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朴恩惠、簡廷芮攜手 探索APUJAN 25秋冬大秀時光寶盒

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
設計師詹朴（中）與模特兒們。圖／APUJAN提供
設計師詹朴（中）與模特兒們。圖／APUJAN提供

台灣設計師詹朴創立的品牌APUJAN，昨（24）日於倫敦時裝周官方日程線上發表2025全新秋冬系列「龍宮公主的寶盒」（Time in a Locked Box）影片，持續透過實體秀與數位影像交錯敘事，系列服裝設計從日本民間傳說《浦島太郎》汲取靈感，大秀影片則由韓籍啦啦隊女神朴恩惠擔綱特別主演、數度合作的演員簡廷芮也在影片中驚喜現身。

為能更彰顯APUJAN喜愛的奇幻敘事風格，本季時裝秀影片特別選擇於三元色CYANS LED Virtual Studio拍攝，以LED巨幕的龍宮深海場景，創造極致沉浸感，為台灣設計師採用LED虛擬攝影棚技術打造時裝影片的首例。影片中共曝光了本季50套服新作中的30套，以深海藍、珊瑚粉、藻綠與黑色構成主要色調，大量運用水紋緹花、波光流動的緹花與印花等交疊的織品紋理模擬水波流轉的幻象。本季也是APUJAN創作中首次出現海洋生物元素，如頸龍、珊瑚、海草、海龜、船隻等圖騰貫穿其中。

整體設計以西方輪廓結合東方傳統服飾細節，並巧妙融入3D列印、娃娃製作與花藝創作等多重技藝：釣竿與珊瑚的髮飾是由3D列印打造，具象的東方龍其實是由繁複的花卉構成，珠寶與魚形耳環則出自旅英設計師品牌Eunice Kuo Metalwork的創作。秀上服裝並搭配兩款與NIKE合作鞋履登場：「靈蛇迎新」新年系列裝飾蛇紋、乙巳、與銅錢等新春意象符碼；Nike Air Pegasus Wave 2005則以千禧年的銳舞文化為靈感。大秀場景與模特兒搭配打字機、電報機、船舵、船錨等道具，完整營造出水下時光膠囊的奇幻世界，讓人猶如走進文學世界的奇幻想像中。

深海藍、珊瑚粉、藻綠與黑色構成本季主要色調。圖／APUJAN提供
深海藍、珊瑚粉、藻綠與黑色構成本季主要色調。圖／APUJAN提供
APUJAN首度以LED棚的拍攝方式打造奇幻海底世界。圖／APUJAN提供
APUJAN首度以LED棚的拍攝方式打造奇幻海底世界。圖／APUJAN提供
APUJAN再度以數位影像方式於倫敦時裝周登場。圖／APUJAN提供
APUJAN再度以數位影像方式於倫敦時裝周登場。圖／APUJAN提供
與 NIKE合作的鞋款。圖／APUJAN提供
與 NIKE合作的鞋款。圖／APUJAN提供
龍首是以花卉藝術打造。圖／APUJAN提供
龍首是以花卉藝術打造。圖／APUJAN提供
系列服裝透過織品與印花營造出水波的視覺效果。圖／APUJAN提供
系列服裝透過織品與印花營造出水波的視覺效果。圖／APUJAN提供
系列服裝透過織品與印花營造出水波的視覺效果。圖／APUJAN提供
系列服裝透過織品與印花營造出水波的視覺效果。圖／APUJAN提供
造型面具讓人想起珊瑚礁。圖／APUJAN提供
造型面具讓人想起珊瑚礁。圖／APUJAN提供
APUJAN品牌首度出現章魚等海洋生物元素。圖／APUJAN提供
APUJAN品牌首度出現章魚等海洋生物元素。圖／APUJAN提供
魚形耳環由旅英珠寶設計師品牌EUNICE KUO METALWORK創作。圖／APUJAN提供
魚形耳環由旅英珠寶設計師品牌EUNICE KUO METALWORK創作。圖／APUJAN提供
APUJAN以浦島太郎的時光旅行為靈感打造25秋冬時裝系列。圖／APUJAN提供
APUJAN以浦島太郎的時光旅行為靈感打造25秋冬時裝系列。圖／APUJAN提供
特別演出的朴恩惠（右）與簡廷芮（左）。圖／APUJAN提供
特別演出的朴恩惠（右）與簡廷芮（左）。圖／APUJAN提供

影片 設計師

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