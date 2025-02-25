有錢人的世界太謎了！Golden Concept打造奢華iPhone、Apple Watch配件 越貴越搶手

來自瑞典的高訂配件品牌Golden Concept，創辦人Puia Shamsossadati觀察到上流富豪朋友出門都會攜帶兩支手機，一支VERTU展現身分地位、一支iPhone滿足功能需求，於是決定直接幫iPhone設計奢華配件，一次滿足金字塔頂級客層的日常使用情境。

Golden Concept從高奢版黃金iPhone手機殼起家，2020年疫情期間因為居家健身盛行，Puia便開始將腦筋動到Apple Watch上，選用貴金屬、鈦合金、鑽石與彩寶等奢華材質，為智慧腕錶量身訂製專屬錶殼、錶帶、錶冠等奢華時尚配件。包括C羅（Cristiano Ronaldo）、內馬爾（Neymar Jr）等世界頂級球星，以及凱莉珍娜（Kylie Jenner）等名媛明星都是愛用者，Golden Concept甚至在去年為超頂級客戶推出要價美金25萬元的超狂「Billionaire’s Gadgets」組合，將iPhone、Apple Watch以及AirPods Max的保護殼手工鑲嵌上7,586顆鑽石，至今在全球已售出3組。

為歡慶品牌來台3周年，Golden Concept為讓更多台灣用戶感受到奢華配件的美好，採用Crown系列殼形，推出玫瑰金色台灣限定版Apple Watch Series 10錶殼，限量12件，背蓋上並鐫刻有「LIMITED TAIWAN EDITION」字樣與限量編號，並另附贈黑色橡膠錶帶，售價27,800元，3月1日開賣。品牌也透露，除了台北店，今年將在台灣其他縣市打造全新奢華精品店與概念咖啡館，細緻服務將進一步提升品牌體驗。