朴恩惠、簡廷芮攜手 探索APUJAN 25秋冬大秀時光寶盒

台灣設計師詹朴創立的品牌APUJAN，昨（24）日於倫敦時裝周官方日程線上發表2025全新秋冬系列「龍宮公主的寶盒」（Time in a Locked Box）影片，持續透過實體秀與數位影像交錯敘事，系列服裝設計從日本民間傳說《浦島太郎》汲取靈感，大秀影片則由韓籍啦啦隊女神朴恩惠擔綱特別主演、數度合作的演員簡廷芮也在影片中驚喜現身。

為能更彰顯APUJAN喜愛的奇幻敘事風格，本季時裝秀影片特別選擇於三元色CYANS LED Virtual Studio拍攝，以LED巨幕的龍宮深海場景，創造極致沉浸感，為台灣設計師採用LED虛擬攝影棚技術打造時裝影片的首例。影片中共曝光了本季50套服新作中的30套，以深海藍、珊瑚粉、藻綠與黑色構成主要色調，大量運用水紋緹花、波光流動的緹花與印花等交疊的織品紋理模擬水波流轉的幻象。本季也是APUJAN創作中首次出現海洋生物元素，如蛇頸龍、珊瑚、海草、海龜、船隻等圖騰貫穿其中。