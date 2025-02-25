快訊

經典賽Live／先馳得點！1局上陳傑憲、張育成接連敲安 中華1：0西班牙

跟隨連戰18年！府前發言人丁遠超辭世 享壽68歲

板橋合宜住宅21樓竄大火 80消防人員到場搶救中…傷亡不明

聽新聞
0:00 / 0:00

麥卡倫獨家攜手6大星級名廚 打造客製餐酒搭配

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
主廚李皞（Paul）主理的「Impromptu by Paul Lee」推出「宜蘭豪野鴨胸」，佐搭麥卡倫「春宴系列赫雷斯」，整體口感高雅而脫俗。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
主廚李皞（Paul）主理的「Impromptu by Paul Lee」推出「宜蘭豪野鴨胸」，佐搭麥卡倫「春宴系列赫雷斯」，整體口感高雅而脫俗。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

承襲兩世紀卓越釀酒工藝的麥卡倫以「為時代．創新味」為引，攜手亞洲50佳酒吧BAR MOOD Taipei 創辦人吳盈憲（Nick Wu），舉辦年度盛事「Sip & Spirits Taiwan」，不僅匯聚台灣與世界知名調酒師，展現揉合台灣在地風情與國際視野的調酒藝術，更邀請多位亞洲星級主廚，聯袂演繹一場以「Asian Fusion 亞洲融合料理」為核心的跨界饗宴，引領新世代味蕾探索。

BAR MOOD Taipei創辦人吳盈憲表示，首屆「Sip & Spirits Taiwan」特別邀請台灣與國際知名酒吧強強聯手，共同打造難能可貴的限定聯名特調，讓世界看見台灣調酒的深厚底蘊與無限創造力。「而調酒與料理的核心理念一脈相承，皆透過食材與風味的交互層疊，構築出獨特而完整的味覺進化。」因此這次活動特別邀請到MUME林泉、Impromptu by Paul Lee李皞、晶華軒 鄔海明，以及EMBERS郭庭瑋、akeruE Dessert平塚牧人、Afterglo & Golden林明健，共6位星級主廚，攜手精心打造麥卡倫客製餐酒搭配。

「EMBERS」主廚郭庭瑋（Wes）秉持對在地食材的尊重與創新，深入探索台灣山林與原野的風土滋味，形塑出獨具特色的台灣當代料理。本次獻上「”Green” Oyster」，巧妙運用自製蠔油炙烤當令芥藍，營造出彷若品嘗綠色生蠔的驚艷，搭配麥卡倫「雙雪莉桶15年」優雅的奶油焦糖、蘋果和甘甜辛香料氣息，使整體口感更加香甜溫暖。

「MUME」主廚林泉秉持永續精神融合北歐料理理念，以當季食材探索純粹風味。本次「煙燻鱒魚」運用油封技法，保留陽明山鱒魚的細緻口感，輔以破布子特調油醬提味，搭配醃漬水果、黃瓜層層交織豐富的味蕾層次，佐搭麥卡倫The Harmony Collection系列第四款「太陽橡木 Vibrant Oak」，是雙雙呼應致敬大自然的靈感之作。

主廚林明健（Chef Kin）主理的「Afterglo & Golden」，以法式料理為底蘊，巧妙融合東方元素，打造跨越國界的當代亞洲創意料理。本次精心呈獻「鮑魚、鮑肝海藻奶油醬、韭菜」，選用南非鮑魚以低溫慢煮至口感軟嫩彈牙，佐以鮑魚肝臟與海藻交融調製的奶油醬，搭配麥卡倫「雙雪莉桶15年」豐富果香與優雅圓潤的木質調，與海藻奶油醬中的鹹香，交織出充滿海洋氣息的鮮美迴響。

「Impromptu by Paul Lee」主廚李皞（Paul）本次則帶來「宜蘭豪野鴨胸」，選用宜蘭鴨胸，以自製法國藥酒 Chartreuse 醃漬入味，並搭配鴨骨熬製的濃縮醬汁，層層堆疊深邃口感，配菜則以紅棗填入雞肝巧克力 purée豐富味覺層次，佐搭麥卡倫「春宴系列赫雷斯」時，飽滿的葡萄乾風味與清新迷迭香巧妙平衡，使整體口感高雅而脫俗，展現細膩餐酒對話。

台北晶華酒店「晶華軒」中餐廚藝總監鄔海明，此次帶來「生拆膏蟹麻婆豆腐」，嚴選蟹膏濃郁、鮮美飽滿的沙母，清蒸後以手工細膩拆解絲絲蟹肉，佐以多款地道的四川麻婆香料，慢火煨煮深坑豆腐，成就口感細膩、香辣馥郁的麻婆豆腐，佐搭以雪莉橡木桶故鄉為靈感的麥卡倫「春宴系列赫雷斯」，其平衡、圓潤且甜美的精緻風味，與麻婆豆腐的濃郁香氣及蟹肉鮮甜完美交織，成就餘韻悠長的味蕾驚喜。

融合台日法精髓的板前甜點「akeruE Dessert」，由甜點藝術家平塚牧人以法國印象派大師莫內經典畫作「睡蓮」為靈感創作，選用台灣特有的三窨茉莉花茶熬製茶湯，搭配接骨木凍的甜美花香與冬瓜茶凍，綴以西谷米、蓮子與白木耳，使畫作中柔和靜謐的意境於味蕾間流轉綻放，佐麥卡倫The Harmony Collection系列第四款「太陽橡木Vibrant Oak」，讓優雅清新的風味融合香草、柑橘與甜橡木，完美和諧。

