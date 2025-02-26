萊爾富歡慶Hi-Life VIP APP 8週年！推限量「好運卡」有機會抽「台積電股票100股」

萊爾富Hi-Life VIP APP自2017年2月推出，截至今年1月底已累積712萬名會員，萊爾富歡慶Hi-Life VIP APP 8週年，於3月5日至4月29日推出「會員8週年慶．再抽台積電股票」系列活動，門市開賣300元好運卡（限量20萬張，限現金結帳），內含300元保底的購物金，並享「雙重中獎」機會，包含第一重「隨機加碼獎項」，最高可再額外獲得300元購物金或Hi café指定飲品免費喝一杯等多元贈品，張張有獎；第二重享「台積電股票抽獎序號一組」。萊爾富也推出另一款500元好運卡（限量8萬張，限現金結帳），內含500元保底的購物金，同享「雙重中獎」機會，包含第一重的「隨機加碼獎項」，最高可再額外獲得500元購物金或Hi café指定飲品免費喝一杯等豐富獎項，張張有獎；第二重則享「台積電股票抽獎序號兩組」。

萊爾富表示，繼日前春節福袋祭出頭獎「台積電股票」廣受好評，欣逢會員8週年慶，萊爾富再延續推出可抽「台積電股票」；此外，萊爾富限量推出的好運卡300元、500元，本金皆無使用期限，好運卡附贈之贈品不得與其他優惠合併使用，並須於5月31日前兌畢（贈品購物金限一次折抵，逾期未兌換者視同放棄，不得請求補發或折換現金）。

為讓更多會員參與，同一期間會員於萊爾富門市購買Hi café、鮮食便當全品項或「來送禮」平台指定組合（逾優惠兌換期限使用，需補優惠價差價），皆可獲得「台積電股票抽獎序號一組」，如最低消費單件原價35元的Hi café中杯系列的冰／熱美式咖啡，就享有抽「台積電股票抽獎序號一組」機會；選擇單件售價79元的白醬蛤蠣義大利麵、單件售價99元的厚系列便當（排骨飯／雞排飯／豬排飯）等逾百款商品（單筆消費不得累贈，商品數量有限售完為止），均享抽「台積電股票抽獎序號一組」機會。

萊爾富指出，Hi-Life VIP APP會員於3月5日至4月29日期間購買任一好運卡、Hi café、鮮食便當或來送禮指定組合，並於4月29日前掃描QR code至指定活動頁加入會員並完成序號登錄，即享「台積電股票100股」的抽獎資格一次。

為讓會員參與活動更有感，此次「會員8週年慶．再抽台積電股票」活動亦提高中獎名額與機會，將抽出「台積電股票100股」共20名，並規劃分別於4月9日、5月7日的晚間7點30分在萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」公開直播進行抽獎儀式，每場直播將抽出10名幸運得主。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、FB粉絲團、官網公告為準。