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北臉MOUNTAIN JACKET 40周年系列 防禦力持續進化

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
陳華與章廣辰分別演繹The North Face MOUNTAIN JACKET40周年系列。圖／The North Face提供
陳華與章廣辰分別演繹The North Face MOUNTAIN JACKET40周年系列。圖／The North Face提供

自1985年開始，The North Face MOUNTAIN JACKET今年推出40周年全新系列，將經典風雨防禦力再升級，更帶來全新山紋印花與多款新色拼接，防風防水讓每位探索者各取所需，並邀請台灣演員章廣辰與歌手陳華，共同演繹探索40周年系列MOUNTAIN JACKET的革新設計和科技性能。

1985年，The North Face MOUNTAIN JACKET防水衝鋒外套為滿足戶外探索者在多變氣候下需求而生。歷經40年，它已不只是單純的戶外裝備，先後與潮流先鋒品牌Supreme、MM6 Masion Margiela以及藝術家KAWS等聯名合作，持續擴大其潮流影響力。今年推出40周年全新系列，以全新印花及拼接色彩，持續激勵與吸引著不同世代的探索先鋒。

章廣辰指出，人生第一件防風防水外套正是來自The North Face，讓學生時期的他挑戰嘉明湖和騎著摩托車夜衝的勇氣，十年過後再穿上The North Face 40周年系列的的MOUNTAIN JACKET防水外套，他提醒自己大膽嘗試讓表演有更多的可能，今年除了在戲劇、綜藝的作品之外，更首次在紀錄片中參與幕後工作，要持續在人生的道路上持續中無畏挑戰。

新世代創作歌手陳華，音樂路一路走來雖曾經歷低潮但卻未放棄對歌唱的熱愛。為了演出需要在不同城市或國家到處移動，陳華表示，穿上一件防風與防水性能兼具的The North Face MOUNTAIN JACKET防水外套，就可抵禦城市中瞬息萬變的天氣變化，防護身體不受風寒侵襲，讓她可以不斷累積音樂能量，對自己熱愛的事物無限投入。

The North Face MOUNTAIN JACKET防水外套40周年系列，在延續特色經典設計的同時，搭載更多機能材質供選擇。2025年春季推出了全新山紋印花、煙燻棕、幻想藍等多款顏色拼接新品選擇，讓戶外探索者迎戰春天多變氣候。

章廣辰穿男款黑色DryVent防水透氣外套，11,880元。圖／The North Face提供
章廣辰穿男款黑色DryVent防水透氣外套，11,880元。圖／The North Face提供
章廣辰穿男款棕色DryVent防水透氣外套，11,880元。圖／The North Face提供
章廣辰穿男款棕色DryVent防水透氣外套，11,880元。圖／The North Face提供
陳華穿女款藍色DryVent防水透氣外套，10,380元。
陳華穿女款藍色DryVent防水透氣外套，10,380元。
陳華穿女款粉色防風透氣外套，7,380元。圖／The North Face提供
陳華穿女款粉色防風透氣外套，7,380元。圖／The North Face提供
男款綠色DryVent防水透氣衝鋒衣，7,380元。圖／The North Face提供
男款綠色DryVent防水透氣衝鋒衣，7,380元。圖／The North Face提供
男款棕色DryVent防水透氣衝鋒衣，7,380元。圖／The North Face提供
男款棕色DryVent防水透氣衝鋒衣，7,380元。圖／The North Face提供
女款藍色DryVent防水透氣外套，11,880元。圖／The North Face提供
女款藍色DryVent防水透氣外套，11,880元。圖／The North Face提供

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