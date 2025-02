TIFFANY台北101旗艦店開幕 氣派猶如紐約當代藝廊

蒂芙尼(Tiffany & Co.,簡稱Tiffany)的台北101旗艦店全新開幕。涵蓋兩層樓的店內空間由傳奇建築師Peter Marino操刀,以品牌最新的形象理念打造,整體採用柔和明亮的色調,穿插眾多國際知名藝術家傑作,讓人得以完全沈浸在Tiffany的世界中。

璀璨如鑽的外牆,由享譽國際的建築事務所SANAA,以「未經雕琢的鑽石」為設計概念,運用16,000多塊玻璃磚搭配拋光鋁框構成壯觀的建築立面。為了能捕捉最多光線並呈現獨特的折射效果,每一塊玻璃磚皆經過精密調整排列,以完美營造出變幻莫測的動態美感。一樓店展示傳奇設計師Elsa Peretti的作品的Peretti Gallery區域,自然風格讓人想起設計師標誌的流暢線條。樓梯轉角空間則擺放法裔美籍藝術家Arman於1986年創作的青銅雕塑《Apollo, The Offering》。

台北101旗艦店設有四間別具風格的私人貴賓沙龍,每間沙龍精心策劃不同主題藝術收藏,例如一樓的VIP空間擺設了美國抽象藝術家Sam Gilliam的作品,以水彩結合日本和紙創作,呈現出無框畫布與鮮明色彩的獨特藝術風格。二樓其中一間內以越南藝術家Tia-Thuy Nguyen的藝術作品凝聚出詩意氛圍,其畫作以細膩的油畫技法與藍色色調勾勒雲霧變幻的畫面,將畫布轉化為生動的視覺敘事;另一間沙龍則以圖書館為設計靈感,象徵品牌近200年來在珠寶工藝、珍稀寶石與經典設計領域的傳承。