整尾龍蝦77元！王品「9款龍蝦大餐」上桌　再送1200元

愛吃龍蝦嗎？王品集團旗下「享鴨」、「莆田」及「丰禾」推出9道龍蝦大餐，並加碼龍蝦大禮包。活動期間內用多人套餐，即可享龍蝦料理加購優惠價699元，再送1,200元現金抵用券。同時王品瘋美食App也將送出4,500張龍蝦1折券，憑券加購整尾龍蝦料理，只要77元。

王品今年選用每尾重逾460～520公克的「眼斑龍蝦」作為龍蝦料理主角，同時結合台灣在地蔬果與創意烹調手法，帶來豐富的料理選擇。「莆田」推出「頭水紫菜龍蝦」，將龍蝦搭配絲滑的頭水紫菜與蒸蛋，呈現龍蝦原味鮮甜。另外還有「火焰XO醬龍蝦」，將龍蝦與多樣鮮蔬大火拌炒，搭配精選XO瑤柱醬調味，上桌後再點燃橙酒帶出香氣。

「享鴨」研發「香檸橙香龍蝦」，將龍蝦柳丁盅配上以檸檬、紅心芭樂與起士醬調配的醬料，滋味清新。另款「咖哩滑蛋龍蝦」讓龍蝦肉配上香濃咖哩醬汁吸附美味，還能以酥炸小饅頭沾醬品嚐。至於「丰禾」推出「水果叭噗龍蝦鬆」，以台式叭噗甜筒餅乾裝載龍蝦與多樣繽紛蔬果，兼具味覺與視覺樂趣；「蔥薑醬爆龍蝦」取龍蝦肉與多種辛香料大火快炒，上桌並澆淋花雕酒打造火焰秀。此外，各品牌還有「龍蝦橙果盅」、「橙酒生爆龍蝦球」、「奶油當歸龍蝦」等不同龍蝦料理。