近。