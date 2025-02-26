這風味太狂！雅柏14年「獨角獸」 甜美泥煤神秘登場

酒友暱稱為「阿貝」的終極艾雷島（Islay Island）威士忌品牌雅柏（Ardbeg），為了完美傳頌艾雷島四面環海特殊地形而產生的怪誕傳說，以特別的製程及詭譎、神秘的特殊風味，發表來自「神話選集（Anothology）」系列的二部曲「雅柏14年神話選集二部曲 : 獨角獸（Ardbeg Anthology - The Unicorn's Tale）」酒款，建議售價5,200元。

「雅柏14年神話選集二部曲 : 獨角獸」是首次透過馬德拉葡萄酒桶與波本桶陳釀、歷經14年熟陳的限量威士忌。雅柏威士忌總製酒師比爾．梁思敦博士表示：「在Ardbeg，我們熱衷於實驗，探討如何將我們的煙燻風味推向全新境界。在某一次的威士忌創作過程中，我們開始嘗試使用廠內罕見的橡木桶來釀造，意外造出泥煤融合甜美的『混種（hybrid）』威士忌，這也正是『雅柏神話選集三部曲』的誕生起源。」

「雅柏14年神話選集二部曲 : 獨角獸」如同「黑馬」一般，香氣表現上不但彰顯出馬德拉葡萄酒桶的熱帶水果香甜與雅柏標誌性的柑橘調與迸發出的泥煤風味，仔細品嚐後，更會發現氣味中充斥著如冰淇淋車散發出的香蕉麵包與焦糖布丁般的甜美氣息。

品酩入口時，酸橙和甜桃的濃郁果香四溢在口腔中蔓延，富饒的煙燻水果搭配烤麵包的焦香躍入喉腔；吞嚥後，伴隨著礦物雜酚油和八角茴香刺激著唾液，味蕾中殘存著異想天開的熱帶果香泥煤尾韻，帶來沁涼薄荷、丁香、木煙和樟腦的神秘悠長，猶如深夜裡那如真似幻的「獨角獸」殘影，伴隨著想像不斷迴盪。