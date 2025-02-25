TIFFANY台北101旗艦店開幕 氣派猶如紐約當代藝廊
蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）的台北101旗艦店全新開幕。涵蓋兩層樓的店內空間由傳奇建築師Peter Marino操刀，以品牌最新的形象理念打造，整體採用柔和明亮的色調，穿插眾多國際知名藝術家傑作，讓人得以完全沈浸在Tiffany的世界中。
璀璨如鑽的外牆，由享譽國際的建築事務所SANAA，以「未經雕琢的鑽石」為設計概念，運用16,000多塊玻璃磚搭配拋光鋁框構成壯觀的建築立面。為了能捕捉最多光線並呈現獨特的折射效果，每一塊玻璃磚皆經過精密調整排列，以完美營造出變幻莫測的動態美感。一樓店展示傳奇設計師Elsa Peretti的作品的Peretti Gallery區域，自然風格讓人想起設計師標誌的流暢線條。樓梯轉角空間則擺放法裔美籍藝術家Arman於1986年創作的青銅雕塑《Apollo, The Offering》。
台北101旗艦店設有四間別具風格的私人貴賓沙龍，每間沙龍精心策劃不同主題藝術收藏，例如一樓的VIP空間擺設了美國抽象藝術家Sam Gilliam的作品，以水彩結合日本和紙創作，呈現出無框畫布與鮮明色彩的獨特藝術風格。二樓其中一間內以越南藝術家Tia-Thuy Nguyen的藝術作品凝聚出詩意氛圍，其畫作以細膩的油畫技法與藍色色調勾勒雲霧變幻的畫面，將畫布轉化為生動的視覺敘事；另一間沙龍則以圖書館為設計靈感，象徵品牌近200年來在珠寶工藝、珍稀寶石與經典設計領域的傳承。
二樓挑高天花板懸吊著由奧地利燈光設計師Hans Harald Rath設計的訂製水晶吊燈，燈罩靈感來自品牌經典的Tiffany Blue®色調，與紐約大都會歌劇院內的吊燈採用相同設計。專屬高級珠寶鑑賞空間則匯聚了品牌最珍貴的珠寶傑作，展出石上鳥（ Bird on a Rock） 系列等出自傳奇設計師尚史隆伯傑（ Jean Schlumberger）的經典傑作。
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