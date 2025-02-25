麥卡倫獨家攜手6大星級名廚 打造客製餐酒搭配

承襲兩世紀卓越釀酒工藝的麥卡倫以「為時代．創新味」為引，攜手亞洲50佳酒吧BAR MOOD Taipei 創辦人吳盈憲（Nick Wu），舉辦年度盛事「Sip & Spirits Taiwan」，不僅匯聚台灣與世界知名調酒師，展現揉合台灣在地風情與國際視野的調酒藝術，更邀請多位亞洲星級主廚，聯袂演繹一場以「Asian Fusion 亞洲融合料理」為核心的跨界饗宴，引領新世代味蕾探索。

BAR MOOD Taipei創辦人吳盈憲表示，首屆「Sip & Spirits Taiwan」特別邀請台灣與國際知名酒吧強強聯手，共同打造難能可貴的限定聯名特調，讓世界看見台灣調酒的深厚底蘊與無限創造力。「而調酒與料理的核心理念一脈相承，皆透過食材與風味的交互層疊，構築出獨特而完整的味覺進化。」因此這次活動特別邀請到MUME林泉、Impromptu by Paul Lee李皞、晶華軒 鄔海明，以及EMBERS郭庭瑋、akeruE Dessert平塚牧人、Afterglo & Golden林明健，共6位星級主廚，攜手精心打造麥卡倫客製餐酒搭配。

「EMBERS」主廚郭庭瑋（Wes）秉持對在地食材的尊重與創新，深入探索台灣山林與原野的風土滋味，形塑出獨具特色的台灣當代料理。本次獻上「”Green” Oyster」，巧妙運用自製蠔油炙烤當令芥藍，營造出彷若品嘗綠色生蠔的驚艷，搭配麥卡倫「雙雪莉桶15年」優雅的奶油焦糖、蘋果和甘甜辛香料氣息，使整體口感更加香甜溫暖。

「MUME」主廚林泉秉持永續精神融合北歐料理理念，以當季食材探索純粹風味。本次「煙燻鱒魚」運用油封技法，保留陽明山鱒魚的細緻口感，輔以破布子特調油醬提味，搭配醃漬水果、黃瓜層層交織豐富的味蕾層次，佐搭麥卡倫The Harmony Collection系列第四款「太陽橡木 Vibrant Oak」，是雙雙呼應致敬大自然的靈感之作。

主廚林明健（Chef Kin）主理的「Afterglo & Golden」，以法式料理為底蘊，巧妙融合東方元素，打造跨越國界的當代亞洲創意料理。本次精心呈獻「鮑魚、鮑肝海藻奶油醬、韭菜」，選用南非鮑魚以低溫慢煮至口感軟嫩彈牙，佐以鮑魚肝臟與海藻交融調製的奶油醬，搭配麥卡倫「雙雪莉桶15年」豐富果香與優雅圓潤的木質調，與海藻奶油醬中的鹹香，交織出充滿海洋氣息的鮮美迴響。

「Impromptu by Paul Lee」主廚李皞（Paul）本次則帶來「宜蘭豪野鴨胸」，選用宜蘭鴨胸，以自製法國藥酒 Chartreuse 醃漬入味，並搭配鴨骨熬製的濃縮醬汁，層層堆疊深邃口感，配菜則以紅棗填入雞肝巧克力 purée豐富味覺層次，佐搭麥卡倫「春宴系列赫雷斯」時，飽滿的葡萄乾風味與清新迷迭香巧妙平衡，使整體口感高雅而脫俗，展現細膩餐酒對話。

台北晶華酒店「晶華軒」中餐廚藝總監鄔海明，此次帶來「生拆膏蟹麻婆豆腐」，嚴選蟹膏濃郁、鮮美飽滿的沙母，清蒸後以手工細膩拆解絲絲蟹肉，佐以多款地道的四川麻婆香料，慢火煨煮深坑豆腐，成就口感細膩、香辣馥郁的麻婆豆腐，佐搭以雪莉橡木桶故鄉為靈感的麥卡倫「春宴系列赫雷斯」，其平衡、圓潤且甜美的精緻風味，與麻婆豆腐的濃郁香氣及蟹肉鮮甜完美交織，成就餘韻悠長的味蕾驚喜。

融合台日法精髓的板前甜點「akeruE Dessert」，由甜點藝術家平塚牧人以法國印象派大師莫內經典畫作「睡蓮」為靈感創作，選用台灣特有的三窨茉莉花茶熬製茶湯，搭配接骨木凍的甜美花香與冬瓜茶凍，綴以西谷米、蓮子與白木耳，使畫作中柔和靜謐的意境於味蕾間流轉綻放，佐麥卡倫The Harmony Collection系列第四款「太陽橡木Vibrant Oak」，讓優雅清新的風味融合香草、柑橘與甜橡木，完美和諧。

為了讓大眾深刻感受麥卡倫「為時代．創新味」的極致之饗，麥卡倫近期將再次攜手多間米其林星級餐廳，精心打造麥卡倫客製餐酒搭配的品酩餐會，誠邀全台威士忌愛好者共聚一堂，探索佳餚與麥卡倫威士忌交織出的風味邂逅。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康