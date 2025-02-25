25秋冬倫敦時裝周／Burberry英式優雅 Bright同框圓佑

Burberry於倫敦時裝周期間假泰特不列顛美術館（Tate Britain）發表2025冬季時裝大秀。首席創意總監Daniel Lee表示，這次的大秀靈感來自暫離倫敦的周末小旅行：「稍微古怪、有點波西米亞風的旅程——當然，還有必備的週末旅行袋。」包括韓國男團Seventeen成員圓佑（Won Woo）、韓國女星鄭恩彩、品牌大使湯唯與張婧儀、泰國男星Bright Vachirawit等人都出席看秀。

本季服裝巧妙玩轉居家織品與服裝布料。倫敦近郊古老莊園內的手繪壁紙的布樣、客廳中所有家具面料、手工地毯，以及莊園內各式「華麗卻斑駁」的掛毯，也都以服裝的元素重新出現在這次的設計上，採用經典英式面料製作的各式大衣、圍巾、晚裝、日常服飾與西裝，與這些鄉間莊園的風格組合成華麗又帶有歲月感的實穿衣櫥，戶外風格的外套則展現「斑駁而高貴」的韻味。掛毯棕（Tapestry Brown）、鹿灰褐（Deer Taupe）、帶點龐克風格的紅與黃，還有榿木綠（Alder Green）與迷宮綠（Maze Green）組成華麗又古典的色調。

秀場和觀眾席被大量布幔覆蓋，更加強調了家居織品與服裝設計間的互動：在絲絨錦緞外套上可以發現壓花壁紙的質感，雉雞圖騰經精細剪裁成羽狀飾邊，Burberry最具代表性的大衣則從經典歷史作品中擷取靈感，風衣以浮雕皮革呈現，有的裝飾動物圖騰、毛絨羊皮，以及手工縫製的歐根紗葉冠；愛爾蘭軟呢與毛絨羊皮打造的披肩則融入風衣與飛行員元素，而全新皮革外套的靈感則來自知名英國探險家的經典連帽大衣。