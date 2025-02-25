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25秋冬倫敦時裝周／Burberry英式優雅 Bright同框圓佑

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Burberry品牌大使泰國男星Bright與知名韓國男團Seventeen成員圓佑。圖／Burberry提供
Burberry品牌大使泰國男星Bright與知名韓國男團Seventeen成員圓佑。圖／Burberry提供

Burberry於倫敦時裝周期間假泰特不列顛美術館（Tate Britain）發表2025冬季時裝大秀。首席創意總監Daniel Lee表示，這次的大秀靈感來自暫離倫敦的周末小旅行：「稍微古怪、有點波西米亞風的旅程——當然，還有必備的週末旅行袋。」包括韓國男團Seventeen成員圓佑（Won Woo）、韓國女星鄭恩彩、品牌大使湯唯與張婧儀、泰國男星Bright Vachirawit等人都出席看秀。

本季服裝巧妙玩轉居家織品與服裝布料。倫敦近郊古老莊園內的手繪壁紙的布樣、客廳中所有家具面料、手工地毯，以及莊園內各式「華麗卻斑駁」的掛毯，也都以服裝的元素重新出現在這次的設計上，採用經典英式面料製作的各式大衣、圍巾、晚裝、日常服飾與西裝，與這些鄉間莊園的風格組合成華麗又帶有歲月感的實穿衣櫥，戶外風格的外套則展現「斑駁而高貴」的韻味。掛毯棕（Tapestry Brown）、鹿灰褐（Deer Taupe）、帶點龐克風格的紅與黃，還有榿木綠（Alder Green）與迷宮綠（Maze Green）組成華麗又古典的色調。

秀場和觀眾席被大量布幔覆蓋，更加強調了家居織品與服裝設計間的互動：在絲絨錦緞外套上可以發現壓花壁紙的質感，雉雞圖騰經精細剪裁成羽狀飾邊，Burberry最具代表性的大衣則從經典歷史作品中擷取靈感，風衣以浮雕皮革呈現，有的裝飾動物圖騰、毛絨羊皮，以及手工縫製的歐根紗葉冠；愛爾蘭軟呢與毛絨羊皮打造的披肩則融入風衣與飛行員元素，而全新皮革外套的靈感則來自知名英國探險家的經典連帽大衣。

配件部分，新款B Bracelet包融合馬鞍造型，搭配曲線手柄與靈感來自馬具的金屬配件，並以標誌性馬造型夾扣裝飾。B Clip馬鞍包再度回歸，包身面料採用掛毯風格圖騰，皮革經仿舊處理並裝飾嵌花工藝與Burberry經典格紋。高跟鞋、拖鞋與馬靴以織錦緞浮雕皮革製作，向英式家居美學致敬。

英國鄉間別墅的內裝元素融入當代穿搭風格。圖／Burberry提供
英國鄉間別墅的內裝元素融入當代穿搭風格。圖／Burberry提供
知名韓國男團Seventeen成員圓佑出席Burberry 2025冬季時裝秀。圖／Burberry提供
知名韓國男團Seventeen成員圓佑出席Burberry 2025冬季時裝秀。圖／Burberry提供
Burberry 2025冬季時裝秀於倫敦泰特不列顛美術館登場。圖／Burberry提供
Burberry 2025冬季時裝秀於倫敦泰特不列顛美術館登場。圖／Burberry提供
絲絨錦緞外套上可以發現壓花壁紙的質感。圖／Burberry提供
絲絨錦緞外套上可以發現壓花壁紙的質感。圖／Burberry提供
品牌大使湯唯出席Burberry 2025冬季時裝秀。圖／Burberry提供
品牌大使湯唯出席Burberry 2025冬季時裝秀。圖／Burberry提供
絲絨錦緞外套上可以發現壓花壁紙的質感。圖／Burberry提供
絲絨錦緞外套上可以發現壓花壁紙的質感。圖／Burberry提供
飛行員外套的翻領裝飾精緻的浮雕與刺繡，圖案呼應英國經典莊園的內裝。圖／Burberry提供
飛行員外套的翻領裝飾精緻的浮雕與刺繡，圖案呼應英國經典莊園的內裝。圖／Burberry提供
融入風衣元素的長皮革大衣是本季重要的單品。圖／Burberry提供
融入風衣元素的長皮革大衣是本季重要的單品。圖／Burberry提供
居家布料啟發本季的服裝，粗編織洋裝讓人想起沙發上舒適的毛毯。圖／Burberry提供
居家布料啟發本季的服裝，粗編織洋裝讓人想起沙發上舒適的毛毯。圖／Burberry提供
品牌大使泰國男星Bright Vachirawit出席Burberry 2025冬季時裝秀。圖／Burberry提供
品牌大使泰國男星Bright Vachirawit出席Burberry 2025冬季時裝秀。圖／Burberry提供
愛爾蘭軟呢與毛絨羊皮打造獨披肩則融入風衣與飛行員元素。圖／Burberry提供
愛爾蘭軟呢與毛絨羊皮打造獨披肩則融入風衣與飛行員元素。圖／Burberry提供

外套 服裝

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