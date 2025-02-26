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同時也是最時髦配件！LE ROUGE CELINE絕美15色唇膏

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）LE ROUGE TRIOMPHE唇膏 #04 LE 16、#09 ZOUZOU、#05 DANS PARIS、#11 ROSE CÉLESTE、#12 MANON。圖／CELINE提供
（由左至右）LE ROUGE TRIOMPHE唇膏 #04 LE 16、#09 ZOUZOU、#05 DANS PARIS、#11 ROSE CÉLESTE、#12 MANON。圖／CELINE提供

由韓星秀智、朴寶劍等人代言的時尚品牌CELINE，在2023年開始推出品牌史上首個美妝系列CELINE BEAUTÉ，並於2024年底首度亮相首發產品：充滿巴黎風情並且經典必備的LE ROUGE TRIOMPHE唇膏。如今系列唇膏共15款緞面色號預計將於2025年春季正式上市。同時上市的還包括一系列包括唇膏盒、刮痧棒等美妝相關配件小物。

LE ROUGE TRIOMPHE唇膏配方，融合功效性與舒適性，由植物油、角鯊烷、向日葵蠟、米蠟和蜂蠟等天然成分精心調配而成，緞面質感光澤透亮、乳霜質地豐盈並且可以輕鬆塗抹，給雙唇帶來舒適包裹感。正如CELINE高訂香水系列一樣精緻細膩，LE ROUGE TRIOMPHE唇膏特調的粉香調性和獨有的香味風格，散發著70年代玫瑰與天然粉質交柔的復古柔和氣息。

唇膏採用可使用替換裝的高級訂製外殼，設計延伸自CELINE高訂香水系列香水瓶的優雅造型，金色的金屬材質外殼靈感來自於18世紀末的法國古典主義，尤其是路易十六的黃金首飾以及裝飾藝術的獨特現代主義。

15色從已經率先登場的巴黎女性風情標誌性亮紅色#01 ROUGE TRIOMPHE純正紅色開始，到帶有紫色調的#03 ROSE PALACE紫紅色、呈現一抹溫暖橙色的朱紅色#05 DANS PARIS，到打造自然唇妝必備的裸色#13LA PEAU NUE。許多色號名稱如ROSE CÉLESTE、ZOUZOU都讓人想起品牌的同名香水，以嗅覺和視覺共同勾勒出一位獨具個性的女子及其樣貌。

唇膏殼頂部壓刻品牌標誌「TRIOMPHE」，中心的環上則刻有「LE ROUGE CELINE PARIS」等字樣。配有印著「TRIOMPHE」圖案的黑色天鵝絨保護袋。「粒紋」質感白色紙盒，用壓紋印飾出上世紀初「GRAND SIÈCLE」時期的浮雕效果。唇膏外殼易於拆卸或更換新的膏體。同時還有針對唇膏尺寸打造的專屬唇膏盒、唇刷等配件，皮革與金屬細節工藝精美同品牌皮件，有的隨附掛鏈，可將唇膏當作配飾隨身攜帶。

CELINE淡酒紅鱷魚皮革唇膏盒，77,000元。圖／CELINE提供
CELINE淡酒紅鱷魚皮革唇膏盒，77,000元。圖／CELINE提供
LE CELINE豹紋印花標誌印花及牛皮革小型化妝袋，13,500元。圖／CELINE提供
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CELINE手持化妝鏡，17,500元。圖／CELINE提供
CELINE手持化妝鏡，17,500元。圖／CELINE提供
CELINE BEAUTÉ LE ROUGE CELINE旅行裝唇刷，3,180元。圖／CELINE提供
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CELINE黑曜石刮痧套裝，13,000元。圖／CELINE提供
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CELINE BEAUTÉ LE ROUGE CELINE緞光唇膏，色號#13 LA PEAU NUE流露，巴黎女性必備的裸色，打造自然唇妝，2,900元。圖／CELINE提供
CELINE BEAUTÉ LE ROUGE CELINE緞光唇膏，色號#13 LA PEAU NUE流露，巴黎女性必備的裸色，打造自然唇妝，2,900元。圖／CELINE提供
LE ROUGE TRIOMPHE唇膏 #01 ROUGE TRIOMPHE凱旋紅。圖／CELINE提供
LE ROUGE TRIOMPHE唇膏 #01 ROUGE TRIOMPHE凱旋紅。圖／CELINE提供
CELINE亞馬遜綠蜥蝪皮革唇膏項鍊，52,000元。圖／CELINE提供
CELINE亞馬遜綠蜥蝪皮革唇膏項鍊，52,000元。圖／CELINE提供
CELINE TRIOMPHE蜥蝪皮革飾鍊唇膏盒，64,000元。圖／CELINE提供
CELINE TRIOMPHE蜥蝪皮革飾鍊唇膏盒，64,000元。圖／CELINE提供
CELINE鱷魚皮革金色飾面化妝鏡，11萬元。圖／CELINE提供
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CELINE精鋼及蜥蜴皮革珠寶盒，62,000元。圖／CELINE提供
CELINE精鋼及蜥蜴皮革珠寶盒，62,000元。圖／CELINE提供
CELINE BEAUTÉ LE ROUGE CELINE唇刷，3,180元。圖／CELINE提供
CELINE BEAUTÉ LE ROUGE CELINE唇刷，3,180元。圖／CELINE提供
CELINE BEAUTÉ LE ROUGE CELINE緞光唇膏，色號#10 ROUGE DANAÉ達娜耶紅色，帶有陶土色調的精緻棕色，2,900元。圖／CELINE提供
CELINE BEAUTÉ LE ROUGE CELINE緞光唇膏，色號#10 ROUGE DANAÉ達娜耶紅色，帶有陶土色調的精緻棕色，2,900元。圖／CELINE提供
CELINE標誌印花牛皮革唇膏化妝袋，17,000元。圖／CELINE提供
CELINE標誌印花牛皮革唇膏化妝袋，17,000元。圖／CELINE提供
LE ROUGE TRIOMPHE唇膏 #01 ROUGE TRIOMPHE凱旋紅。圖／CELINE提供
LE ROUGE TRIOMPHE唇膏 #01 ROUGE TRIOMPHE凱旋紅。圖／CELINE提供
CELINE BEAUTÉ LE ROUGE CELINE緞光唇膏，色號#14 ROSE ORPHÉE奧菲粉色，魅力裸色，巧妙提亮雙唇，2,900元。圖／CELINE提供
CELINE BEAUTÉ LE ROUGE CELINE緞光唇膏，色號#14 ROSE ORPHÉE奧菲粉色，魅力裸色，巧妙提亮雙唇，2,900元。圖／CELINE提供
CELINE BEAUTÉ LE ROUGE CELINE緞光唇膏，色號#09 ZOUZOU祖祖 (芭比粉)，喚起60年代女性風尚，2,900元。圖／CELINE提供
CELINE BEAUTÉ LE ROUGE CELINE緞光唇膏，色號#09 ZOUZOU祖祖 (芭比粉)，喚起60年代女性風尚，2,900元。圖／CELINE提供

CELINE 品牌 標誌

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