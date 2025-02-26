快訊

四接環評闖關成功！17名環評委員一致同意 現場爆發數次衝突

員工爆料無預警裁員…KKday證實了！組織變革「38人選擇優退」

前駐菲代表徐佩勇性騷女秘書「胸部讓我非常興奮」 遭撤職罰50萬

聽新聞
0:00 / 0:00

慶中華隊勝戰！228連假持比賽票根 六福村入園半價

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
適逢228連假，變裝魷魚遊戲角色或持發票對中玩家編號可享購票優惠。圖／六福村提供
適逢228連假，變裝魷魚遊戲角色或持發票對中玩家編號可享購票優惠。圖／六福村提供

六福村為歡慶中華隊拿下WBC世界棒球經典賽門票，即日起至6月30日，凡持2024至2025年間職棒或職籃比賽票根，立即享有半價699元購票優惠（原價1400）。適逢228連假，變裝魷魚遊戲角色或持發票對中玩家編號也可享購票優惠。

六福村表示，適逢228連假，2月28日至3月2日推出首波韓劇雙玩法，玩法一「六福發票魷點樂」，凡持今年第一季發票對中韓劇玩家編號，入場購票享499元優惠；玩法二「數字魷樂園」變裝劇中玩家角色入場享599元優惠。

六福村3月推出女性專屬優惠，3月3日至3月31日，女孩們雙人同行，現場出示身分證相關證件購買「閨蜜雙人套票」，即可用1388元暢玩，探索非洲部落的可愛動物、挑戰南太平洋超高人氣的大怒神、體驗美國大西部速度最快的笑傲飛鷹、以及搭乘擁有最浪漫旋轉木馬的阿拉伯皇宮等四大主題村，體驗遊樂園與動物園的雙重樂趣，輕鬆玩樂無負擔。

即日起至4月30日，六福村再推「花現女神出遊」專案，雙人入住剛果藍天或剛果原野房型，含早餐、六福村門票雙人份，還有非洲探險遊戲島體驗與淺山農場生態導覽，且周五、日免加價。

指定選擇旺／假日入住再加碼送2025全新推出大地活動－淺山窯烤DIY體驗行程（需提前預約），雙人入住中有一位女性，立即享有3人同行免加價的超級好康，2人同行只要6338元+10%，就可拍美照、享美食還可以與可愛動物親近。

此外，桃竹鄉親也可享599優惠票價，凡設籍桃園、新竹的鄉親（或身分證 H、J、O 者），憑身分證等相關證明文件現場購票即享有入園599元優惠（原價1400）。

六福村為歡慶中華隊拿下WBC世界棒球經典賽門票，即日起至6月30日，凡持2024至2025年間職棒或職籃比賽票根，立即享有半價699元購票優惠（原價1400）。圖／六福村提供
六福村為歡慶中華隊拿下WBC世界棒球經典賽門票，即日起至6月30日，凡持2024至2025年間職棒或職籃比賽票根，立即享有半價699元購票優惠（原價1400）。圖／六福村提供

六福村 動物園 身分證

延伸閱讀

經典賽／中華隊無防護員名額 攸關球員身體狀況需重視

228連假遊宜蘭免塞車 買北宜299元3日券不限搭乘次數超划算

228連假賞花趣 台南山上水道博物館4大花海盛開

經典賽／台日韓3強暌違17年可能再次同組？中華隊考驗正要開始

相關新聞

萊爾富歡慶Hi-Life VIP APP 8週年！推限量「好運卡」有機會抽「台積電股票100股」

萊爾富Hi-Life VIP APP自2017年2月推出，截至今年1月底已累積712萬名會員，萊爾富歡慶Hi-Life ...

LINE Pay 3月旅遊、美妝優惠加碼 星宇航空滿額5%回饋 海洋拉娜最高享14%

迎接3月購物節，LINE Pay搶先預告購物與旅遊優惠全攻略，購物前先領優惠券，再加上使用指定信用卡，最高可享14%點數...

炸雞桶1+1現省256元！三商炸雞「青花椒綜合桶」新登場

228連假將至，「三商炸雞」將於2月27日推出全新「青花椒綜合桶」，同時吃得到香麻的青花椒胸排與義式炸雞，單點優惠價21...

慶中華隊勝戰！228連假持比賽票根 六福村入園半價

六福村為歡慶中華隊拿下WBC世界棒球經典賽門票，即日起至6月30日，凡持2024至2025年間職棒或職籃比賽票根，立即享...

神明變身IP EDWIN聯名白沙屯媽祖 寶島眼鏡攜手北港朝天宮

結合生活信仰與建築美學的宮廟文化可以說是台灣的一大特色，「媽祖」更被台灣人視為天后，是重要的信仰象徵，擁有超高人氣，現在...

雙層炸雞夾薯餅！肯德基「莎莎咔啦肉霸堡」超罪惡登台

肯德基曾於日本、韓國等地推出的「咔啦肉霸堡」，在台灣也吃得到了！3月4日起，肯德基將於台灣正式推出「莎莎咔啦肉霸堡」，標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。