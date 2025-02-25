ARTOGO線上導覽體驗 udn會員獨享專屬優惠！再抽無線藍芽耳機
在數位時代，藝文展覽不再受時間與空間的限制，ARTOGO 藝途科技作為台灣首創的線上導覽串流平台，讓全球藝術愛好者可以隨時隨地走進展覽現場，享受最專業、最沉浸的藝術體驗。為了讓更多人輕鬆探索世界級的藝文饗宴，udn 與 ARTOGO攜手推出會員專屬優惠，即日起至 3 月 3 日，udn 會員即可獲得 ARTOGO 50 元優惠折扣，還有機會抽中無線藍芽耳機，讓您的觀展體驗更升級！
ARTOGO 正在徹底改變人們體驗藝術的方式。被譽為「藝文領域的 Netflix」，ARTOGO 是台灣首創的線上導覽串流平台，提供高品質、身歷其境的線上展覽導覽，內容涵蓋藝術展覽、文化遺產地等，與 50 多家美術館合作，累積超過 1,000 檔展覽及 550 萬觀看次數。與一般靜態影像不同，ARTOGO 的沉浸式線上導覽讓用戶可以「真實走逛」，虛擬漫步於展覽空間，隨著專業導覽員的語音解說，深入探索展覽細節，享受高清放大、360 度視角等專屬功能，創造豐富且引人入勝的體驗，讓您足不出戶即可沉浸於全球精彩展覽之中，享受如臨現場的藝術之旅。
即日起至 3 月 3 日，udn 會員登（加）入即可獲得 ARTOGO 50 元優惠券，不限次數可用於多檔「線上導覽體驗」精選展覽。此外，會員還可參加無線藍芽耳機抽獎，讓您不僅能用最優惠的價格欣賞藝術，還有機會帶走時尚科技好禮！現在就立即前往 udn 會員中心（https://udn.com/r/news），開啟全新的藝文體驗。
聯合線上
由聯合報系於2000年成立，以成為中文市場頂尖全面內容服務提供者為目標。透過優質內容、資源整合、客製服務及市場開發，提供更多元及全面的資訊服務解決方案。主要事業體包括聯合新聞網（udn.com）及聯合知識庫（udndata.com），並發展數位出版，營運琅琅書店（reading.udn.com/store）和琅琅原創（reading.udn.com/story）。更多企業訊息請瀏覽以下網站：http://co.udn.com/CORP/
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言