同時也是最時髦配件！LE ROUGE CELINE絕美15色唇膏

由韓星秀智、朴寶劍等人代言的時尚品牌CELINE，在2023年開始推出品牌史上首個美妝系列CELINE BEAUTÉ，並於2024年底首度亮相首發產品：充滿巴黎風情並且經典必備的LE ROUGE TRIOMPHE唇膏。如今系列唇膏共15款緞面色號預計將於2025年春季正式上市。同時上市的還包括一系列包括唇膏盒、刮痧棒等美妝相關配件小物。

LE ROUGE TRIOMPHE唇膏配方，融合功效性與舒適性，由植物油、角鯊烷、向日葵蠟、米蠟和蜂蠟等天然成分精心調配而成，緞面質感光澤透亮、乳霜質地豐盈並且可以輕鬆塗抹，給雙唇帶來舒適包裹感。正如CELINE高訂香水系列一樣精緻細膩，LE ROUGE TRIOMPHE唇膏特調的粉香調性和獨有的香味風格，散發著70年代玫瑰與天然粉質交柔的復古柔和氣息。

唇膏採用可使用替換裝的高級訂製外殼，設計延伸自CELINE高訂香水系列香水瓶的優雅造型，金色的金屬材質外殼靈感來自於18世紀末的法國古典主義，尤其是路易十六的黃金首飾以及裝飾藝術的獨特現代主義。

15色從已經率先登場的巴黎女性風情標誌性亮紅色#01 ROUGE TRIOMPHE純正紅色開始，到帶有紫色調的#03 ROSE PALACE紫紅色、呈現一抹溫暖橙色的朱紅色#05 DANS PARIS，到打造自然唇妝必備的裸色#13LA PEAU NUE。許多色號名稱如ROSE CÉLESTE、ZOUZOU都讓人想起品牌的同名香水，以嗅覺和視覺共同勾勒出一位獨具個性的女子及其樣貌。