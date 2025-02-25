中華隊贏了！達美樂、必勝客推慶祝套餐　焦糖楓買1送1

為支持中華隊「骰到六」，因此限時將經典骰子LOGO改成6點的「達美樂」，針對中華隊順利晉級，即日起至3月2日，推出外帶購買「大火山披薩」，即可享受「買1送1」再加送「大可樂」。

同樣慶祝中華隊成功晉級，「必勝客」宣佈延長「大比薩外帶199元」的平日優惠至2月27日，另外即日起至3月3日期間，再推出「3個大比薩888元 再送可樂」方案。慶祝中華隊擊出3支全壘打，必勝客還將針對在PK APP訂購「祝必勝套餐（Hot拼盤經典餐）」或「一公尺派對盒」的幸運球迷，送出一年份大比薩，共計抽出6位幸運兒。