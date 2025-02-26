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Levi’s藍標支線有多帥？劉以豪穿出全套丹寧時髦感

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
劉以豪身著Levi’s® Blue Tab™系列，出席藍標支線上市巡迴活動。圖／Levi’s®提供
劉以豪身著Levi’s® Blue Tab™系列，出席藍標支線上市巡迴活動。圖／Levi’s®提供

劉以豪最近演出「童話故事下集」中的媽寶男，因該角色與他過去詮釋類型大不相同，讓人注意到劉以豪演技不只有單一帥的一面，因而備受劇迷討論讚賞。身為Levi’s®品牌大使的劉以豪出席品牌推出全新Blue Tab™藍標支線活動，身著全套Blue Tab™系列造型登場，他更示範出丹寧出現在各種場合的百搭性，把丹寧穿出風格正式感。

美國丹寧品牌Levi’s汲取日式手技，並結合品牌歷史檔案庫資料，在標誌性的美學基礎上結合日式工藝的品質與感性，今年春夏系列推出全新Blue Tab™藍標支線，將視為品牌最頂級的精緻丹寧系列。為慶祝此一支線上市，Levi’s將於全台進行巡迴活動，讓各地丹寧愛好者感受高端丹寧帶來與眾不同的穿著體驗，以遠東台北SOGO忠孝館作為首站。

身為歷史悠久的丹寧指標品牌，許多人人生第一件牛仔褲就是Levi’s，劉以豪也不例外。因為木村拓哉，他高中努力存錢買下的第一條牛仔褲就是Levi’s 經典的501，雖然已經穿到破破的但至今他仍保留著還有在穿。他也透露自己是牛仔褲的「不洗派」，牛仔褲就像記錄生活的印記。

劉以豪也分享Blue Tab™藍標支線的穿著感受「讓我深刻感受到另一個層次的高階丹寧品，除了版型很實穿之外，著用感受相當柔軟舒適、色澤的沉著優雅，且每段細節處使用的工法也很細膩，充滿獨特色澤的高雅氣韻。」

Levi’s®Blue Tab™藍標支線上市巡迴活動資訊

o 台北場：2025年2月26日至3月2日｜台北SOGO忠孝館1樓中大門廣場

o 台南場：2025年3月4日至3月9日｜台南新光三越西門店1樓西門廣場

o 新竹場：2025年3月11日至3月16日｜遠東SOGO百貨新竹店海鷗廣場

劉以豪示範出丹寧出現在各種場合的百搭性，就算丹寧也可以穿出正式感。圖／Levi’s®提供
劉以豪示範出丹寧出現在各種場合的百搭性，就算丹寧也可以穿出正式感。圖／Levi’s®提供
Levi’s®品牌大使劉以豪。圖／Levi’s®提供
Levi’s®品牌大使劉以豪。圖／Levi’s®提供
劉以豪身穿的Blue Tab™藍標支線，是／Levi’s®最頂級的精緻丹寧系列。圖／Levi’s®提供
劉以豪身穿的Blue Tab™藍標支線，是／Levi’s®最頂級的精緻丹寧系列。圖／Levi’s®提供

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