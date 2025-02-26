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雙層炸雞夾薯餅！肯德基「莎莎咔啦肉霸堡」超罪惡登台
肯德基曾於日本、韓國等地推出的「咔啦肉霸堡」，在台灣也吃得到了！3月4日起，肯德基將於台灣正式推出「莎莎咔啦肉霸堡」，標榜使用原塊咔啦雞腿排取代麵包，帶來滿滿的肉量滿足。
全新推出的「莎莎咔啦肉霸堡」選用兩塊100%原塊咔啦雞腿排取代麵包，內層則夾入現炸的酥脆薯餅，搭配上特製墨西哥莎莎醬，還有新鮮萵苣、起司片。不僅可以享受咔啦雞腿排的酥脆口感，也帶有酸甜微辣的清新風味。針對追求高蛋白質的肉食主義者，也能滿足大口吃肉的渴望。
「莎莎咔啦肉霸堡」自3月4日至4月7日期間限時販售，單點159元，搭配經典餐（香酥脆薯＋百事可樂）或雞汁飯餐（雞汁風味飯＋百事可樂），每份214元。另外還有XL全明星餐，內含莎咔啦肉霸堡、咔啦脆雞、香酥脆薯、原味蛋撻、百事可樂，每套274元。
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