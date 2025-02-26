達美樂「骰到6」神助攻中華隊！網友湧入留言：居然真的得六分

聯合報／ 記者陳睿中/台北即時報導
達美樂執行長班傑明奧本親送「骰到6」的全新LOGO到現場應援。圖/摘自達美樂Threads。
達美樂執行長班傑明奧本親送「骰到6」的全新LOGO到現場應援。圖/摘自達美樂Threads。

經過一番苦戰，中華隊終於「甜蜜復仇」擊敗西班牙隊，順利拿到2026世界棒球經典賽門票！而先前應網友許願，而暫時將社群平台LOGO改為「骰到6」的達美樂披薩，也湧入眾多球迷留言，紛紛致謝說道，「居然真的得六分！」、「感謝達美樂神助攻」、「台灣版LOGO就這樣定下來了！」。

回顧整件事起因，是中華隊在此次資格賽中，前幾場打下來的戰績不理想，有球迷就在社群平台發文，分享本壘後方廣告牆上的「達美樂廣告」，其商標LOGO正好是骰子點數最小的數字「逼雞」（1點、2點），於是敲碗許願能換成「6點」，好讓打線大爆發。

而達美樂也立刻回應球迷的心聲，表示雖然沒辦法改球場廣告跟商標，但更換了臉書、IG等社群平台照片，將原本骰子點數為1點、2點，通通換成兩顆「6點」，隨著象徵「骰到6」的全新LOGO登場，網友們也紛紛留言支持，甚至在昨晚跟西班牙的殊死戰役上，達美樂外籍執行長也親送披薩到場應援，同時推出「骰到6」的限定版披薩紙盒。

隨著中華隊順利奪勝，網友除湧入留言感謝達美樂，也發現驚人的比數巧合，有網友就提到「原本骰子1跟2加起來3，昨天換成6；今天比數6：3，達美樂是什麼披薩界的反向josh嗎？」，另也有人稱讚達美樂這波的行銷處理速度很快且加分，「把看起來快變危機的東西處理很好，這帶來的不只是業績，也幫企業形象加分！」。

達美樂在大巨蛋販售的「骰到6」披薩紙盒。圖/摘自達美樂Threads。
達美樂在大巨蛋販售的「骰到6」披薩紙盒。圖/摘自達美樂Threads。

披薩 達美樂

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