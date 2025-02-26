松山機場環亞貴賓室即日起試營運 餐點提供融合台灣味

台北松山機場近日迎來台灣地區第五家環亞機場貴賓室（Plaza Premium Lounge）並正式展開試營運，即日起每天早上5時30分至20時30分，地點在松山機場第1航廈國際線出境3樓。

環亞機場服務管理集團指出，松山機場全新獨立貴賓室現已開放，旅客可選擇付費或使用指定信用卡免費進入。自2016年進軍台灣以來，環亞集團持續擴展，目前已在台北桃園機場營運四家貴賓室，為全球旅客提供高端、舒適的休憩體驗，成為機場中的一片靜謐綠洲。

為讓旅客體驗到台灣風味，將提供一系列新鮮現做的當地美食，貴賓室內的餐飲包含「沙茶牛肉麵」是來自潮汕的經典融合菜，以嫩牛肉、Q彈麵條以及鮮美沙茶醬完美結合，成為台灣飲食文化中的必嚐佳餚。「梅干扣肉飯」則為另一道經典佳餚之作，選用嫩滑多汁的五花肉與渾然天成的醇厚醬汁，搭配清爽梅干與醃菜，口感層次豐富，每一口都帶來無比的滿足感。

此外，還有傳統台灣美食「大腸包小腸」以糯米腸包裹炭烤豬肉香腸，創造出令人難忘的口感。就連部落美食「竹筒飯」也有，以新鮮竹筒為容器，蒸煮出獨特竹香風味的米飯。同時，素食者也能享受到多樣化的美味佳餚，讓每位旅客都能在此品嚐台灣獨特經典的飲食文化。

旅客可於貴賓室內欣賞台灣知名藝術家吳逸萱作品，這些獲獎作品不僅呈現出台灣獨有的藝術風采，也提升了貴賓室的文化氛圍。吳逸萱小姐為此次合作特別創作了代表台灣景點元素的網美藝術牆，讓旅客在欣賞藝術的同時，也能拍照打卡，留下難忘的文化體驗。

除了精緻的餐飲與藝術享受，台北松山機場的環亞機場貴賓室亦設有時尚且寬敞的休憩空間，為旅客提供一個理想的放鬆場所。舒適的座椅搭配免費Wi-Fi服務，讓旅客無論在旅途中還是工作期間，都能隨時保持聯繫。此外，貴賓室內特設專屬VIP區域，專為銀行貴賓卡友及需保持個人隱私的旅客打造的寧靜空間。