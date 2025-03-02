「外傷重症中心」讓你熱血沸騰？網推10部「必追」日韓醫療劇



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「日韓醫療劇」話題的網路聲量表現，帶您了解討論度最高的十部日韓醫療片單。

日前Netflix韓劇「外傷重症中心」上映後迅速登上多國排行榜冠軍，掀起一波追劇熱潮，劇中專業緊湊的醫療場面、扣人心弦的醫病關係，以及醫師在體制內外的奮鬥，都讓觀眾看得欲罷不能！醫療題材作品向來備受劇迷喜愛，本次我們便聚焦日韓醫療劇，看看有哪些劇集最受網友熱議、是大眾心目中的神作呢？

「外傷重症中心」緊湊刺激8集不夠看！「低谷醫生」溫馨治癒貼近生活

▲ 網友熱議10部日韓醫療劇 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年「日韓醫療劇」相關的話題討論，可見Netflix一月底最新上架的「外傷重症中心」廣受社群熱議，該劇講述不按牌理出牌的天才外傷外科專家白江赫，如何克服重重困難、重整韓國大學醫院有名無實的外傷重症小組，進而打造「外傷重症中心」。

精彩緊湊的劇情及立體的人物刻劃讓此劇廣受好評，網友大讚「一天追完！很久沒有看到這種劇情乾淨俐落的爽劇了」、「搞笑與認真間轉換順暢，一些主要角色間的互動也好看」、「大場面很多、手術畫面很仔細，拍得很真實」，直呼「Netflix第一名當之無愧！」；而飾演主角白江赫的演員朱智勛也透過本作收獲觀眾青睞，表示「朱智勛真的好適合這類文武雙全、超自信跩帥痞子的角色」。

由朴信惠與朴炯植主演的「低谷醫生」同樣擁有高討論度，劇情圍繞求學期間曾是死對頭的兩位優秀醫師展開，兩人在經歷人生低谷時偶然重逢，從此開啟互相陪伴與治癒的旅程。本劇以浪漫醫療劇的形式帶出醫療人員可能面臨的困境，便有網友點評「沈重的憂鬱症話題，導演巧妙的用愛情療癒、用俏皮妝點」、「真的很推，這才是大多數人會遇到的生活」，除了主角間的感情線，劇情也探討了如何治癒自身，引發不少人共鳴「很多台詞都讓人被治癒，跟著哭完以後，也會被鼓勵到」。

而目前已推出兩季的韓劇「機智醫生生活」也是許多影迷心目中的神作，本劇由曹政奭、柳演錫及鄭敬淏等人主演，劇情圍繞主角群「醫大五人幫」在醫院各科室的生活展開，講述醫生、護理師與患者之間的生命故事，寫實溫馨的劇情打動大批觀眾，紛紛表示「我大概看了4-5次，情緒低落或是心靈受傷需要療癒的時候特別適合看」、「有別於醫療劇的緊張感，每看一次療癒一次」、「看家屬跟醫生的對話真的是眼淚會掉下來」、「我的第一名人生劇也是機醫」；而日前更傳出導演宣布拍攝第三季，消息一出引起劇迷期待「多久都願意等」、「一定本放死守！」。

此外，韓劇「浪漫醫生金師傅」、「精神病房也會迎來清晨」以及日劇「黑色止血鉗」、「法醫女王」、「醫龍」等作品，也經常在醫療劇相關的討論中被提及，劇情風格從熱血勵志到溫暖療癒，總能引發不同共鳴。若你也喜愛醫療題材的影視作品，不妨參考以上網友們熱議的片單，看看哪一部最符合你的胃口吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「日韓醫療劇」相關討論則數。

觀測期間：2024/02/06~2025/02/06，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw