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PASTAIO副牌咖啡館全新開幕 4cm法式布蕾吐司邪惡爆表

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
PASTAIO副品牌pastaio noodle café，正式進駐敦北民生商圈。圖／pastaio noodle café提供
PASTAIO副品牌pastaio noodle café，正式進駐敦北民生商圈。圖／pastaio noodle café提供

人氣義式餐廳PASTAIO副品牌pastaio noodle café，正式進駐敦北民生商圈，除延續製麵職人精神，以各式跨國界麵點展現生義大利麵混血創意外；在咖啡館的靈魂甜點方面，則主打「極厚法式布蕾吐司」，選用同樣堅持天然食材的Purebread Bakery出品的布里歐麵包，厚切4公分浸泡香草蛋奶液12小時，飽吸溫潤蛋液，煎烤後呈現金黃焦香虎紋，有火焰橙香蜂蜜、開心果、草莓、原味四種口味，令人忍不住大呼「太邪惡」。

延續品牌名稱PASTAIO中文字義「製麵職人」，pastaio noodle café使用由杜蘭小麥粉、00號麵粉每日製作的新鮮生義大利麵，有別於PASTAIO以經典風味為主軸，pastaio noodle café特意疊加亞洲元素創意玩味，運用生義大利麵展現多國飲食文化風味特色。

首波推出融合陝西褲帶麵勁道與四川重慶小麵香辣的「油潑鮑魚褲帶麵」、運用鎮江醋及江西陳醋不同層次提出金沙蟹黃鮮香濃醇的「江南蟹黃直麵」、滋味酸辣鮮香的泰式街頭靈魂美食「龍蝦醉鬼寬麵」、被紐約時報譽為地表最強豬料理的菲律賓國民美食「鐵板西西格直麵」，展現出義大利麵與亞洲風味麵食的混血創意美味，打造生義大利麵多重宇宙。

在甜點方面，除內裡如如布丁般綿柔甜美的「極厚法式布蕾吐司」外，另有北義皮埃蒙特傳統甜點Bunet「義式巧克力布丁」，採用義式杏仁餅和72%黑巧克力融合蛋奶製成，有如品嘗生巧克力般享受濃郁苦甜風味及紮實細緻質地。「火焰橙香蜂蜜」靈感來自視覺與美味兼具的法國經典甜點Crêpes Suzette橙香薄餅，表面燒炙脆皮焦糖，佐法國奶油融合台灣蜂蜜製成之蜂蜜奶油，桌邊點火澆淋法國香橙干邑甜酒融合奶油與法式吐司，伴隨絢麗火焰，空氣中瀰漫清新橙香與焦糖甜香，於華麗儀式感中享受甜蜜香醇滋味。

此外，pastaio noodle café也提供以可頌、佛卡夏等新鮮現製的多款輕食。其中「軟殼蟹可頌」將一整隻酥炸軟殼蟹、加入乾蔥、香茅、南薑、檸檬葉、椰奶、番茄、魚露等熬煮的紅咖哩醬，與水波蛋、醃漬洋蔥、香菜交織出鮮香奔放惹味。「義式肉丸佛卡夏」夾入手工自製義式肉丸、番茄紅醬、莫札瑞拉起司焗烤，最後刨上Padano起司，展現濃郁的經典義大利風味。

在飲品方面，除咖啡、茶、氣泡飲外，還有輕酒精系列，同時滿足需要咖啡因或微醺補給的客群。咖啡豆選自精品咖啡烘豆品牌Moonshine Coffee Roasters中焙豆，充滿燉煮水果風味，酸值柔和，甜感飽滿，尾韻乾淨，單飲或搭配牛奶皆宜，共有美式、拿鐵、卡布、髒髒、西西里、開心果維也納等品項。

茶飲則選自多家米其林餐廳愛用的四海茶莊紅玉、碧螺春，另有木瓜果、荔香甘菊、檸檬草薑、橙花檸檬等多款無咖啡因花茶。輕酒精系列則與世界咖啡調酒台灣冠軍吳柄頡合作，以on tap汲飲方式提供紫蘇、鳳梨鐵觀音、荔枝紅玉等調酒，亦有單杯或單瓶法國勃根地黑皮諾紅酒、夏多內白酒。

◎pastaio noodle café資訊：

．地址：台北市松山區敦化北路199巷2弄19號

．電話：02-2718-0385

．營業時間：11：30～15：30；17：00～21：00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

佛卡夏夾入鐵板西西格或義式肉丸為內餡。圖／pastaio noodle café提供
佛卡夏夾入鐵板西西格或義式肉丸為內餡。圖／pastaio noodle café提供
極厚法式布蕾吐司（前）與義式巧克力布丁，搭配咖啡度過完美午後時光。圖／pastaio noodle café提供
極厚法式布蕾吐司（前）與義式巧克力布丁，搭配咖啡度過完美午後時光。圖／pastaio noodle café提供
火焰橙香蜂蜜極厚法式布蕾吐司。圖／pastaio noodle café提供
火焰橙香蜂蜜極厚法式布蕾吐司。圖／pastaio noodle café提供
油潑鮑魚褲帶麵。圖／pastaio noodle café提供
油潑鮑魚褲帶麵。圖／pastaio noodle café提供
草莓極厚法式布蕾吐司。圖／pastaio noodle café提供
草莓極厚法式布蕾吐司。圖／pastaio noodle café提供
pastaio noodle café運用生義大利麵、輕食與甜點，展現多國飲食文化風味特色。圖／pastaio noodle café提供
pastaio noodle café運用生義大利麵、輕食與甜點，展現多國飲食文化風味特色。圖／pastaio noodle café提供

咖啡豆 甜點 義大利

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