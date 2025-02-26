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炸雞桶1+1現省256元！三商炸雞「青花椒綜合桶」新登場
228連假將至，「三商炸雞」將於2月27日推出全新「青花椒綜合桶」，同時吃得到香麻的青花椒胸排與義式炸雞，單點優惠價219元，搭配「炸雞歡樂桶」，組合價399元，現省256元。
三商炸雞新推出的「青花椒綜合桶」內含3塊青花椒胸排與3塊義式炸雞。其中青花椒胸排經多種辛香料醃製，香麻不嗆辣。單點原價330元，3月19日前限時特價219元。另外「炸雞歡樂桶」內含5塊炸雞，現點現炸，口味可自由選擇辣味、原味、義式裹粉或脆皮裹粉，單點原價325元，特價209元。活動期間購買「青花椒綜合桶＋炸雞歡樂桶」組合，原價655元，特價399元。
針對三商i美食卡會員，2月27日至3月16日，使用會員點數3點即可領取三商炸雞兌換券。憑券「青花椒綜合桶」特價209元、「炸雞歡樂桶」特價199元，「青花椒綜合桶＋炸雞歡樂桶」優惠價389元。
此外，「拿坡里披薩．炸雞」，至3月5日前，外帶或內用1桶6塊炸雞，即贈小披薩一個，原價680元，特價390元。
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