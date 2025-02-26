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神明變身IP EDWIN聯名白沙屯媽祖 寶島眼鏡攜手北港朝天宮

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
神明變身IP，寶島眼鏡與北港朝天宮，EDWIN與白沙屯媽祖，分別推出聯名系列。圖／品牌提供
神明變身IP，寶島眼鏡與北港朝天宮，EDWIN與白沙屯媽祖，分別推出聯名系列。圖／品牌提供

結合生活信仰與建築美學的宮廟文化可以說是台灣的一大特色，「媽祖」更被台灣人視為天后，是重要的信仰象徵，擁有超高人氣，現在神明也變身IP，透過設計貼近每個人的生活中。EDWIN便以「白沙屯」媽祖進香文化為靈感，打造一系列充滿台灣特色的單品。寶島眼鏡則與「北港朝天宮」獨家聯名，每款眼鏡融入各神明獨特的意象。

1961年誕生於日本的EDWIN持續挑戰創新，台灣市場希望透過服裝設計，像世界展現台灣的信仰力量。白沙屯媽祖聯名系列，設計上運用白沙屯媽祖肖像、虎爺、順風耳與千里眼等圖騰，以及「勇」、「勇敢去鑀」等字彙，運用在丹寧與服裝設計上，並邀請到品牌好友、知名日本影音創作者一樹拍攝商品形象。傳遞聯名系列台日文化相容的設計美學與文化風格獨特魅力。EDWIN白沙屯媽祖聯名系列商品，繼首波推出後，後續還有新品將陸續推出。

寶島眼鏡首次攜手北港朝天宮，匯聚—媽祖、千里眼、順風耳、虎爺、文昌帝君、月老共六大神明元素推出全新聯名系列商品。每款眼鏡皆融入各神明獨特的意象，使用者可選擇自己的幸運守護神，讓戴眼鏡也有神明的保庇。寶島眼鏡Ｘ北港朝天宮獨家聯名系列，將於3月1日正式登場，凡購買聯名系列眼鏡，即可獲得同款聯名眼鏡盒、拭鏡布及限量加持御守。產品售價整付配到好1,980元起。

日本影音創作者一樹穿著EDWIN白沙屯媽祖聯名系列商品。圖／EDWIN提供
日本影音創作者一樹穿著EDWIN白沙屯媽祖聯名系列商品。圖／EDWIN提供
日本影音創作者一樹穿著EDWIN白沙屯媽祖聯名系列商品。圖／EDWIN提供
日本影音創作者一樹穿著EDWIN白沙屯媽祖聯名系列商品。圖／EDWIN提供
日本影音創作者一樹穿著EDWIN白沙屯媽祖聯名系列商品。圖／EDWIN提供
日本影音創作者一樹穿著EDWIN白沙屯媽祖聯名系列商品。圖／EDWIN提供
日本影音創作者一樹穿著EDWIN白沙屯媽祖聯名系列商品。圖／EDWIN提供
日本影音創作者一樹穿著EDWIN白沙屯媽祖聯名系列商品。圖／EDWIN提供
寶島眼鏡首次攜手北港朝天宮，匯聚媽祖、千里眼、順風耳、虎爺、文昌帝君、月老共六大神明元素，推出全新聯名系列商品。圖／寶島眼鏡提供
寶島眼鏡首次攜手北港朝天宮，匯聚媽祖、千里眼、順風耳、虎爺、文昌帝君、月老共六大神明元素，推出全新聯名系列商品。圖／寶島眼鏡提供
寶島眼鏡X北港朝天宮全新聯名系列，月老款。圖／寶島眼鏡提供
寶島眼鏡X北港朝天宮全新聯名系列，月老款。圖／寶島眼鏡提供
寶島眼鏡X北港朝天宮全新聯名系列，文昌帝君款。圖／寶島眼鏡提供
寶島眼鏡X北港朝天宮全新聯名系列，文昌帝君款。圖／寶島眼鏡提供
寶島眼鏡X北港朝天宮全新聯名系列，媽祖款。圖／寶島眼鏡提供
寶島眼鏡X北港朝天宮全新聯名系列，媽祖款。圖／寶島眼鏡提供
購買寶島眼鏡X北港朝天宮聯名系列，即可獲得同款周邊小物限量御守。圖／寶島眼鏡提供
購買寶島眼鏡X北港朝天宮聯名系列，即可獲得同款周邊小物限量御守。圖／寶島眼鏡提供

北港朝天宮 白沙屯媽祖 眼鏡

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