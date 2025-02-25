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大顆高麗菜銅板價！全聯、大潤發、家樂福推「蔬果平價專區」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
因應去年秋季受連續颱風影響，造成蔬果短期量減價揚，全聯發揮通路力量，攜手農業部即日起至3月10日，於全台門市推出眾多蔬果平價優惠，主打茂谷柑和甘藍，讓民眾安心選購。圖／全聯福利中心提供
因應去年秋季受連續颱風影響，造成蔬果短期量減價揚，全聯發揮通路力量，攜手農業部即日起至3月10日，於全台門市推出眾多蔬果平價優惠，主打茂谷柑和甘藍，讓民眾安心選購。圖／全聯福利中心提供

看天吃飯的農產品，最近受到去年秋季受連續颱風影響，造成蔬果短期量減價揚，全聯、大潤發、家樂福即日起至3月10日都宣布推出蔬果平價專區，促銷台灣優質農產同時也照顧消費者荷包。

全聯、大潤發即日起至3月6日同步推出甘藍（高麗菜）1kg原價59元、特價45元，履歷牛心蕃茄單盒原價69元，特價49元，另有產銷履歷葉菜，全品項單筆任選2件現折5元活動；2月26日至3月3日有機葉菜包含有機小白菜、青江菜、黑葉白菜、小松菜、奶油白菜等5款，單包特價28元，任選2包50元有找，只要45元。

水果特惠品項主打皮薄、果肉厚實多汁的當季茂谷柑，全聯即日起至3月10日東勢明正里茂谷柑單袋（約700g）原價89元、特價75元，台灣茂谷柑（產銷履歷）單袋（約1.2kg）原價109元、特價89元，現省20元；大潤發即日起至3月6日台灣茂谷柑#27單顆原價每台斤55元、特價49元，即日起至3月10日台灣茂谷柑單袋（約1.2kg）同樣特價89元。

228連假期間再加碼多項蔬果優惠，即日起至2月28日履歷溫室小黃瓜原價39元、特價35元，玉米筍（非基因改造）原價39元、特價36元，國產蘿美原價85元、特價78元，結球白菜原價48元、特價39元，有機鴻喜菇（好菇道）、有機雪白菇（好菇道）單包原價32元、特價30元；即日起至3月31日國產馬鈴薯3粒39元、進口洋蔥2粒特價32元、裸賣櫛瓜單條45元，2條特價79元；2月28日至3月3日鮮香菇原價65元、特價58元，翠玉娃娃菜單包特價48元，2包一起買特價75元，還有A級杏鮑菇原價75元、特價65元。

家樂福則是祭出多種蔬果優惠平價新選擇，主打芭樂、茂谷柑、青花菜、產銷履歷金鑽鳳梨、產銷履歷蔬菜、有機蔬菜等優惠活動。近期香蕉價格上揚，為推動支持國產農產品，農業部表示將輔導香蕉策略聯盟在3月1、2日及3月8、9日連續2個週末期間，在希望廣場設置香蕉優惠平價專區，每日限量販售新鮮袋裝及單根香蕉，還有提供預約宅配服務。

家樂福即日起至3月10日推出蔬果平價專區，主打芭樂、茂谷柑、青花菜、產銷履歷金鑽鳳梨、產銷履歷蔬菜、有機蔬菜等優惠活動。圖／家樂福提供
家樂福即日起至3月10日推出蔬果平價專區，主打芭樂、茂谷柑、青花菜、產銷履歷金鑽鳳梨、產銷履歷蔬菜、有機蔬菜等優惠活動。圖／家樂福提供
全聯水果特惠主打皮薄、果肉厚實多汁的當季茂谷柑，袋裝台灣茂谷柑買多省多。圖／全聯福利中心提供
全聯水果特惠主打皮薄、果肉厚實多汁的當季茂谷柑，袋裝台灣茂谷柑買多省多。圖／全聯福利中心提供

家樂福 產銷履歷 香蕉

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