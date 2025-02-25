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7-ELEVEN推「Miffy 70週年紀念」快閃購、集點活動！近30款周邊　「TOP5必搶單品」搶先曝光

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自3月5日下午3點起推出「Miffy 70週年紀念」精品快閃購、集點活動，以野餐出遊、居家生活兩大生活場景，開發近30款紀念限定商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月5日下午3點起推出「Miffy 70週年紀念」精品快閃購、集點活動，以野餐出遊、居家生活兩大生活場景，開發近30款紀念限定商品。圖／7-ELEVEN提供

來自荷蘭、瘋迷全球的可愛Miffy米飛兔70歲生日快樂！7-ELEVEN自3月5日下午3點起推出「Miffy 70週年紀念」精品集點活動，以野餐出遊、居家生活兩大生活場景，開發近30款紀念限定商品，粉絲必搶TOP5單品分別為「花花洋裝75cm特大絨毛玩偶」、「絨毛造型側背包」、「單人摺疊椅」與「野餐墊」，全系列商品限量開賣、親民價最低199元起。

7-ELEVEN全店精品自2004年起陪伴全民掌握第一線的生活流行時尚話題，持續與全球各大人氣IP共同慶祝重要週年里程、引爆粉絲收藏熱潮。今年適逢Miffy 70週年紀念，全台各大百貨、文創園區陸續推出Miffy快閃店，官方更預告下半年全新主題樂園即將在日本長崎縣登場。為滿足Miffy迷們就近買好買滿Miffy 70周年紀念商品，7-ELEVEN自3月5日下午3點起至3月16日於全台超過7,000家門市推出快閃購活動，3月17日下午3點起接續集點加價購活動到4月30日止，近30款超萌紀念週邊以Miffy繪本中的簡約童趣風格，融合清新花卉設計，帶領粉絲沉浸在可愛的Miffy世界，向原創作者 Dick Bruna致敬。

7-ELEVEN全店精品「Miffy 70週年紀念」活動限時限量販售近30款適合野餐出遊、居家生活的紀念限量商品，滿滿的可愛Miffy大臉搭配清新花卉風格設計，為粉絲打造春意盎然的生活儀式感。獨家開賣戶外野餐、露營必收的經典Miffy大頭造型設計的保冷袋、野餐墊，還有附收納盒的便攜式卡式爐、附收納袋的烤盤，搭機或搭車必備的70週年紀念頸枕眼罩組；居家療癒生活必收的花花洋裝75cm特大絨毛玩偶、70週年紀念40cm絨毛玩偶絕對要珍藏，還有可愛兼具實用的立體公仔茶壺杯組，以及融合Miffy可愛五官設計的單柄牛奶鍋、多功能收納面紙盒、彈蓋垃圾筒，超值推薦一次擁有Miffy與好朋友BORIS兩大IP的造型翻轉抱枕。

7-ELEVEN自3月5日下午3點起推出品「Miffy 70週年紀念」快閃購、集點活動，圖為「限量海軍絨毛玩偶」與「限量絨毛造型側背包」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月5日下午3點起推出品「Miffy 70週年紀念」快閃購、集點活動，圖為「限量海軍絨毛玩偶」與「限量絨毛造型側背包」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月5日下午3點起推出品「Miffy 70週年紀念」快閃購、集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月5日下午3點起推出品「Miffy 70週年紀念」快閃購、集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月5日下午3點起推出品「Miffy 70週年紀念」快閃購、集點活動，「限量坐姿絨毛吊飾」共3款，分別為藍色吊帶、粉色洋裝、橘色圍巾。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月5日下午3點起推出品「Miffy 70週年紀念」快閃購、集點活動，「限量坐姿絨毛吊飾」共3款，分別為藍色吊帶、粉色洋裝、橘色圍巾。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月5日下午3點起推出品「Miffy 70週年紀念」快閃購、集點活動，居家生活系列以融合Miffy可愛五官設計，推薦單品如單柄牛奶鍋、多功能收納面紙盒、彈蓋垃圾筒。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月5日下午3點起推出品「Miffy 70週年紀念」快閃購、集點活動，居家生活系列以融合Miffy可愛五官設計，推薦單品如單柄牛奶鍋、多功能收納面紙盒、彈蓋垃圾筒。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月5日下午3點起推出品「Miffy 70週年紀念」快閃購、集點活動，獨家開賣戶外野餐、露營必收的經典Miffy大頭造型設計的保冷袋、野餐墊，還有附收納盒的便攜式卡式爐、附收納袋的烤盤等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月5日下午3點起推出品「Miffy 70週年紀念」快閃購、集點活動，獨家開賣戶外野餐、露營必收的經典Miffy大頭造型設計的保冷袋、野餐墊，還有附收納盒的便攜式卡式爐、附收納袋的烤盤等。圖／7-ELEVEN提供

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