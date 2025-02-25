ARTOGO線上導覽體驗 udn會員獨享專屬優惠！再抽無線藍芽耳機

在數位時代，藝文展覽不再受時間與空間的限制，ARTOGO 藝途科技作為台灣首創的線上導覽串流平台，讓全球藝術愛好者可以隨時隨地走進展覽現場，享受最專業、最沉浸的藝術體驗。為了讓更多人輕鬆探索世界級的藝文饗宴，udn 與 ARTOGO攜手推出會員專屬優惠，即日起至 3 月 3 日，udn 會員即可獲得 ARTOGO 50 元優惠折扣，還有機會抽中無線藍芽耳機，讓您的觀展體驗更升級！

ARTOGO 正在徹底改變人們體驗藝術的方式。被譽為「藝文領域的 Netflix」，ARTOGO 是台灣首創的線上導覽串流平台，提供高品質、身歷其境的線上展覽導覽，內容涵蓋藝術展覽、文化遺產地等，與 50 多家美術館合作，累積超過 1,000 檔展覽及 550 萬觀看次數。與一般靜態影像不同，ARTOGO 的沉浸式線上導覽讓用戶可以「真實走逛」，虛擬漫步於展覽空間，隨著專業導覽員的語音解說，深入探索展覽細節，享受高清放大、360 度視角等專屬功能，創造豐富且引人入勝的體驗，讓您足不出戶即可沉浸於全球精彩展覽之中，享受如臨現場的藝術之旅。

即日起至 3 月 3 日，udn 會員登（加）入即可獲得 ARTOGO 50 元優惠券，不限次數可用於多檔「線上導覽體驗」精選展覽。此外，會員還可參加無線藍芽耳機抽獎，讓您不僅能用最優惠的價格欣賞藝術，還有機會帶走時尚科技好禮！現在就立即前往 udn 會員中心（https://udn.com/r/news），開啟全新的藝文體驗。