PASTAIO副牌咖啡館全新開幕 4cm法式布蕾吐司邪惡爆表

人氣義式餐廳PASTAIO副品牌pastaio noodle café，正式進駐敦北民生商圈，除延續製麵職人精神，以各式跨國界麵點展現生義大利麵混血創意外；在咖啡館的靈魂甜點方面，則主打「極厚法式布蕾吐司」，選用同樣堅持天然食材的Purebread Bakery出品的布里歐麵包，厚切4公分浸泡香草蛋奶液12小時，飽吸溫潤蛋液，煎烤後呈現金黃焦香虎紋，有火焰橙香蜂蜜、開心果、草莓、原味四種口味，令人忍不住大呼「太邪惡」。

延續品牌名稱PASTAIO中文字義「製麵職人」，pastaio noodle café使用由杜蘭小麥粉、00號麵粉每日製作的新鮮生義大利麵，有別於PASTAIO以經典風味為主軸，pastaio noodle café特意疊加亞洲元素創意玩味，運用生義大利麵展現多國飲食文化風味特色。

首波推出融合陝西褲帶麵勁道與四川重慶小麵香辣的「油潑鮑魚褲帶麵」、運用鎮江醋及江西陳醋不同層次提出金沙蟹黃鮮香濃醇的「江南蟹黃直麵」、滋味酸辣鮮香的泰式街頭靈魂美食「龍蝦醉鬼寬麵」、被紐約時報譽為地表最強豬料理的菲律賓國民美食「鐵板西西格直麵」，展現出義大利麵與亞洲風味麵食的混血創意美味，打造生義大利麵多重宇宙。

在甜點方面，除內裡如如布丁般綿柔甜美的「極厚法式布蕾吐司」外，另有北義皮埃蒙特傳統甜點Bunet「義式巧克力布丁」，採用義式杏仁餅和72%黑巧克力融合蛋奶製成，有如品嘗生巧克力般享受濃郁苦甜風味及紮實細緻質地。「火焰橙香蜂蜜」靈感來自視覺與美味兼具的法國經典甜點Crêpes Suzette橙香薄餅，表面燒炙脆皮焦糖，佐法國奶油融合台灣蜂蜜製成之蜂蜜奶油，桌邊點火澆淋法國香橙干邑甜酒融合奶油與法式吐司，伴隨絢麗火焰，空氣中瀰漫清新橙香與焦糖甜香，於華麗儀式感中享受甜蜜香醇滋味。

此外，pastaio noodle café也提供以可頌、佛卡夏等新鮮現製的多款輕食。其中「軟殼蟹可頌」將一整隻酥炸軟殼蟹、加入乾蔥、香茅、南薑、檸檬葉、椰奶、番茄、魚露等熬煮的紅咖哩醬，與水波蛋、醃漬洋蔥、香菜交織出鮮香奔放惹味。「義式肉丸佛卡夏」夾入手工自製義式肉丸、番茄紅醬、莫札瑞拉起司焗烤，最後刨上Padano起司，展現濃郁的經典義大利風味。

在飲品方面，除咖啡、茶、氣泡飲外，還有輕酒精系列，同時滿足需要咖啡因或微醺補給的客群。咖啡豆選自精品咖啡烘豆品牌Moonshine Coffee Roasters中焙豆，充滿燉煮水果風味，酸值柔和，甜感飽滿，尾韻乾淨，單飲或搭配牛奶皆宜，共有美式、拿鐵、卡布、髒髒、西西里、開心果維也納等品項。

茶飲則選自多家米其林餐廳愛用的四海茶莊紅玉、碧螺春，另有木瓜果、荔香甘菊、檸檬草薑、橙花檸檬等多款無咖啡因花茶。輕酒精系列則與世界咖啡調酒台灣冠軍吳柄頡合作，以on tap汲飲方式提供紫蘇、鳳梨鐵觀音、荔枝紅玉等調酒，亦有單杯或單瓶法國勃根地黑皮諾紅酒、夏多內白酒。

◎pastaio noodle café資訊：

．地址：台北市松山區敦化北路199巷2弄19號 ．電話：02-2718-0385 ．營業時間：11：30～15：30；17：00～21：00