為了讓大眾深刻感受麥卡倫「為時代．創新味」的極致之饗，麥卡倫近期將再次攜手多間米其林星級餐廳，精心打造麥卡倫客製餐酒搭配的品酩餐會，誠邀全台威士忌愛好者共聚一堂，探索佳餚與麥卡倫威士忌交織出的風味邂逅。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臺灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘（右）與麥卡倫品牌大使黃偉綸，再創「麥卡倫威士忌與亞洲融合料理」搭配的嶄新餐搭。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘（右）與麥卡倫品牌大使黃偉綸，再創「麥卡倫威士忌與亞洲融合料理」搭配的嶄新餐搭。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
主廚林明健主理的「Afterglo & Golden」，精心呈獻「鮑魚、鮑肝海藻奶油醬、韭菜」，搭配麥卡倫「雙雪莉桶15年」，交織出充滿海洋氣息的鮮美迴響。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
主廚林明健主理的「Afterglo & Golden」，精心呈獻「鮑魚、鮑肝海藻奶油醬、韭菜」，搭配麥卡倫「雙雪莉桶15年」，交織出充滿海洋氣息的鮮美迴響。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
BAR MOOD Taipei創辦人吳盈憲表示，調酒與料理的核心理念一脈相承，本次特別邀請米其林星級主廚們共襄盛舉，透過與威士忌的巧妙搭配，為每道佳餚建立專屬對話橋樑。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
BAR MOOD Taipei創辦人吳盈憲表示，調酒與料理的核心理念一脈相承，本次特別邀請米其林星級主廚們共襄盛舉，透過與威士忌的巧妙搭配，為每道佳餚建立專屬對話橋樑。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫聯袂6位星級主廚，演繹以「Asian Fusion 亞洲融合料理」為核心的餐搭饗宴。MUME林泉（右起）、Impromptu by Paul Lee李皞、晶華軒 鄔海明，以及EMBERS郭庭瑋（左起）、akeruE Dessert平塚牧人、Afterglo & Golden林明健，皆親自與會。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫聯袂6位星級主廚，演繹以「Asian Fusion 亞洲融合料理」為核心的餐搭饗宴。MUME林泉（右起）、Impromptu by Paul Lee李皞、晶華軒 鄔海明，以及EMBERS郭庭瑋（左起）、akeruE Dessert平塚牧人、Afterglo & Golden林明健，皆親自與會。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「MUME」主廚林泉運用油封技法推出「煙燻鱒魚」，佐搭麥卡倫The Harmony Collection系列第四款「太陽橡木 Vibrant Oak」，甜美而和諧。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「MUME」主廚林泉運用油封技法推出「煙燻鱒魚」，佐搭麥卡倫The Harmony Collection系列第四款「太陽橡木 Vibrant Oak」，甜美而和諧。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「晶華軒」廚藝總監鄔海明帶來「生拆膏蟹麻婆豆腐」，搭配麥卡倫「春宴系列 赫雷斯」，成就餘韻悠長的味蕾驚喜。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「晶華軒」廚藝總監鄔海明帶來「生拆膏蟹麻婆豆腐」，搭配麥卡倫「春宴系列 赫雷斯」，成就餘韻悠長的味蕾驚喜。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「EMBERS」主廚郭庭瑋的「”Green” Oyster」，搭配麥卡倫「雙雪莉桶15年」使整體口感更加香甜溫暖。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「EMBERS」主廚郭庭瑋的「”Green” Oyster」，搭配麥卡倫「雙雪莉桶15年」使整體口感更加香甜溫暖。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
甜點藝術家平塚牧人，以法國印象派大師莫內經典畫作「睡蓮」為靈感，佐搭麥卡倫The Harmony Collection系列第四款「太陽橡木Vibrant Oak」優雅清新。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
甜點藝術家平塚牧人，以法國印象派大師莫內經典畫作「睡蓮」為靈感，佐搭麥卡倫The Harmony Collection系列第四款「太陽橡木Vibrant Oak」優雅清新。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

創意料理 調酒 食材

延伸閱讀

澎湖水試所開發海藻保養品 守護海洋永續利用

昔五分埔大王疫情重創慘賠4千萬 改開餐酒曝真實近況

味蕾炸裂！天賜奇蹟煙燻風味高粱酒，夢幻香氣再掀白酒界話題

簡單爽口！法國名廚教你做家傳雞湯麵 淋湯前加一味意外驚喜

相關新聞

麥卡倫獨家攜手6大星級名廚 打造客製餐酒搭配

承襲兩世紀卓越釀酒工藝的麥卡倫以「為時代．創新味」為引，攜手亞洲50佳酒吧BAR MOOD Taipei 創辦人吳盈憲（...

ARTOGO線上導覽體驗 udn會員獨享專屬優惠！再抽無線藍芽耳機

在數位時代，藝文展覽不再受時間與空間的限制，ARTOGO 藝途科技作為台灣首創的線上導覽串流平台，讓全球藝術愛好者...

7-ELEVEN推「Miffy 70週年紀念」快閃購、集點活動！「TOP5必搶單品」搶先曝光

來自荷蘭、瘋迷全球的可愛Miffy米飛兔70歲生日快樂！7-ELEVEN自3月5日下午3點起推出「Miffy 70週年紀...

大顆高麗菜銅板價！全聯、大潤發、家樂福推「蔬果平價專區」

看天吃飯的農產品，最近受到去年秋季受連續颱風影響，造成蔬果短期量減價揚，全聯、大潤發、家樂福即日起至3月10日都宣布推出...

北臉MOUNTAIN JACKET 40周年系列 防禦力持續進化

自1985年開始，The North Face MOUNTAIN JACKET今年推出40周年全新系列，將經典風雨防禦力...

25秋冬倫敦時裝周／Burberry英式優雅 Bright同框圓佑

Burberry於倫敦時裝周期間假泰特不列顛美術館（Tate Britain）發表2025冬季時裝大秀。首席創意總監Da...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。