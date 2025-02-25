快訊

經典賽／護國神骰來了！復刻版坐鎮 曾總：大家團結一心

傅崐萁問如何因應關稅…卓榮泰怒轟「沒聽進去」爆舌戰 韓國瑜看不下去

逆轉！八仙塵爆死者家屬請求國賠 觀光署、新北市府判賠2100萬

聽新聞
0:00 / 0:00

腦洞不是普通開！把磁鐵都放進手表裡顛覆三觀玩很大！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以形隨機能（Form Follows Function）為精神的Ressence，完全顛覆了機械表的設計概念與工業設計。圖／SHH提供
以形隨機能（Form Follows Function）為精神的Ressence，完全顛覆了機械表的設計概念與工業設計。圖／SHH提供

當代的機械錶是以過去四百年間的傳統機械結構為基礎，具有傳統的面盤、指針、機械元件、齒輪等結構，並視液體、磁力為干擾機芯正常運作的大敵。近日卻有來自比利時的新銳品牌Ressence以包浩斯美學為主軸，大膽將結構加入了液體和磁鐵，完全顛覆三觀，品牌由SHH所代理、並於近日正式在台上市。

2010年於比利時安特衛普創立的Ressence，展現了一如近代時尚服裝設計「安特衛普六君子」的前衛、引領風潮，帶來顛覆性的思維與運作模式。初次看到Ressence的手錶可能會有點陌生、但又有點熟悉。

原來品牌以「形隨機能」（Form Follow Function）的包浩斯理念出發，設計師兼工程出身的品牌創始人捨棄了過往的機械結構，在手表的上半部結合了光學原理：將弧形藍寶石水晶玻璃下注滿了特殊油體，將讓讀取時間更為直觀、少去光線折射的誤差。

而手表上半部的可視範圍內，共有多個圓形轉盤，分別將代表時鐘、分鐘、溫差變異度、動力儲存等顯示，而面盤下半部則導入了傳統會影響機械的12顆磁鐵，透過完全密封的結構、驅動手表上半部的運作，無表冠、無按鈕的設計更蔚為奇觀，過去並曾獲得德國紅點設計（Reddot）、（2013年的）日內瓦高級鐘表（GPHG）的「最具啟發意義」Horological Revelation Award獎項；同時2016年起，RESSENCE更加入了瑞士高級鐘錶基金會（Fondation de la Haute Horlogerie, FHH）。

在台上市新品則包含了Type 9的Warm Grey與Aqua兩款新色，表款使用鈦金屬為表殼，直徑39毫米、重量39公克；表款延續前作的Type 8，小時盤將以簡約風格僅顯示9與3，同時外側轉動較大的則為分鐘，以公轉也自轉的方式，展現閱讀的趣味性。

表款已在台上市，可洽SHH台北101專門店，逕行洽詢。

弧形、轉動的面盤下，Ressence Type 9腕表代表了一種顛覆性、實用性的全新思維。圖／SHH提供
弧形、轉動的面盤下，Ressence Type 9腕表代表了一種顛覆性、實用性的全新思維。圖／SHH提供
39毫米、39公克的Ressence Type 9腕表，展現了手表閱讀時間的本質。圖／SHH提供
39毫米、39公克的Ressence Type 9腕表，展現了手表閱讀時間的本質。圖／SHH提供
弧形的藍寶石水晶鏡面下，Ressence的表款結合了液（油）體與磁鐵，同時閱讀直觀便利。圖／SHH提供
弧形的藍寶石水晶鏡面下，Ressence的表款結合了液（油）體與磁鐵，同時閱讀直觀便利。圖／SHH提供

品牌 設計師

延伸閱讀

會影響遺產稅申報！ 國稅局官員詳問死者嗜好…繼承人露詫異表情

愛在即時！RADO、Bell & Ross、ORIS推情人節推薦表款

為錢起殺機？分屍案凶嫌控張婦偷百萬勞力士典當 三角關係曝光

影／高雄分屍案凶嫌與被害人是舊識 犯案後冷血探口風

相關新聞

ARTOGO線上導覽體驗 udn會員獨享專屬優惠！再抽無線藍芽耳機

在數位時代，藝文展覽不再受時間與空間的限制，ARTOGO 藝途科技作為台灣首創的線上導覽串流平台，讓全球藝術愛好者...

7-ELEVEN推「Miffy 70週年紀念」快閃購、集點活動！近30款周邊　「TOP5必搶單品」搶先曝光

來自荷蘭、瘋迷全球的可愛Miffy米飛兔70歲生日快樂！7-ELEVEN自3月5日下午3點起推出「Miffy 70週年紀...

大顆高麗菜銅板價！全聯、大潤發、家樂福推「蔬果平價專區」

看天吃飯的農產品，最近受到去年秋季受連續颱風影響，造成蔬果短期量減價揚，全聯、大潤發、家樂福即日起至3月10日都宣布推出...

北臉MOUNTAIN JACKET 40周年系列 防禦力持續進化

自1985年開始，The North Face MOUNTAIN JACKET今年推出40周年全新系列，將經典風雨防禦力...

25秋冬倫敦時裝周／Burberry英式優雅 Bright同框圓佑

Burberry於倫敦時裝周期間假泰特不列顛美術館（Tate Britain）發表2025冬季時裝大秀。首席創意總監Da...

腦洞不是普通開！把磁鐵都放進手表裡顛覆三觀玩很大！

當代的機械錶是以過去四百年間的傳統機械結構為基礎，具有傳統的面盤、指針、機械元件、齒輪等結構，並視液體、磁力為干擾機芯正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。