台灣第5家環亞機場貴賓室落腳松機 道地台灣美食吃得到

環亞機場服務管理集團（Plaza Premium Group）2016年進軍台灣以來，已在台北桃園機場營運4家貴賓室，近日於台北松山機場迎來台灣第5家環亞機場貴賓室（Plaza Premium Lounge），並展開試營運，旅客可選擇付費或使用指定信用卡免費進入。

環亞機場服務管理集團表示，環亞機場貴賓室呈現道地台灣風味，提供一系列現做美食，其中「沙茶牛肉麵」是來自潮汕的經典融合菜，以嫩牛肉、麵條及沙茶醬結合；「梅干扣肉飯」則選用五花肉與醇厚醬汁，搭配清爽梅干與醃菜，口感層次豐富。另還有傳統台灣美食「大腸包小腸」及部落美食「竹筒飯」。

環亞機場服務管理集團指出，松山機場的環亞機場貴賓室設有時尚且寬敞的休憩空間，搭配免費Wi-Fi服務，還有特設專屬VIP區域，專為銀行貴賓卡友及需保持個人隱私的旅客打造寧靜空間。另外，旅客也可於貴賓室欣賞台灣藝術家吳逸萱精選作品，吳逸萱也為此次合作創作代表台灣景點元素的網美藝術牆，讓旅客能拍照打卡。