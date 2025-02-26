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現代人開啟「周末戰士」模式 集中運動健康成效不減

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北即時報導
LA NEW山型鞋王 GORE-TEX SURROUND 2，防水透氣機能以及高抓地力，是周末戰士室內外健身戶外運動的首選。圖／LA NEW提供
LA NEW山型鞋王 GORE-TEX SURROUND 2，防水透氣機能以及高抓地力，是周末戰士室內外健身戶外運動的首選。圖／LA NEW提供

近年來全球掀起一陣「周末戰士」（Weekend Warrior）風潮，也就是每周集中在一到兩天內完成150分鐘中等強度運動，根據「美國醫學會雜誌（JAMA）」以及「自然．老化（Nature Aging）」雜誌發表的論文顯示，「周末戰士」在大腦、心臟健康以及憂鬱焦慮問題方面的成效，不比天天運動的人差。

「可見重要的不是做這件事的天數，而是做這件事的時間。」長期關注國人健康生活型態的國民品牌LA NEW，相當認同近年國際間的「周末戰士」集中運動模式，「如果擔心周末全力以赴運動會比較容易導致受傷，穿戴適當的運動配備以及選擇運動項目是其中關鍵。」

穿對運動配備 戰士加滿戰力

LA NEW提醒周末戰士們，平時就應重視足部健康，並將健康概念落實到生活之中，從事運動從挑選運動配備開始。以熱門款山型鞋王GORE-TEX SURROUND系列2代 為例，防水透氣機能以及高抓地力，除了室內健身以外，戶外運動像是健行、露營、越野跑步、登山都能凸顯舒適度，可應付各種天氣變化，以及各種使用情境和地形。

年度代言人蔡黃汝就是穿著這款鞋上健身房，不僅外觀時尚好看，也符合她的選鞋堅持，「運動時鞋身輕盈、包覆感重還要透氣，耐走耐跑，行動時抓地力要好，讓每一次抬腳都能減壓。」

周末戰士配上一雙遊走在都市和郊外之間的鞋，甩開平日累積的疲憊，同時兼顧舒適健康與運動安全，就像戰士出征前先為自己挑選武器，然後才能發揮即戰力。

不同運動方式及環境應選擇不同功能的鞋款，以保護足部安全。若是在城市慢跑、進行馬拉松訓練，或者單純喜歡在都市裡穿著運動鞋優游，GORE-TEX INVISIBLE FIT 2代隱形防水運動鞋也是很好的選擇，除了腳感更具支撐性，底台防滑效果佳，且鞋內空間更舒適，此外，專業防水科技提供持久的防水保護，防止濕氣滲入，極度透氣，可維持雙腳的乾爽舒適。

挑選適合運動 加入周末戰士行列

剛開始加入行列的周末戰士，可依照衛生福利部國民健康署資料，朝著提升心肺耐力、肌力與肌耐力、身體柔軟度等三大目標來挑選適合自己的運動項目。增加身體柔軟度可讓運動時的動作更順暢，也較不易產生運動傷害，運動前的暖身操或伸展運動，或是毛巾操、瑜珈、皮拉提斯等，都是很好的柔軟度訓練方式。

心肺耐力指的是人體攝取氧氣與轉化氧氣的能力，良好的心肺耐力可以幫助我們處理日常生活事務時，感到游刃有餘。任何有氧代謝的運動皆可訓練心肺耐力，像是健走、慢跑、登山、持續游泳等。

想要增進肌力或肌耐力，最直接的方式就是從事肌力的訓練。可以達到肌力與肌耐力訓練的運動類型有爬樓梯、走路、跳繩等，也可選擇需要輔具的彈力帶、彈力繩、啞鈴、踝部加重器，或腿部推舉機、胸大肌推舉機等。

現在就為自己選好運動配備以及喜歡的運動項目，開啟「周末戰士」模式，邁向健康生活。

LA NEW年度代言人蔡黃汝展現青春活力的品牌形象。圖／LA NEW提供
LA NEW年度代言人蔡黃汝展現青春活力的品牌形象。圖／LA NEW提供
蔡黃汝腳上的LA NEW山型鞋王 GORE-TEX SURROUND 2，是周末戰士們的運動好選擇。圖／LA NEW提供
蔡黃汝腳上的LA NEW山型鞋王 GORE-TEX SURROUND 2，是周末戰士們的運動好選擇。圖／LA NEW提供
蔡黃汝穿LA NEW山型鞋王 GORE-TEX SURROUND 2上健身房。圖／蔡黃汝攝影
蔡黃汝穿LA NEW山型鞋王 GORE-TEX SURROUND 2上健身房。圖／蔡黃汝攝影

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