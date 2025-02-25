NG鞋瘋搶百元優惠價！台中OUTLET限定將於27日登場

一年一度最瘋狂的台中日曜天地Outlet「NG鞋出清會」即將登場！2月27日至3月24日有超過60大品牌、上萬雙鞋款瘋狂出清1折起，讓消費者用千元鈔輕鬆帶走多雙。

今年更有全新品牌VANS、CROCS加入戰局，同時還攜手Timberland、PALLADIUM、ALL BLACK、SKECHERS等超夯品牌，讓鞋迷欲罷不能。

日曜天地指出，活動期間，館內B1還有瑞典時尚品牌moz sweden進駐，經典駝鹿LOGO結合北歐簡約風格，受到許多歐美與日本潮人追捧。指定商品更是最低只要399元(數量有限，售完為止)，想入手歐美潮風單品的朋友，快手刀來搶。

日曜天地表示，所謂NG鞋，指的是因輕微瑕疵(如小色差、微汙、溢膠等)而無法當正價品販售的鞋款，但功能與舒適度完全沒問題，穿起來跟專櫃賣的沒什麼兩樣；然而，價格卻便宜到讓人懷疑人生，最低只要百元就能帶走，這種撿便宜機會，一年只有一次，錯過就只能等明年。

今年參與品牌有SKECHERS、Timberland、PALLADIUM、LA NEW、Havaianas、FILA、Fitflop、Under Armour、ADIDAS、Nike、CHAMPION、CONVERSE、KANGOL、LE COQ SPORTIF、ROXY等，無論是皮鞋、運動鞋、休閒鞋、高跟鞋或涼拖鞋，大人小孩都能找到心儀鞋款。

內行人都知道，首購封場會的款式最齊全、尺碼最完整，早來的人永遠撿得最爽。2月27日當天10:30至13:30，限時4小時會開放粉絲優先進場，近千位鞋迷已報名卡位準備開搶。想參加的消費者請儘速至日曜天地FB粉絲專頁報名，成功後當天憑訊息即可入場提前搶購。

日曜天地今年還祭出加碼優惠，憑當日6樓消費1,000元發票，即可至2樓服務台免費兌換：

「BYE BYE SALE」250折價券乙張、「勁桑の元気按摩保養所」100抵用券乙張，但要搶快，數量有限，送(兌)完為止。

為延續活動熱潮，3月7日下午14:00將限時舉辦「NG鞋配對挑戰賽」活動。現場數百雙NG鞋隨機擺放，參賽者需在指定時間內快速尋找並配對出一雙完整鞋款。活動不僅考驗眼力與速度，更增添緊張刺激，成功配對者將免費帶走挑戰鞋款，機會難得，想報名參加的民眾請密切關注日曜天地FB粉絲團，進一步了解報名資訊。