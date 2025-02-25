腦洞不是普通開！把磁鐵都放進手表裡顛覆三觀玩很大！

當代的機械錶是以過去四百年間的傳統機械結構為基礎，具有傳統的面盤、指針、機械元件、齒輪等結構，並視液體、磁力為干擾機芯正常運作的大敵。近日卻有來自比利時的新銳品牌Ressence以包浩斯美學為主軸，大膽將結構加入了液體和磁鐵，完全顛覆三觀，品牌由SHH所代理、並於近日正式在台上市。

2010年於比利時安特衛普創立的Ressence，展現了一如近代時尚服裝設計「安特衛普六君子」的前衛、引領風潮，帶來顛覆性的思維與運作模式。初次看到Ressence的手錶可能會有點陌生、但又有點熟悉。

原來品牌以「形隨機能」（Form Follow Function）的包浩斯理念出發，設計師兼工程出身的品牌創始人捨棄了過往的機械結構，在手表的上半部結合了光學原理：將弧形藍寶石水晶玻璃下注滿了特殊油體，將讓讀取時間更為直觀、少去光線折射的誤差。

而手表上半部的可視範圍內，共有多個圓形轉盤，分別將代表時鐘、分鐘、溫差變異度、動力儲存等顯示，而面盤下半部則導入了傳統會影響機械的12顆磁鐵，透過完全密封的結構、驅動手表上半部的運作，無表冠、無按鈕的設計更蔚為奇觀，過去並曾獲得德國紅點設計（Reddot）、（2013年的）日內瓦高級鐘表（GPHG）的「最具啟發意義」Horological Revelation Award獎項；同時2016年起，RESSENCE更加入了瑞士高級鐘錶基金會（Fondation de la Haute Horlogerie, FHH）。

在台上市新品則包含了Type 9的Warm Grey與Aqua兩款新色，表款使用鈦金屬為表殼，直徑39毫米、重量39公克；表款延續前作的Type 8，小時盤將以簡約風格僅顯示9與3，同時外側轉動較大的則為分鐘，以公轉也自轉的方式，展現閱讀的趣味性。