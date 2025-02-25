北臉MOUNTAIN JACKET 40周年系列 防禦力持續進化

自1985年開始，The North Face MOUNTAIN JACKET今年推出40周年全新系列，將經典風雨防禦力再升級，更帶來全新山紋印花與多款新色拼接，防風防水讓每位探索者各取所需，並邀請台灣演員章廣辰與歌手陳華，共同演繹探索40周年系列MOUNTAIN JACKET的革新設計和科技性能。

1985年，The North Face MOUNTAIN JACKET防水衝鋒外套為滿足戶外探索者在多變氣候下需求而生。歷經40年，它已不只是單純的戶外裝備，先後與潮流先鋒品牌Supreme、MM6 Masion Margiela以及藝術家KAWS等聯名合作，持續擴大其潮流影響力。今年推出40周年全新系列，以全新印花及拼接色彩，持續激勵與吸引著不同世代的探索先鋒。

章廣辰指出，人生第一件防風防水外套正是來自The North Face，讓學生時期的他挑戰嘉明湖和騎著摩托車夜衝的勇氣，十年過後再穿上The North Face 40周年系列的的MOUNTAIN JACKET防水外套，他提醒自己大膽嘗試讓表演有更多的可能，今年除了在戲劇、綜藝的作品之外，更首次在紀錄片中參與幕後工作，要持續在人生的道路上持續中無畏挑戰。

新世代創作歌手陳華，音樂路一路走來雖曾經歷低潮但卻未放棄對歌唱的熱愛。為了演出需要在不同城市或國家到處移動，陳華表示，穿上一件防風與防水性能兼具的The North Face MOUNTAIN JACKET防水外套，就可抵禦城市中瞬息萬變的天氣變化，防護身體不受風寒侵襲，讓她可以不斷累積音樂能量，對自己熱愛的事物無限投入。

The North Face MOUNTAIN JACKET防水外套40周年系列，在延續特色經典設計的同時，搭載更多機能材質供選擇。2025年春季推出了全新山紋印花、煙燻棕、幻想藍等多款顏色拼接新品選擇，讓戶外探索者迎戰春天多變氣候。