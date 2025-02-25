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賀中華隊晉級WBC正賽 超商推買一送一優惠
2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）A組賽事落幕，中華隊今晚以6：3擊敗西班牙再添1勝，確定順利挺進2026 WBC世界棒球經典賽，萊爾富與民同歡，即日起至2月26日23:59前於萊爾富門市祭出指定麵包系列與Hi café 特大杯系列指定飲品享限時任選買1送1。
統一超7-ELEVEN也推出 「勝利加碼優惠」，陪大家一起歡慶，包含CITY CAFE 大杯拿鐵3杯100元、大杯美式4杯100元，舒跑Energy能量飲料、UCC無糖咖啡185g、Energy Time機能凍飲、DyDo日式拿鐵咖啡同品項買2送2，Bourbon一口餅乾、滋露巧克力風味糖果 買2送2，熱狗與大亨堡第2件5折，指定冰品買2送1。
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